Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Την Τετάρτη απολογούνται οι 3 συλληφθέντες

Τρεις συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ένας πυροσβέστης και ένας πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας, κατηγορούνται για επτά εμπρησμούς στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας κατά τα έτη 2024 και 2025

Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Την Τετάρτη απολογούνται οι 3 συλληφθέντες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης εκβιάσεις, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, με φερόμενη εκβιαστική πίεση προς αγρότες για χρηματικά ποσά σχετικά με τη διαχείριση αρδευτικού νερού.
  • Η έρευνα, που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και συνεχίζεται, εξετάζει συνδέσεις με άλλες πυρκαγιές και πιθανή παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων.
  • Τηλεφωνικές επικοινωνίες που συλλέχθηκαν από τις Αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο στη δικογραφία, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή.
  • Οι τρεις συλληφθέντες θα απολογηθούν στις 22 του μήνα ενώπιον ανακριτή.
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Στα Δικαστήρια Καλαμάτας οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 9:30 το πρωί οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των διαδοχικών εμπρησμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας.

Οι κατηγορούμενοι, συνοδευόμενοι από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις σοβαρές κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Οι τρεις αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη 22 του μήνα, ενώ από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πράξεις που τους καταλογίζονται και αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Η έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης διήρκεσε αρκετούς μήνες και πραγματοποιήθηκε από τη Δ.Α.Ε.Ε., με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές είχαν ξεκινήσει την έρευνα περίπου πριν από δύο χρόνια, έπειτα από καταγγελία που είχε φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεταξύ των τριών συλληφθέντων περιλαμβάνονται ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας, καθώς και ο αδελφός του.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν συνολικά επτά εμπρησμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρονται να σημειώθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025. Από αυτούς, οι τρεις αφορούν δασικές εκτάσεις και οι τέσσερις αγροτικές περιοχές. Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούνται για εκβιάσεις, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση και με άλλες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Βλαχόπουλου και της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι κατηγορούμενοι να είχαν δημιουργήσει ένα σύστημα πίεσης προς αγρότες της περιοχής, με αφορμή τη διαχείριση του αρδευτικού νερού. Όπως αναφέρεται, φέρονται να ζητούσαν χρηματικά ποσά για την παροχή νερού στις καλλιέργειες, ενώ όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους φέρονται να γίνονταν στόχος απειλών, καταστροφών ή κλοπών αγροτικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και πιθανή εμπλοκή τους σε υπόθεση παράνομης είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων μέσω δηλώσεων και εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, ενώ διερευνάται και η πιθανή σχέση τους με παλαιότερες υποθέσεις στην περιοχή.

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έχουν παίξει και τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν συλλέξει οι Αρχές, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της δικογραφίας. Οι κατηγορούμενοι, πάντως, επιμένουν πως τα στοιχεία που τους αποδίδονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

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