Μεσσηνία: Πώς δρούσε το κύκλωμα εμπρησμών και εκβιασμών

Ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν στη Μεταμόρφωση Μεσσηνίας, κατηγορούμενοι για συστηματική εγκληματική δράση που εκτείνεται από το 2015 έως και το 2025.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μεσσηνία: Πώς δρούσε το κύκλωμα εμπρησμών και εκβιασμών
ΕΛΛΑΔΑ
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Βαρύτατο κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν τρεις συλληφθέντες στην περιοχή των Γαργαλιάνων της Μεσσηνίας, καθώς η πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ξεσκέπασε ένα αδίστακτο κύκλωμα εμπρησμών και εκβιασμών που λειτουργούσε ως απόλυτος κυρίαρχος στην τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι είχαν καταφέρει να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της διανομής του αρδευτικού νερού στην περιοχή, έχοντας ουσιαστικά το δικαίωμα να ανοιγοκλείνουν τη βάνα για το πότισμα των χωραφιών.

Το μονοπώλιο του νερού και τα εκδικητικά αντίποινα με τις στάχτες

Η εξουσία αυτή μετατράπηκε γρήγορα σε ένα εργαλείο στυγνού εκβιασμού για τους ντόπιους παραγωγούς. Οι δράστες απαιτούσαν απροκάλυπτα χρηματικά ποσά που άγγιζαν ακόμη και τα 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τις καλλιέργειές του. Κι όμως, όσοι χωριανοί τολμούσαν να αντισταθούν στις παράλογες οικονομικές απαιτήσεις τους ή εξέφραζαν την παραμικρή αντίδραση, έρχονταν αμέσως αντιμέτωποι με τη μήνη της τοπικής μαφίας.

Τα αντίποινα ήταν άμεσα και καταστροφικά. Οι κατηγορούμενοι πυρπολούσαν συστηματικά κτήματα με ελιές ή άλλες αγροτικές καλλιέργειες, ενώ από τις φωτιές αυτές δεν γλίτωναν ούτε αποθήκες ή αγροικίες εκείνων που αρνούνταν να πληρώσουν. Την ίδια ώρα, οι αρχές τους αποδίδουν συνολικά επτά εμπρησμούς από πρόθεση σε βάθος δεκαετίας, εκ των οποίων οι τρεις αφορούν δασικές εκτάσεις στις οποίες επεκτάθηκαν οι φλόγες και οι τέσσερις καθαρά αγροτικές περιοχές. Οι ζημιές δεν περιορίζονταν μόνο στην καμένη γη, αφού το κύκλωμα κατέστρεφε ολοσχερώς ή έκλεβε τον γεωργικό εξοπλισμό και την παραγωγή των θυμάτων.

Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και η απάτη με τις επιδοτήσεις

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αρχές ανέλυσαν τα κοινά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών, τη χωρική τους συγκέντρωση και τον πανομοιότυπο τρόπο έναρξης.

Όπως ανακοινώθηκε, για το δέσιμο της υπόθεσης επιστρατεύτηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες περιλάμβαναν τεχνική επιτήρηση, συλλογή πληροφοριακού υλικού και νόμιμη άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν ανάμεσα στα μέλη της ομάδας πρόδωσαν τον τρόπο λειτουργίας τους, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η δράση τους είχε και μία άλλη, εξίσου σοβαρή οικονομική προέκταση.

Οι Αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τη σύνδεση του κυκλώματος με την παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι κατηγορούμενοι ασκούσαν έντονη ψυχολογική και σωματική πίεση σε ιδιοκτήτες γης, εξαναγκάζοντάς τους να τους εκμισθώσουν ή να τους παραχωρήσουν τα αγροτεμάχιά τους.

Στη συνέχεια, τα μέλη της οργάνωσης δήλωναν τα κτήματα αυτά στον αρμόδιο οργανισμό με σκοπό να καρπώνονται οι ίδιοι τις ευρωπαϊκές οικονομικές ενισχύσεις. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας τέταρτος αγρότης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, αλλά αντιμετωπίζει κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Μετά την έκδοση των δικαστικών ενταλμάτων, οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικές έρευνες στις οικίες τους, βάζοντας τέλος σε ένα καθεστώς τρόμου που βίωνε η Μεσσηνία.

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