Φωτιά στην Άνοιξη: Καρέ καρέ ο εμπρησμός από τον 50χρονο Αλβανό που φεύγει ατάραχος

Snapshot Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον 50χρονο να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα κοντά σε δασική έκταση στην Άνοιξη.

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Ιουλίου στις 00:33 και απειλούσε κατοικίες στην Άνοιξη και την Εκάλη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδρασαν γρήγορα και απέτρεψαν την εξάπλωση της φωτιάς προς τη δασική περιοχή.

Ο 50χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά την αναγνώρισή του από το βιντεοληπτικό υλικό.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή του εμπρησμού στην περιοχή της Άνοιξης, τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Ιουλίου, στις 00.33.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 50χρονος Αλβανός που συνελήφθη έπειτα από συντονισμένες ενέργειες στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και ανακριτικών κλιμακίων φέρεται να είναι εκείνος που έβαλε τη φωτιά.

Στο υλικό που παρουσίασε ο ΑΝΤ1 ο άνδρας φαίνεται να πλησιάζει ξερά χόρτα και απορρίμματα κοντά σε δασική έκταση. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου απομακρύνεται από το σημείο, διακρίνονται οι πρώτες φλόγες.

Παρά τον κίνδυνο εξάπλωσης προς τη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης, όπου απειλούνταν άμεσα κατοικίες, η φωτιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, ο 50χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του, αναγνωρίστηκε από το βιντεοληπτικό υλικό και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης