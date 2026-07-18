Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης

Συνελήφθη ένας 50χρονος υπήκοος Αλβανίας, μία 33χρονη από την Ουκρανία και ένας 26χρονος Αιγύπτιος

Εύη Απολλωνάτου

Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθησαν τρία άτομα για εμπρησμούς από πρόθεση σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα κοντά σε δασικές εκτάσεις και πάρκο σε περιοχές με μεγάλη ιστορική και περιβαλλοντική σημασία.
  • Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση των πυρκαγιών και τον κίνδυνο για οικισμούς και περιβάλλον.
  • Από την αρχή του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις για εμπρησμούς, με το 10,78% να αφορά εμπρησμούς από πρόθεση.
  • Η Πυροσβεστική διαμηνύει μηδενική ανοχή σε εμπρησμούς από πρόθεση και δεσμεύεται για εντατική διερεύνηση και παραπομπή των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη.
Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για εμπρησμούς από πρόθεση στην 'Ανοιξη Αττικής, στον Λόφο της Πνύκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική έπειτα από μεθοδευμένες και συντονισμένες ενέργειες, και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, τα έμπειρα στελέχη των αρμόδιων ανακριτικών υπηρεσιών του ΠΣ, προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για ισάριθμες περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση σε περιοχές της Αττικής και του Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. συνέλαβαν 50χρονο, υπήκοο Αλβανίας, στην 'Ανοιξη Αττικής ο οποίος φέρεται, χθες, να προκάλεσε από πρόθεση πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα, πλησίον δασικής έκτασης. Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αντιμετωπίστηκε γρήγορα και απετράπη ο κίνδυνος επέκτασής της στη δασική έκταση της 'Ανοιξης και της Εκάλης, δημιουργώντας επιπλέον άμεσο κίνδυνο και για τους οικισμούς της περιοχής. Ο 50χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών προχώρησαν στη σύλληψη 33χρονης, υπηκόου Ουκρανίας, για πυρκαγιά από πρόθεση που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στον λόφο της Πνύκας, κοντά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, «η άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων και η ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη της φερόμενης ως υπαίτιας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η άμεση επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης απέτρεψε τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε περιοχή ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας».

Τέλος, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, συνέλαβαν 26χρονο, υπήκοο Αιγύπτου, ως υπαίτιο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, σε πάρκο - αλσύλλιο στη συμβολή των λεωφόρων Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 579 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 789.076,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 182 (89,22%) είναι από αμέλεια και οι 22 (10,78%) από πρόθεση.

«Οι τρεις υποθέσεις επιβεβαιώνουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων της, τα οποία, με συστηματική διερεύνηση, ταχεία συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και στενή συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, προχωρούν άμεσα στον εντοπισμό και την παραπομπή, στα χρονικά πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Δικαιοσύνη όσων ευθύνονται για εμπρησμούς», επισημαίνεται από την Πυροσβεστική.

Παράλληλα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος υπογραμμίζουν «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση θα διερευνάται σε βάθος, με εξάντληση όλων των διαθέσιμων ανακριτικών και επιχειρησιακών μέσων».

Επιπλέον, όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, καθίσταται σαφές «ότι τέτοιες πράξεις, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τον δασικό πλούτο της χώρας, θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή. Οι υπαίτιοι θα εντοπίζονται, θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ευθυνών».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μοντερέι ανακοίνωσε τον Πινέδα - Το συγκινητικό αντίο του Μεξικανού στην ΑΕΚ

19:16LIFESTYLE

Οι πρωτότυπες ευχές του Κρις Χέμσγουορθ στην «πανέμορφη» σύζυγο του Έλσα για τα γενέθλιά της

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Σάκχαρο: Τι να φάτε το βράδυ για να είστε εντός στόχου το πρωί

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας» - Σημειώματα στο σπίτι της «κυρίας Κοκοβίκου»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν προειδοποιούν για «πραξικόπημα» - Υπό πίεση η εκεχειρία με τις ΗΠΑ

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους «ερυθρόλευκους»

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση σε Αττική και Ηράκλειο Κρήτης

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σε γυναίκα φέρεται να ανήκουν τα μέλη που βρέθηκαν σε βαλίτσα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Νορβηγία: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της - 100 σπίτια στάχτη

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Εν αναμονή της απόφασης για τον άγριο ξυλοδαρμό φοιτητή από γνωστό τράπερ

17:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Την τέταρτη θέση πήρε στο Λονδίνο ο Εμμανουήλ Καραλής

17:40LIFESTYLE

«Οδύσσεια»: Το θρυλικό πλοίο των Βίκινγκς που πρωταγωνιστεί στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

17:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Σεφτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Γκστάαντ

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαντορίνη ή Μπανγκόκ: Πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα αεροπορικά ταξίδια και τα σχέδια διακοπών

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοικτά αύριο τα καταστήματα για την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ 1-2: Φιλική ανατροπή σε αγώνα με ένταση και νεύρα

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία - 7 λεπτά πάλευε ο θείος του να τον σώσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30NEWSBOMB

Πετάμε 200 τόνους ρύζι τον χρόνο στους ελληνικούς γάμους - Η λύση που αλλάζει ένα έθιμο αιώνων

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Καριέρε - Συγκλονιστικός επικήδειος του γιου του: «Είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου»

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Σε γυναίκα φέρεται να ανήκουν τα μέλη που βρέθηκαν σε βαλίτσα

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε - Παρόντες άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Κροκόδειλος καταβροχθίζει 12χρονο στην Ινδία - 7 λεπτά πάλευε ο θείος του να τον σώσει

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν προειδοποιούν για «πραξικόπημα» - Υπό πίεση η εκεχειρία με τις ΗΠΑ

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες η Νορβηγία: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της - 100 σπίτια στάχτη

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή του φονικού τροχαίου στη Σταυρούπολη -Νεκρός ο 23χρονος μοτοσικλετιστής

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του, συνελήφθησαν για εμπρησμούς - Κρατούσαν σε ομηρία ένα χωριό για 2 χρόνια

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρελό φορτηγό στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το φαινόμενο Galerne που «σάρωσε» παραλία της Γαλλίας

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Μου Ντενγκ, ο πυγμαίος ιπποπόταμος «προέβλεψε» τον νικητή του μουντιάλ - Αργεντινή ή Ισπανία;

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαντορίνη ή Μπανγκόκ: Πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα αεροπορικά ταξίδια και τα σχέδια διακοπών

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 74χρονη έπεσε από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Βρέθηκε σημείωμα

17:40LIFESTYLE

«Οδύσσεια»: Το θρυλικό πλοίο των Βίκινγκς που πρωταγωνιστεί στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Σάκχαρο: Τι να φάτε το βράδυ για να είστε εντός στόχου το πρωί

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ανθρώπινα μέλη σε βαλίτσα στην Κυψέλη: «Υπήρχε ένας άστεγος που έμενε στην γωνία» λέει κάτοικος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ