Αγρίνιο: Συνελήφθη εμπρηστής για τη φωτιά στην Παραβόλα - Δείτε βίντεο

Snapshot Συνελήφθη άνδρας 50 ετών που φέρεται να προκάλεσε φωτιά στην Παραβόλα Αγρινίου την Κυριακή 28/6.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας τον δείχνει να ανάβει ξερά χόρτα και να παρατηρεί τη φωτιά να επεκτείνεται.

Η πυρκαγιά έκαψε περίπου τέσσερα στρέμματα χαμηλής βλάστησης και ελαιόδεντρων, με 20 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Ο δράστης ομολόγησε ευθύνη για άλλες τρεις πυρκαγιές στην ίδια περιοχή, συμπεριλαμβανομένης αυτής των πρώτων πρωινών ωρών της Κυριακής.

Κατά την απολογία του, φέρεται να δήλωσε ότι προκάλεσε τις πυρκαγιές επειδή τον εκνευρίζουν οι θάμνοι. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο άνδρας που φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή (28/6) στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο εξασφάλισε το ΕΡΤ, καταγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις του 50χρονου. Στο υλικό διακρίνεται να ανάβει με φλόγα ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου και να παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, μέχρι να βεβαιωθεί ότι η φωτιά έχει πάρει έκταση.

Αφού οι φλόγες τύλιξαν τη χαμηλή βλάστηση, ο άνδρας απομακρύνθηκε πεζός, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, καίγοντας περίπου τέσσερα στρέμματα χαμηλής βλάστησης και ελαιόδεντρων. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν επτά πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες.

Το βιντεοληπτικό υλικό αξιοποιήθηκε από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον φερόμενο ως δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο 50χρονος ομολόγησε ότι ευθύνεται και για ακόμη τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ των οποίων μία τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τους λόγους των πράξεών του, φέρεται να απάντησε: «Με εκνευρίζουν οι θάμνοι».