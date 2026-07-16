Φωτιά τώρα στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα.

Συνολικά συμμετέχουν 6 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το 112 απέστειλε μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή πραγματοποιείται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής.