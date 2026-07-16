Φωτιά τώρα στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής
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- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας.
- Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα.
- Συνολικά συμμετέχουν 6 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
- Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ για την κατάσβεση της φωτιάς.
- Το 112 απέστειλε μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή πραγματοποιείται και από υδροφόρες ΟΤΑ.
Το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής.
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