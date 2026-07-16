Φωτιά τώρα στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά τώρα στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας.
  • Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα.
  • Συνολικά συμμετέχουν 6 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Το 112 απέστειλε μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής.
Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή πραγματοποιείται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα προθεσμία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» από το υπουργείο Ενέργειας

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Στην Παγκόσμια και την Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Ρομποτικής δύο ελληνικές μαθητικές ομάδες

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία – Ουκρανία: Επιτέθηκαν σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Ανέβηκαν οι τιμές στα σιτηρά

17:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε να της κάνει έκπληξη»: Ασύλληπτος ισχυρισμός του δικηγόρου του μποξέρ που ήρθε από την Γερμανία στην Κρήτη και ξυλοκόπησε την πρώην του

17:50LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το deal με τον ΑΝΤ1

17:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στους «8» του ATP 250 του Γκστάαντ μετά τη χτεσινή διακοπή

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη ταλαιπωρία: Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου πριν την απογείωση και η πτήση ακυρώθηκε

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο φόβος του «Λευκού Δωματίου» στο Κονγκό: Εξοργισμένοι συγγενείς επιτέθηκαν σε νοσοκομείο Έμπολα - Έτρεχαν να σωθούν ασθενείς και προσωπικά

17:42ΕΛΛΑΔΑ

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση της επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Γρυπάρη

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: «Συναγερμός» για λειψυδρία λόγω ζέστης και ξηρασίας στη χώρα

17:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σπαραγμός» και σκληρή κριτική από τα Βρετανικά ΜΜΕ στον Τούχελ μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής – Το σχόλιο της Κουμουνδούρου

17:17ANNOUNCEMENTS

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Από αύριο σε λειτουργία χιλιομετρική χρέωση στον Κόμβο Βάρδας στην Ολύμπια Οδό

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας – Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

17:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θέλουν να ανοίξουν το Ορμούζ αλλά θα χρειαστούν μήνες – Η εντολή του Ιράν στους Χούθι να αποκλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε πέντε περιοχές - Ανάμεσά τους και η Αττική

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης κατά Μαμουλάκη και Παναγιωτόπουλου για τις ανεξαρτητοποιήσεις τους από τον ΣΥΡΙΖΑ – Τους εγκαλεί γιατί… μπλοκάρουν «πολακικούς»

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την Κυψέλη: «Επιβάλλεται άμεσος έλεγχος» - Τι είπε για την αντισεισμικότητα των κτιρίων με ρωγμές

16:58LIFESTYLE

Λορέντζο Καριέρε: Το Σάββατο στο Παλαιό Ψυχικό η κηδεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος του Μαρμαρά»

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

14:32LIFESTYLE

Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

13:55LIFESTYLE

Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Το παιδί –ιδιοφυΐα της Φλόριντα: Η ασύλληπτη βαθμολογία που ανάγκασε τα σχολεία να αλλάξουν κανόνες

15:42ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέο χάπι ρίχνει κατακόρυφα την «κακή» χοληστερόλη - Πήρε έγκριση στις ΗΠΑ

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός σε καραμπόλα σωματοφύλακας διασημοτήτων - Από την Κιμ Καρντάσιαν μέχρι τους ΑΒΒΑ

15:07ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά αστυνομική ιδιότητα ενώ είναι υποψήφιος βουλευτής

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργασιακός μεσαίωνας στην Πάρο: Σερβιτόροι εκτελούν χρέη... οινοχόων μέσα στη θάλασσα

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται 40αρια από την Κυριακή – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρόμος από δίδυμα αδέλφια - Ο ένας έσπασε περιπολικά, ο άλλος αυτοκίνητα και σπίτια

17:52ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθε να της κάνει έκπληξη»: Ασύλληπτος ισχυρισμός του δικηγόρου του μποξέρ που ήρθε από την Γερμανία στην Κρήτη και ξυλοκόπησε την πρώην του

13:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Με μία λέξη τα είπε όλα – Η αντίδραση του πρίγκιπα Γουίλιαμ στην ήττα της Αγγλίας

15:58WHAT THE FACT

Έριξαν 120 εκατ. τόνους άμμου στον Ατλαντικό και έχτισαν μια ολόκληρη πόλη

14:06WHAT THE FACT

Πάπυρος με απόσπασμα της «Ιλιάδας» του Ομήρου ανακαλύφθηκε σε αιγυπτιακή μούμια 1600 ετών

16:58LIFESTYLE

Λορέντζο Καριέρε: Το Σάββατο στο Παλαιό Ψυχικό η κηδεία του

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ