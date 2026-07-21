Διακοπές νερού την Τρίτη (21/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΜΕΤΣ)
Μαλάμου και Τριβωνιανού
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Προμηθέως και Αγησιλάου
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ)
Γυθείου και Αιγάλεω
- ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Ιπποκράτους και Δελφών
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