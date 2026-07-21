Διακοπές νερού την Τρίτη (21/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Τρίτη (21/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΜΕΤΣ)
    Μαλάμου και Τριβωνιανού
  • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
    Προμηθέως και Αγησιλάου
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ)
    Γυθείου και Αιγάλεω
  • ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    Ιπποκράτους και Δελφών
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