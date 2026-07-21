Το «όχι» Μητσοτάκη στα παζάρια συνεργασιών και στις κάλπες διαμαρτυρίας

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας και προωθεί την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027.

Ο πρωθυπουργός απορρίπτει τις ψήφους διαμαρτυρίας και προειδοποιεί για τον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας από τον κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού.

Η ομιλία περιλαμβάνει σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ κυριάρχησε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τους βουλευτές να ζητούν αλληλεγγύη και να καταγγέλλουν στοχοποίηση και αμφισβήτηση της διαδικασίας.

Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει εσωκομματική ενότητα και πολιτική αντεπίθεση μετά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τις δικαστικές εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Με μία ομιλία που είχε έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα εντός και εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική μέχρι τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Απέκλεισε κάθε συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας και διακομματικές συνεννοήσεις, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται «καθαρές λύσεις» και μια ισχυρή κυβέρνηση με σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι μία ακόμη εκλογική διαδικασία, αλλά μια κρίσιμη επιλογή για τη συνέχεια της χώρας.

Για τον λόγο αυτό ζήτησε από τους βουλευτές να κινηθούν από τώρα σαν οι εκλογές να γίνονται αύριο, παρά το γεγονός ότι επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. «Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές κάλπες»Το πιο ηχηρό πολιτικό μήνυμα της ομιλίας αφορούσε τις επιλογές των ψηφοφόρων. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν «δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας», ούτε περιθώριο για ψήφο που θα σταλεί ως προειδοποίηση προς την κυβέρνηση.

Με τη φράση ότι «η Κυριακή της κάλπης είναι μία και μοναδική» , επιχείρησε να αποδομήσει το σκεπτικό της χαλαρής ψήφου, υποστηρίζοντας ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση καθορίζει τη διακυβέρνηση της χώρας και δεν προσφέρεται για πειραματισμούς ή μηνύματα διαμαρτυρίας. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιλογές που οδηγούν σε κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο σε αδιέξοδα και κυβερνητική αστάθεια. «Όχι στα διακομματικά παζάρια».

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Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην ανάγκη αποφυγής κυβερνήσεων συνεργασίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εγκλωβιστεί σε διακομματικές διαπραγματεύσεις και πολιτικά παζάρια μετά τις εκλογές.

Το μήνυμα ήταν σαφές τόσο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όσο και προς τους πολίτες: ο στόχος είναι μία ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς εξαρτήσεις και συμβιβασμούς.

Στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των προτάσεών του και κάνοντας λόγο για υποσχέσεις που δεν στηρίζονται στην πραγματικότητα. Επιχείρησε να παρουσιάσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως δύναμη που υπόσχεται τα πάντα χωρίς να εξηγεί τον τρόπο χρηματοδότησης των δεσμεύσεών του, επιδιώκοντας να αναδείξει τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη δύναμη πολιτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Σκληρή ήταν η κριτική και προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε πολιτικά αμετανόητο, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να υπερασπίζεται τις επιλογές της περιόδου της διακυβέρνησής του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το δίλημμα «μπροστά ή πίσω», υποστηρίζοντας ότι μια πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο θα σήμαινε επιστροφή σε πολιτικές που η χώρα έχει αφήσει πίσω της. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να επαναφέρει την αντιπαράθεση με τον βασικό του αντίπαλο στο επίπεδο της σύγκρισης των δύο κυβερνητικών περιόδων.

Το μήνυμα προς τη ΝΔ

Η ομιλία έκλεισε με κάλεσμα για πλήρη συσπείρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του κομματικού μηχανισμού. Ο πρωθυπουργός ζήτησε ενότητα, διαρκή παρουσία δίπλα στους πολίτες και προετοιμασία για μια εκλογική μάχη που, όπως είπε, θα είναι η σημαντικότερη των τελευταίων ετών.

Το κεντρικό πολιτικό σύνθημα ήταν ξεκάθαρο: όχι σε κυβερνήσεις συνεργασίας, όχι σε ψήφους διαμαρτυρίας και όχι σε διακομματικά παζάρια, αλλά καθαρή εντολή για μία ακόμη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «σκιά» που σκέπασε την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Η πολύωρη συνεδρίαση εξελίχθηκε σε μια μαζική πολιτική υπεράσπιση των βουλευτών που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης. Συγκίνηση, οργή, καταγγελίες για στοχοποίηση και μήνυμα ενότητας προς κάθε κατεύθυνση. Μπορεί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να είχε στην ημερήσια διάταξη μια σειρά από κρίσιμα πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα, ωστόσο υπήρξε ένα θέμα που κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος: η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχεδόν όλοι οι βουλευτές που πήραν τον λόγο αναφέρθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, στις δικαστικές εξελίξεις, στις επιπτώσεις που είχε η υπόθεση για τους ίδιους και την παράταξη, αλλά και στην ανάγκη να αποκατασταθεί – όπως υποστήριξαν – η αλήθεια.

Η ατμόσφαιρα ήταν έντονα φορτισμένη, με αρκετές τοποθετήσεις να κινούνται σε προσωπικό τόνο, ενώ δεν έλειψαν οι αιχμές τόσο κατά της αντιπολίτευσης όσο και κατά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές.

«Η παράταξη δέχθηκε επίθεση»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, συνέδεσε την υπόθεση με τη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας. «Η έννοια της παράταξης δεν περιλαμβάνει μόνο τη συνέχεια αλλά και την αλληλεγγύη. Υπάρχουν τέσσερις ακόμη συνάδελφοι στους οποίους πρέπει να είμαστε πολιτικά και ηθικά δίπλα, γιατί βάλλεται η ίδια η παράταξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και συνεργάτες και παραγωγοί που ελέγχθηκαν απαλλάχθηκαν, λέγοντας πως «διασυρθήκαμε επί μήνες για κάτι που τελικά δεν ήταν μεμπτό».

Βορίδης: «Γεννιέται βαρύ θεσμικό ζήτημα»

Από τις πιο σκληρές παρεμβάσεις ήταν εκείνη του Μάκη Βορίδη, ο οποίος συνεχάρη όσους απαλλάχθηκαν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα καταρρεύσουν και οι υπόλοιπες υποθέσεις.«Συγχαρητήρια στους συναδέλφους που απηλλάγησαν αυτονοήτως.

Για τους υπόλοιπους τέσσερις πρόκειται για απαράδεκτες διώξεις που επίσης θα πέσουν», είπε. Στρέφοντας τα βέλη του τόσο προς την αντιπολίτευση όσο και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστήριξε:«Έχουμε μια άθλια αντιπολίτευση, αλλά έχουμε και μια εισαγγελική αρχή που είτε δεν κάνει καλά τη δουλειά της είτε κάνει κάτι άλλο πέρα από τη δουλειά της. Και εδώ γεννιέται ένα βαρύ θεσμικό ζήτημα.»

Μπουκώρος: «Δεν γνωρίζαμε ούτε για ποιο πράγμα κατηγορούμαστε»

Ο Χρήστος Μπουκώρος στάθηκε ιδιαίτερα στη διαδικασία που ακολουθήθηκε.«Έξι ημέρες μετά το δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εκδίδεται ανακοίνωση χωρίς οι ελεγχόμενοι να έχουν ενημερωθεί. Μας ρωτούσαν γιατί κατηγορούμαστε και δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε.»Μίλησε για ευθεία προσβολή των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων, επιμένοντας πως θα αναζητήσει τη δικαίωσή του στη φυσική δικαιοσύνη.

Η συγκλονιστική παρέμβαση της Κατερίνας Παπακώστα

Από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συνεδρίασης ήταν η ομιλία της Κατερίνας Παπακώστα.«Σήμερα συμπληρώνονται για κάποιους από εμάς 121 ημέρες ταπείνωσης, εξευτελισμού και καταδίκης», είπε.

Περιέγραψε την προσωπική και οικογενειακή δοκιμασία που, όπως ανέφερε, βίωσε όλο αυτό το διάστημα. «Το τεκμήριο της αθωότητας ελάχιστοι το σεβάστηκαν. Αν είχα διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, θα είχα τη γενναιότητα να το παραδεχθώ δημόσια, να ζητήσω συγγνώμη και να παραδώσω τη βουλευτική μου έδρα».

Χαρακτήρισε τη δικογραφία «πρόχειρη», με «πολλά λάθη και πολλά ερωτηματικά», σημειώνοντας ότι η επίθεση δεν αφορούσε μόνο τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους.

Βασιλειάδης: «Οι εντυπώσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την αλήθεια»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Λάκης Βασιλειάδης.«Στην πολιτική οι εντυπώσεις μπορεί να προηγούνται, αλλά στο τέλος κερδίζει η αλήθεια», ανέφερε.Εκτίμησε ότι και οι τέσσερις βουλευτές των οποίων οι υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές θα δικαιωθούν, ενώ έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα και για απόπειρα πολιτικής εξόντωσης μέσω υπαινιγμών και παραπληροφόρησης.

«Για ορισμένους αρκεί μία καταγγελία για να στηθεί λαϊκό δικαστήριο. Αυτή η λογική βλάπτει τη δημοκρατία και δηλητηριάζει τον δημόσιο λόγο», υπογράμμισε, ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό και την Κοινοβουλευτική Ομάδα για τη στήριξη.

Μηταράκης: Σεβασμός στους θεσμούς και τους εκλεγμένους βουλευτές

Ο Νότης Μηταράκης, αφού αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, έκανε ειδική αναφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.«Ναι στη διεθνή συνεργασία, ναι στο διεθνές δίκαιο, αλλά με σεβασμό στις διαδικασίες, στους εκλεγμένους βουλευτές και στο Σύνταγμα της χώρας», σημείωσε.

Στυλιανίδης: «Αυτό δείχνει την ποιοτική διαφορά μας»

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης στάθηκε στη δυνατότητα που είχαν οι βουλευτές να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους.Όπως είπε, η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επιτρέψει την κατά συνείδηση έκφραση διαφορετικών προσεγγίσεων απέδειξε την εσωκομματική δημοκρατία της Νέας Δημοκρατίας και «την ποιοτική διαφορά μας με τους αντιπάλους μας».

Το μήνυμα Μητσοτάκη και η επόμενη ημέρα

Παρότι ο πρωθυπουργός απάντησε και στο ζήτημα του ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή, αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει διάθεση για αυστηρότερες ρυθμίσεις και αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους κατάργησης της σχετικής διάταξης, το πραγματικό πολιτικό βάρος της συνεδρίασης έπεσε αλλού.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε ήταν εκείνη μιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας που επιχείρησε να κλείσει τις εσωτερικές γραμμές, να στηρίξει δημοσίως τα στελέχη της που βρέθηκαν στο στόχαστρο και να εκπέμψει μήνυμα ενότητας απέναντι σε μια υπόθεση που, ανεξάρτητα από τις δικαστικές της εξελίξεις, σημάδεψε πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη θέμα στην ατζέντα της συνεδρίασης. Ήταν το σημείο αναφοράς σχεδόν όλων των παρεμβάσεων, αποτυπώνοντας το αποτύπωμα που έχει αφήσει στην κυβερνητική παράταξη και την προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να περάσει πλέον από τη φάση της άμυνας σε εκείνη της πολιτικής αντεπίθεσης.

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