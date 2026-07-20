Πήρε πίσω το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τι είπε στην ΚΟ της ΝΔ

Δεν βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Πήρε πίσω το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τι είπε στην ΚΟ της ΝΔ
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Πήρε πίσω την πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με παρέμβασή του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση για ασυμβίβαστο της υπουργικής με τη βoυλευτική ιδιότητα, αλλά και τη μείωση του αριθμού των βουλευτών έπεσε στο τραπέζι λίγο πριν από το Πάσχα, με φόντο τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα στην συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος στην τοποθέτηση του έκανε αναφορά στο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού λέγοντας ότι είναι αντίθετος για ασυμβίβαστο.

Άμεσα απάντησε ο πρωθυπουργός λέγοντας: Είναι σαφές ότι και από την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν συμφωνεί και αυτό που έχουμε ως δυνητική δυνατότητα είναι ο επανακαθορισμός των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά αυτή τη στιγμή δε βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι. Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε

Τι είχε πει την Μεγάλη Δευτέρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, επεξήγησε την πρόταση που κατέθεσε για το ασυμβίβαστο. Ειδικότερα, ο υπουργός – εφόσον έχει εκλεγεί βουλευτής- θα αντικαθίσταται στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργικό συμβούλιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεμήνυσε πως θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του βουλευτή.

«Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε ένα σημείο καμπής. Ως Πρωθυπουργός, λοιπόν, αλλά και ως Πρόεδρος ενός κόμματος που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια, οφείλω να αξιολογήσω τη συγκυρία, όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας αλλά και ως μία νέα αφετηρία μάχης με το «βαθύ κράτος». Με πρώτη τη δική μου παράταξη να γίνεται δύναμη ρήξης με τα κακώς κείμενα και να αναμετριέται, με ειλικρίνεια και γενναιότητα, με τις δικές της αδυναμίες», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Έτσι, θα εισηγηθώ προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή».

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