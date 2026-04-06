Ασυμβίβαστο υπουργών - βουλευτών: Πώς και πότε μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Μητσοτάκη

Snapshot Η κυβέρνηση προτείνει το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα κατά τη διάρκεια της υπουργικής θητείας.

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά τις εκλογές του 2027 και θα προκύψουν έπειτα από εκτενή δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.

Η πρόταση περιλαμβάνει την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο αναστολής της βουλευτικής ιδιότητας για τους υπουργούς.

Συζητείται επίσης η μείωση του αριθμού των βουλευτών, ώστε να μην αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των βουλευτών και υπουργών που υπηρετούν ταυτόχρονα.

Όλες οι προτάσεις βρίσκονται υπό διαβούλευση και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, καθώς εντάσσονται στην ευρύτερη συζήτηση για θεσμικές τομές και τη συνταγματική αναθεώρηση.

Το ασυμβίβαστο της υπουργικής με τη βoυλευτική ιδιότητα, αλλά και τη μείωση του αριθμού των βουλευτών ρίχνει στο τραπέζι η κυβέρνηση, με φόντο τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, επεξήγησε την πρόταση που κατέθεσε για το ασυμβίβαστο. Ειδικότερα, ο υπουργός – εφόσον έχει εκλεγεί βουλευτής- θα αντικαθίσταται στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργικό συμβούλιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεμήνυσε πως θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του βουλευτή.

«Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε ένα σημείο καμπής. Ως Πρωθυπουργός, λοιπόν, αλλά και ως Πρόεδρος ενός κόμματος που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια, οφείλω να αξιολογήσω τη συγκυρία, όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας αλλά και ως μία νέα αφετηρία μάχης με το «βαθύ κράτος». Με πρώτη τη δική μου παράταξη να γίνεται δύναμη ρήξης με τα κακώς κείμενα και να αναμετριέται, με ειλικρίνεια και γενναιότητα, με τις δικές της αδυναμίες», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Έτσι, θα εισηγηθώ προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή».

Πάντως, όπως διευκρίνισε ο κ. Μητσοτάκης οι αλλαγές θα υλοποιηθούν μετά τις εκλογές του 2027 και έπειτα από εκτενή διαβούλευση, ενώ εξέφρασε τη σιγουριά πως οι πολίτες θα στηρίξουν τις προτεινόμενες αλλαγές:

«Βαδίζοντας προς το ορόσημο του 2030 και τους δύο αιώνες από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, καλούμαστε να αναμετρηθούμε με όλες εκείνες τις διαχρονικές παθογένειες που δεν ξεριζώσαμε ακόμα. Και παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιδράσεις, είμαι σίγουρος ότι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της δημόσιας ζωής».

Η μείωση του αριθμού βουλευτών

Την πρόταση του πρωθυπουργού επεξήγησε περαιτέρω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Σημείωσε πως η συζήτηση θα ενταχθεί στην ευρύτερη διαβούλευση για τη συνταγματική αναθεώρηση, και άρα θα πρέπει να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία.

«Μιλάμε για πρόταση που θα ξεκινήσει να συζητείται προεκλογικά αλλά όποια αλλαγή θα ισχύσει μετά τις εκλογές. Αν και προβλέπει το Σύνταγμα ενός νόμου, η πρόταση αυτή θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση άρα απαιτούνται και οι αυξημένες πλειοψηφίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε πως η πρόταση βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο και συνέχισε: «Εδώ μιλάμε για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή, ο οποίος θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό ως υπουργός. Για όσο διάστημα, λοιπόν, ο βουλευτής είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν γίνει ένας ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού ή του υφυπουργού, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή. Αντίστοιχα θα μπορεί να είναι ούτως ή άλλως εκ νέου υποψήφιος».

Συνεχίζοντας, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην πρόταση για μείωση του αριθμού βουλευτών. «Γιατί θα είναι οι 300 βουλευτές, οι οποίοι δεν θα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί, συν κάποιους υπουργούς και υφυπουργούς, υπό αναστολή βουλευτές, που θα έχουν τη δυνατότητα και θα θέλουν να επανεκλεγούν. Γι’ αυτό και θεωρώ, ότι πρέπει να δούμε τη συνολική πρόταση, όπως θα διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό προς την κοινωνία, προς το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ενόψει του Συνεδρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Γιατί, για παράδειγμα, για να προχωρήσει αυτή η πρόταση ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών για να μην έχουμε στην πραγματικότητα αντί για 300, 350 συνολικά γραφεία. Το ξαναλέω, όλα αυτά είναι υπό συζήτηση. Δεν είναι αποφάσεις. Είναι σκέψεις, οι οποίες θα τεθούν στον δημόσιο διάλογο, όπως και πολλές άλλες πολύ σημαντικές, θεσμικές παρεμβάσεις, σε συνέχεια πολιτικών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους».

Και επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως η πρόταση αυτή «θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση, μαζί με όλα όσα έχουμε ήδη πει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι υπό διαβούλευση, υπό διαμόρφωση, έχει μια σειρά από παρεπόμενες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν».

