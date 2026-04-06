Θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης μετά τις εξελίξεις με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι προτάσεις και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ασυμβίβαστο υπουργών - βουλευτών: Πώς και πότε μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Μητσοτάκη

Στιγμιότυπο από συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής

  • Η κυβέρνηση προτείνει το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα κατά τη διάρκεια της υπουργικής θητείας.
  • Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά τις εκλογές του 2027 και θα προκύψουν έπειτα από εκτενή δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.
  • Η πρόταση περιλαμβάνει την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο αναστολής της βουλευτικής ιδιότητας για τους υπουργούς.
  • Συζητείται επίσης η μείωση του αριθμού των βουλευτών, ώστε να μην αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των βουλευτών και υπουργών που υπηρετούν ταυτόχρονα.
  • Όλες οι προτάσεις βρίσκονται υπό διαβούλευση και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, καθώς εντάσσονται στην ευρύτερη συζήτηση για θεσμικές τομές και τη συνταγματική αναθεώρηση.
Το ασυμβίβαστο της υπουργικής με τη βoυλευτική ιδιότητα, αλλά και τη μείωση του αριθμού των βουλευτών ρίχνει στο τραπέζι η κυβέρνηση, με φόντο τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, επεξήγησε την πρόταση που κατέθεσε για το ασυμβίβαστο. Ειδικότερα, ο υπουργός – εφόσον έχει εκλεγεί βουλευτής- θα αντικαθίσταται στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργικό συμβούλιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεμήνυσε πως θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του βουλευτή.

«Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε ένα σημείο καμπής. Ως Πρωθυπουργός, λοιπόν, αλλά και ως Πρόεδρος ενός κόμματος που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια, οφείλω να αξιολογήσω τη συγκυρία, όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας αλλά και ως μία νέα αφετηρία μάχης με το «βαθύ κράτος». Με πρώτη τη δική μου παράταξη να γίνεται δύναμη ρήξης με τα κακώς κείμενα και να αναμετριέται, με ειλικρίνεια και γενναιότητα, με τις δικές της αδυναμίες», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Έτσι, θα εισηγηθώ προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή».

Πάντως, όπως διευκρίνισε ο κ. Μητσοτάκης οι αλλαγές θα υλοποιηθούν μετά τις εκλογές του 2027 και έπειτα από εκτενή διαβούλευση, ενώ εξέφρασε τη σιγουριά πως οι πολίτες θα στηρίξουν τις προτεινόμενες αλλαγές:

«Βαδίζοντας προς το ορόσημο του 2030 και τους δύο αιώνες από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, καλούμαστε να αναμετρηθούμε με όλες εκείνες τις διαχρονικές παθογένειες που δεν ξεριζώσαμε ακόμα. Και παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιδράσεις, είμαι σίγουρος ότι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της δημόσιας ζωής».

Η μείωση του αριθμού βουλευτών

Την πρόταση του πρωθυπουργού επεξήγησε περαιτέρω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Σημείωσε πως η συζήτηση θα ενταχθεί στην ευρύτερη διαβούλευση για τη συνταγματική αναθεώρηση, και άρα θα πρέπει να ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία.

«Μιλάμε για πρόταση που θα ξεκινήσει να συζητείται προεκλογικά αλλά όποια αλλαγή θα ισχύσει μετά τις εκλογές. Αν και προβλέπει το Σύνταγμα ενός νόμου, η πρόταση αυτή θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση άρα απαιτούνται και οι αυξημένες πλειοψηφίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επεσήμανε πως η πρόταση βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο και συνέχισε: «Εδώ μιλάμε για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή, ο οποίος θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό ως υπουργός. Για όσο διάστημα, λοιπόν, ο βουλευτής είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν γίνει ένας ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού ή του υφυπουργού, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή. Αντίστοιχα θα μπορεί να είναι ούτως ή άλλως εκ νέου υποψήφιος».

Συνεχίζοντας, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην πρόταση για μείωση του αριθμού βουλευτών. «Γιατί θα είναι οι 300 βουλευτές, οι οποίοι δεν θα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί, συν κάποιους υπουργούς και υφυπουργούς, υπό αναστολή βουλευτές, που θα έχουν τη δυνατότητα και θα θέλουν να επανεκλεγούν. Γι’ αυτό και θεωρώ, ότι πρέπει να δούμε τη συνολική πρόταση, όπως θα διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό προς την κοινωνία, προς το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ενόψει του Συνεδρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Γιατί, για παράδειγμα, για να προχωρήσει αυτή η πρόταση ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών για να μην έχουμε στην πραγματικότητα αντί για 300, 350 συνολικά γραφεία. Το ξαναλέω, όλα αυτά είναι υπό συζήτηση. Δεν είναι αποφάσεις. Είναι σκέψεις, οι οποίες θα τεθούν στον δημόσιο διάλογο, όπως και πολλές άλλες πολύ σημαντικές, θεσμικές παρεμβάσεις, σε συνέχεια πολιτικών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους».

Και επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως η πρόταση αυτή «θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση, μαζί με όλα όσα έχουμε ήδη πει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι υπό διαβούλευση, υπό διαμόρφωση, έχει μια σειρά από παρεπόμενες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν».

Διαβάστε επίσης

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Διεκόπη για τις 27 Απριλίου η δίκη

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία του γιου του θύματος για τον ξυλοδαρμό σε γάμο στο Μενίδι- «Τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και πήραν τα λεφτά»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Η Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα είναι το μεγαλύτερο έξυπνο project στον κόσμο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 68χρονος για παράνομη οπλοκατοχή

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Παράσυρση ανηλίκου από μοτοσικλέτα

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές με το Ισραήλ για το σύστημα PULS – Θα αντικαταστήσει τους MLRS

15:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: 15 ερωταπαντήσεις για την επιδότηση - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από τη Λάρισα - Τελευταία στιγμή γλίτωσε ο οδηγός

15:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε εφοριακούς για φακελάκι -Ενημέρωναν καταστήματα για επικείμενους ελέγχους

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργοί Μπαμπάδες: Ζητούν συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη - «Να αναπτύξουμε ένα ουσιαστικό διάλογο»

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Το ομορφότερο μέρος του κόσμου: Ο επίγειος παράδεισος της Ισπανίας στην κορυφή της λίστας

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση Λαζαρίδη – Πολάκη στη Βουλή: «Σκάσε τώρα μιλάω εγώ»

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος του ρουσφετιού, της διαφθοράς - Εκλογές τώρα»

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου: Τι συζητήθηκε για τιμές και ελέγχους στην πασχαλινή αγορά

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια πουλιά επανεντάχθηκαν σε Καλοχώρι και Κορώνεια

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η κρίση δείχνει τα δόντια της, παίρνουμε τον έλεγχο στο ρεύμα με το ΗΡΩΝ Happy Hour

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της 27χρονης από τον 4ο όροφο - Ανακρίνεται ο σύντροφός της

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Oι «Φρουροί της Επανάστασης» επιτέθηκαν στο αμερικανικό πλοίο USS Tripoli

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Παράσυρση ανηλίκου από μοτοσικλέτα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση Λαζαρίδη – Πολάκη στη Βουλή: «Σκάσε τώρα μιλάω εγώ»

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Μάικλ Τζάκσον: Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες του με τρομαγμένα αγόρια και η αγωγή δισεκατομμυρίων

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου σε ηλικία 48 ετών

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της 27χρονης από τον 4ο όροφο - Ανακρίνεται ο σύντροφός της

15:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: 15 ερωταπαντήσεις για την επιδότηση - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές με το Ισραήλ για το σύστημα PULS – Θα αντικαταστήσει τους MLRS

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασυμβίβαστο υπουργών: Πώς και πότε μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Μητσοτάκη – Τι ισχύει με τη μείωση του αριθμού βουλευτών

12:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τα τρία SOS για να λάβετε την επιδότηση για τα καύσιμα - Τι λέει από το υπουργείο

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027 - «Σας μιλώ από καρδιάς δεν προέκυψα από πολιτική παρθενογένεση, ψεύτης όποιος βουλευτής ισχυρίζεται πως δεν κάνει εξυπηρετήσεις»

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Το «αντίο» ΝΕΑΡ κι «Ανοιχτής Πόλης» στον γιο της Θεανούς Φωτίου

10:10ΕΘΝΙΚΑ

«Αν θέλουν πόλεμο…»: Ακραία ρητορική από τουρκικά ΜΜΕ – Νέες αιχμές Γκιουλέρ για Ελλάδα και Κύπρο

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ