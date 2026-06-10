Επιστημονική ανησυχία για μια καφέ ζώνη μεταξύ Αφρικής και Ατλαντικού

Η εικόνα έχει τραβήξει την προσοχή των επιστημόνων παγκοσμίως. Τεράστια καφέ ζώνη από φύκια εκτείνεται αυτή τη στιγμή στον Ατλαντικό Ωκεανό, από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής έως τον Κόλπο του Μεξικού, σχηματίζοντας μια δομή ορατή ακόμα και από το Διάστημα.

Πρόκειται για τη λεγόμενη Μεγάλη Ζώνη Σαργασσών του Ατλαντικού, μια μαζική συσσώρευση φυκιών που έχει φτάσει σε διαστάσεις ρεκόρ.

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