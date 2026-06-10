Καθημερινό Unboxing εμπειριών και προσφορών* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στο Παγκόσμιο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει αύριο και θα μας κρατάει συντροφιά έως τις 19 Ιουλίου. Οι 48 ομάδες είναι χωρισμένες σε 12 ομίλους από τους οποίους προκρίνονται στα νοκ άουτ ματς η πρώτη και η δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας, καθώς και οι 8 καλύτερες τρίτες. Οι 104 συνολικά αγώνες διεξάγονται σε 3 χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* στο Παγκόσμιο.

Κάθε μέρα για όλους τους αγώνες σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Super ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn.

Σήμερα ξεκινάει το Μούντο Game

Mε το νέο Μούντο Game* από σήμερα προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς 33 smartphone (ένα κάθε μέρα) και 4 εισιτήρια στην Μόντσα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει τις προωθητικές ενέργειες «Βet Builder Boost»*, «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»*, «Βet Lock»* και «Επιστροφή Στοιχήματος» για όλες τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου.

Οι ενισχυμένες αποδόσεις για τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική

Η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου γίνεται την Πέμπτη, στις 22:00, με τον αγώνα του 1ου ομίλου, Μεξικό-Νότια Αφρική. Περισσότερες από 700 αγορές προσφέρονται στα καταστήματα Allwyn και 6 ενισχυμένες αποδόσεις:

Μεξικό να κερδίσει & Over 2,5 γκολ

G/G & Over 2,5

N. Aφρική να σκοράρει και στα 2 ημίχρονα

Οver 1,5 γκολ Μεξικό στο 1 ο Ημίχρονο

Ημίχρονο 1ο Ημίχρονο Συνολικά Γκολ: 2-3

Οι ενισχυμένες αποδόσεις για τον αγώνα Νότια Κορέα-Τσεχία

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (05:00) γίνεται ο δεύτερος αγώνας του 1ου ομίλου, Nότια Kορέα-Τσεχία, για τον οποίο το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει τις ακόλουθες ενισχυμένες αποδόσεις:

Π. Σικ να σκοράρει στο 1ο Ημίχρονο

Ν. Κορέα να κερδίσει & Over 2,5 γκολ

Ημίχρονο/Τελικό: 2/2

Hμίχρονο με τα περισσότερα γκολ: 2 ο

Σον Χιουνγκ-Μιν να σκοράρει το 1ο γκολ της Ν. Κορέας

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ