Τάιλερ Μέιν: Ο διάσημος ηθοποιός των «X-Men» ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι σκοπεύει να καταγράψει την πορεία της θεραπείας του για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τον καρκίνο του μαστού στους άνδρες

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Τάιλερ Μέιν: Ο διάσημος ηθοποιός των «X-Men» ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Ο Τάιλερ Μέιν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Deadpool & Wolverine» των Marvel Studios στο θέατρο David H. Koch τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024 στη Νέα Υόρκη.

Invision
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο ηθοποιός Τάιλερ Μέιν, ο ο οποίος έγινε γνωστός για τον ρόλο του Sabretooth στις επιτυχημένες ταινίες «X-Men» και «Deadpool & Wolverine», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Ο 59χρονος μοιράστηκε την διάγνωσή του στις 8 Ιουνίου μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι ξεκινάει χημειοθεραπείες.

«Έχω άσχημα νέα. Σήμερα, ξεκινάω χημειοθεραπείες», ακούγεται να λέει ο Μέιν στο βίντεο. «Μόλις ένας στους 750 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού κατά την διάρκεια της ζωής του, και εγώ είμαι ένας από αυτούς».

«Επειδή σπάνια γίνεται λόγος για τον καρκίνο του μαστού στους άνδρες, συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένα στάδια και έχει χειρότερη έκβαση. Εγώ, θέλω να το αλλάξω αυτό».

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι σκοπεύει να καταγράψει την πορεία της θεραπείας του για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τον καρκίνο του μαστού στους άνδρες και να ενθαρρύνει άλλους άνδρες να προσέχουν πιθανά συμπτώματα.

Ο 59χρονος εξήγησε ότι αρχικά ήθελε να κρατήσει τη διάγνωσή του μυστική, καθώς ένιωθε ότι ήταν ντροπιαστικό.

«Θα είμαι ειλικρινής, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να κρατήσω μυστική την διάγνωση. Ήταν κάπως ντροπιαστικό. Αλλά μετά ανακάλυψα ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να διαγνωστούν σε πιο προχωρημένα στάδια, καθώς επειδή δεν είναι τόσο σύνηθες, δεν συζητιέται ιδιαίτερα».

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society - ACS), λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού στις ΗΠΑ αφορά άνδρες.

Το ACS αναφέρει ότι η νόσος διαγιγνώσκεται συχνά σε μεταγενέστερο στάδιο στους άνδρες, επειδή η ευαισθητοποίηση είναι χαμηλότερη και τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν έναν ανώδυνο όγκο στο στήθος, αλλαγές στο δέρμα ή στη θηλή -όπως εσοχές, απολέπιση ή αποχρωματισμό- καθώς και έκκριση ή αιμορραγία από τη θηλή, μπορεί να παραβλεφθούν.

Αν και ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες προσβάλλει συνήθως ηλικιωμένους άνδρες, μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Γεννημένος στη Σασκάτσουαν του Καναδά, ο Μέιν ξεκίνησε την καριέρα του στο World Championship Wrestling ως Big Sky στα τέλη της δεκαετίας του 1980, πριν αποσυρθεί από την επαγγελματική πάλη το 1996 και μετακομίσει στο Χόλιγουντ και γίνει ηθοποιός.

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