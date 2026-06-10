Ελλάδα και Κίνα ενώνουν τις δυνάμεις για να ανακαλύψουν σημαντική αρχαία πόλη στην Αιτωλοακαρνανία

Snapshot Στο Αγγελόκαστρο της Αιτωλοακαρνανίας εντοπίζεται η αρχαία πόλη Κονόπη, αργότερα γνωστή ως Αρσινόη, η οποία δεν έχει ανασκαφεί συστηματικά μέχρι σήμερα.

Ξεκινά πενταετής κοινή αρχαιολογική αποστολή Ελλάδας και Κίνας για την ανασκαφή περίπου 50 στρεμμάτων στην περιοχή.

Η ανασκαφή στοχεύει στην αποκάλυψη δρόμων, κτισμάτων, νεκροταφείων και στοιχείων εμπορικών διαδρομών της αρχαίας πόλης.

Η συνεργασία Ελλάδας και Κίνας ενισχύει την έρευνα των κλασικών επιστημών και προσφέρει παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα σε αρχαίους πολιτισμούς. Snapshot powered by AI

Ίσως να είναι μία από τις πιο σημαντικές αρχαίες πόλεις της Ελλάδας που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Κάτω από το έδαφος του Αγγελόκαστρου, στην Αιτωλοακαρνανία, αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι κρύβεται η αρχαία Κονόπη, η οποία μεταγενέστερα μετονομάστηκε σε Αρσινόη. Μια πόλη που για χιλιάδες χρόνια έμεινε άγνωστη, παρότι η ιστορική σημασία της είναι τεράστια.

Τώρα, για πρώτη φορά, θα γίνει συστηματική ανασκαφή. Η Ελλάδα και η Κίνα ξεκινούν το πρώτο τους κοινό αρχαιολογικό εγχείρημα: μια πενταετή αποστολή, η οποία μπορεί να ανακαλύψει δρόμους, κτίσματα, νεκροταφεία και ενδείξεις για χαμένες εμπορικές διαδρομές. Η συνεργασία, η οποία ξεκινά πριν από τη Δεύτερη Κοινότητα Κλασικών Επιστημών που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, φέρνει μαζί το Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολόγους και την Κινεζική Σχολή Κλασικών Επιστημών στην Αθήνα.

«Εδώ στο Αγγελόκαστρο υπάρχει μια πολύ σημαντική αρχαία πόλη της κεντρικής Αιτωλίας», λέει η Φωτεινή Σαράντη, Διευθύντρια του Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. «Τα ερείπια αυτής της αρχαίας πόλης βρίσκονται εδώ, και μέχρι σήμερα δεν έχουν συστηματικά ανασκαφεί».

Το εγχείρημα διερευνά περίπου 50 στρέμματα γης, στα οποία πιστεύεται ότι υπάρχει η αρχαία πόλη. «Η θέση της κοντά σε ρέμα υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει λειτουργήσει ως κεντρικό σημείο μεταφοράς», λέει ο Li Xinwei, Διευθυντής της Κινεζικής Σχολής Κλασικών Επιστημών στην Αθήνα. «Ελπίζουμε να ανακαλύψουμε ενδείξεις για πρώιμα μακροχρόνια εμπορικά δίκτυα».

Η ανασκαφή έχει επίσης συμβολική σημασία. Η Αθήνα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει ερευνητές από όλο τον κόσμο στη Δεύτερη Κοινότητα Κλασικών Επιστημών, ενώ το Αγγελόκαστρο προσφέρει μια πραγματική συνεργασία μεταξύ δύο από τις πιο αρχαίων πολιτισμών του κόσμου.

Πρόκειται για μια σύγχρονη συνεργασία που βασίζεται σε κοινό θαυμασμό για το παρελθόν. Και αν οι ερευνητές έχουν δίκιο, μία από τις πιο σημαντικές μη ανακαλυφθείσες πόλεις της Ελλάδας μπορεί «κρυβόταν» κάτω από τα βλέμματα στην Αιτωλική γη.

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