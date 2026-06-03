«Συνάφθηκε ειρήνη μεταξύ Ελλήνων και Ρωμαίων»: Η Νάπολη φωτίζει τις ελληνικές της ρίζες!

Φέτος στη Νάπολη πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά η λαμπαδηφορία, μια τελετή που πλέον παγιώνεται ως θεσμός, αφιερωμένη στην Ειρήνη και τη φιλία ανάμεσα στους λαούς, αλλά και ανάμεσα στα ίδια τα «συστατικά» της ταυτότητας της πόλης: την ελληνική και τη ρωμαϊκή κληρονομιά.

Στον πυρήνα της τελετής βρέθηκε η συμβολική συνάντηση με την ρωμαϊκή ιστορική και αναβιωτική ομάδα «Gruppo Storico Romano», μια ιδιαίτερα δυνατή και αναγνωρίσιμη ομάδα, με την οποία υπογράφηκε τυπικά μια «συνθήκη συμφιλίωσης και συγκατοίκησης» στη Νεάπολη, σαν μια τελετουργική απάντηση στη σύγκρουση που ιστορικά καθόρισε την περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτής της συμβολικής συμφιλίωσης, ακούστηκε ο Ορφικός Ύμνος στον Άρη, όχι ως κάλεσμα στη σύγκρουση, αλλά ως αναστροφή του πολεμικού συμβόλου σε μήνυμα ελέγχου της βίας και αποκατάστασης της ισορροπίας.

Οι ιερείς της τελετής, άναψαν την Ιερή Εστία, δίνοντας το σήμα για την έναρξη των εκδηλώσεων: τη λαμπαδηφορία με τις δάδες μέσα στη νύχτα της Νάπολης, τις τελετουργικές κινήσεις, τους ύμνους και τα δρώμενα που «συνδέουν» το σύγχρονο σώμα της πόλης με το αρχαίο ελληνικό της υπόστρωμα.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Η πρωθιέρεια της εκδήλωσης, Τίνα Θεοδωρίτση, από τον σύλλογο «Άτθις» μίλησε στο Newsbomb για την εκδήλωση. Όπως είπε:

«Ξεκινήσαμε ένα οδοιπορικό στη Μεγάλη Ελλάδα, στη μεγάλη μας Ελλάδα, μετά από πρόσκληση των συλλόγων σχεδόν όλων των περιοχών στη Μάνια Γκρέτσια να συμμετάσχουμε ως η ομάδα μας «Ατθίς» σε όλα τα δρώμενα και τις τελετές που κανονίστηκαν για το MANIA GRETSIA LAMBADOFORIA FESTIVAL 2026.

Είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε αυτό, Πέρυσι ήμασταν μόνο στη Νάπολη, και στη Ίσκια, σε δύο τόπους μαγικούς. Φέτος ξεκινήσαμε το οδοιπορικό μας και τη συμμετοχή μας από το Τάραντα και το Λεποράνο.

Είναι δύο τόποι που έχουν μείνει στην καρδιά μας, μαζί με το Μεταπόντιο, διότι ο κόσμος εκεί είναι όπως ήταν ο κόσμος στην Ελλάδα της δεκαετίας του '70 και '80.

Αυτό που αποκομίσαμε από όλο αυτό, είναι η αγάπη τους, η αγνότητά τους, το πόσο τρέχουν για όλα, έστω και τελευταία στιγμή, τα καταφέρνουν μια χαρά.

Εμείς συμμετείχαμε με όλη μας την καρδιά σε όλα. Ακολουθούσαμε, συμμετείχαμε, και βγάλαμε ένα υπέροχο αποτέλεσμα.

Θέλω να πω στον κόσμο ότι όσοι δεν έχουν επισκεφτεί τη Μεγάλη Ελλάδα, τον Τάραντα, το Λεποράνο, το Μεταπόντιο, τη Νάπολη, τον Κρότωνα, την Ίσκια, να το βάλουν στην ατζέντα τους, διότι είναι άλλη μια τεράστια Ελλάδα με τον κόσμο να μας αγαπάει και να μας περιμένει»!

Η Ίσχια, οι Πιθηκούσες και το ελληνικό μνημόσυνο

Την προηγούμενη ημέρα, το Magna Graecia Hellenic Fest είχε ξεκινήσει από το νησί Ίσχια, τις αρχαίες Πιθηκούσες, το πρώτο σημείο άφιξης των Ελλήνων αποίκων στον κόλπο της Νάπολης.

Εκεί, όλοι οι συμμετέχοντες μετέβησαν για να τελέσουν ένα ελληνικό μνημόσυνο στη μνήμη του αγαπημένου καθηγητή Vincenzo di Meglio, με την οικογένειά του παρούσα και βαθιά συγκινημένη, σε μια στιγμή όπου η ελληνική τελετουργία του θανάτου αγκάλιασε έναν Ιταλό επιστήμονα που υπήρξε γέφυρα ανάμεσα στις δύο παραδόσεις.

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Magna Graecia: από τον Τάραντα στη Νάπολη

Η λαμπαδηφορία και οι τελετές στη Νάπολη δεν στέκουν μόνες τους, αλλά εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του Magna Graecia Hellenic Fest, που απλώνεται σε όλη την κάτω Ιταλία.

Την προηγούμενη Κυριακή, στην καρδιά του Τάραντα – της αρχαίας σπαρτιατικής αποικίας Ταράς – η τελετή «Il Ritorno di Persephone» ξεκίνησε από την Piazzetta Monteoliveto, βάδισε προς τους δωρικούς κίονες του 6ου αιώνα π.Χ. στην Piazza Castello και μετέτρεψε τους δρόμους σε ζωντανό σκηνικό μνήμης.

Εκεί, το μυσταγωγικό δρώμενο δεν αναπαριστούσε απλώς τον μύθο της Περσεφόνης, αλλά ένωσε καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Πούλια και τη Βασιλικάτα, για να υπενθυμίσει ότι η Magna Graecia παραμένει μια ενιαία πολιτιστική γεωγραφία.

Στον Τάραντα, η επιστροφή της Περσεφόνης από τον Άδη – σύμβολο άνοιξης και αναγέννησης – μετατράπηκε σε πράξη πολιτιστικής διεκδίκησης για μια πόλη της οποίας η ταυτότητα διαμορφώθηκε από τα μυστήρια και τις λατρείες του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Η Νάπολη ξαναδιαβάζει την ελληνική της ταυτότητα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Νάπολη δεν γιορτάζει απλώς ένα όμορφο φολκλορικό δρώμενο. Μέσα από τη λαμπαδηφορία, την υπογραφή «συνθήκης» με τους Ρωμαίους, τον Ορφικό Ύμνο, το μνημόσυνο στην Ίσχια και τα καλλιτεχνικά δρώμενα επιχειρεί να ξαναδιαβάσει την ελληνική της ταυτότητα με σύγχρονους όρους.

Οι τελετές γίνονται ένας νέος κώδικας με τον οποίο οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η ελληνικότητα της πόλης δεν είναι απλώς σημείο σε βιβλία ιστορίας, αλλά ζωντανό κεφάλαιο που μπορεί να ενεργοποιηθεί, να φωτιστεί, να αποκτήσει σάρκα και οστά μέσα από τελετουργίες, συμπράξεις και συμβολικές πράξεις συμφιλίωσης.

Δείτε τα δρώμενα από την περσινή τελετή στο εντυπωσιακό βίντεο:

Το Newsbomb στη Μεγάλη Ελλάδα

Το Newsbomb έχει ήδη αναδείξει με αναλυτικό οδοιπορικό στην Απουλία, την Καλαβρία, τη Σικελία και σε όλη την περιοχή που συνιστά τη Μεγάλη Ελλάδα τα πρόσωπα και τις φωνές που επιμένουν να μιλούν για την ελληνική καταγωγή της πόλης και να τη μετατρέπουν σε ζωντανό, καθημερινό αφήγημα.

Δείτε το πρώτο μέρος (Νάπολι, Ποσειδωνία, Μεταπόντιο, Τάραντας) εδώ:

Δείτε το δεύτερο μέρος (Κρότωνας, Καλαβρία) εδώ:

Δείτε το τρίτο μέρος (Σικελία) εδώ:

Δείτε το οδοιπορικό στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας και της Καλαβρίας εδώ:

Με τη φετινή εκδήλωση, επιβεβαιώνεται ότι δεν πρόκειται για μια «στιγμιαία» πολιτιστική έμπνευση, αλλά για μια βαθιά τάση: οι Ναπολιτάνοι και άλλοι κάτοικοι της Κάτω Ιταλίας, μαζί με Έλληνες και Ιταλούς συντελεστές, επανιδρύουν τελετουργικά την πόλη τους ως ελληνική Νεάπολη του 21ου αιώνα, στέλνοντας από τη Magna Graecia ένα μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης, μνήμης και ταυτότητας.

Δείτε το βίντεο:

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