Θαμμένη για αιώνες: Η τεχνολογία ανακάλυψε την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ με σπίτια – «ουρανοξύστες»

Πώς ο δορυφόρος αποκάλυψε την πόλη;

Newsbomb

Θαμμένη για αιώνες: Η τεχνολογία ανακάλυψε την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ με σπίτια – «ουρανοξύστες»
ΚΟΣΜΟΣ
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Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μέσω δορυφορικών εικόνων την αρχαία πόλη Ιμέτ στο Δέλτα του Νείλου, φέρνοντας στο φως σπάνιες πολυώροφες κατοικίες και ιερούς δρόμους.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

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