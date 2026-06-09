Θαμμένη για αιώνες: Η τεχνολογία ανακάλυψε την αιγυπτιακή πόλη Ιμέτ με σπίτια – «ουρανοξύστες»
Πώς ο δορυφόρος αποκάλυψε την πόλη;
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Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μέσω δορυφορικών εικόνων την αρχαία πόλη Ιμέτ στο Δέλτα του Νείλου, φέρνοντας στο φως σπάνιες πολυώροφες κατοικίες και ιερούς δρόμους.
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