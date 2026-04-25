Εργάτες ανακάλυψαν αρχαίο θησαυρό 2.200 θαμμένο σε υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο

Ένα έργο κατασκευής ενός αυτοκινητόδρομου στην Τσεχία πήρε απροσδόκητη τροπή, όταν οι εργάτες ξέθαψαν έναν θησαυρό χρυσού ηλικίας 2.200 ετών.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στη συνέχεια εκατοντάδες χρυσά και ασημένια νομίσματα, κοσμήματα και αγγεία.

Ο μεγάλος αριθμός πολύτιμων αντικειμένων υποδηλώνει ότι ο οικισμός ήταν ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο, αποκαλύπτοντας πώς οι Κέλτες αλληλεπιδρούσαν με άλλες περιοχές της Ευρώπης πριν από δύο χιλιετίες.

Ένας θησαυρός στη Βοημία

Ο οικισμός 2.200 ετών στην Τσεχική Δημοκρατία, που βρίσκεται κοντά στο Hradec Králové στην καρδιά της περιοχής της Βοημίας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα κελτικά ευρήματα που έχουν γίνει ποτέ στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Tomáš Mangel, καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Hradec Králové. «Ο οικισμός ήταν ένα υπερ-περιφερειακό εμπορικό και παραγωγικό κέντρο που συνδεόταν με εμπορικούς δρόμους μεγάλων αποστάσεων, όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα κεχριμπαριού, χρυσών και ασημένιων νομισμάτων και στοιχεία για την παραγωγή πολυτελών κεραμικών»

«Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την πρώτη δουλειά, συναντήσαμε αντικείμενα που έδειχναν ότι είχαμε συναντήσει κάτι μεγάλο», δήλωσε ο Matouš Holas, ο επικεφαλής αρχαιολόγος του έργου, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Μουσείου Τσεχικού Κέντρου του Χιούστον. «Αν δεν είχε κατασκευαστεί ο αυτοκινητόδρομος, αυτός ο οικισμός δεν θα είχε βρεθεί».

Αυτό που κάνει αυτή την τοποθεσία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι το γεγονός ότι δεν ήταν οχυρωμένη, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί δεν ήταν επικεντρωμένοι στην άμυνα. Αντίθετα, πιθανότατα ασχολούνταν σε μεγάλο βαθμό με το εμπόριο.

Ο οικισμός χρονολογείται από την περίοδο La Tène, η οποία διήρκεσε περίπου από το 450 έως το 40 π.Χ.

Ενώ η φυλή Boii παραδοσιακά συνδέεται με αυτήν την περιοχή, δεν έχουν βρεθεί άμεσα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την παρουσία τους στην τοποθεσία.

Ο Mangel εξήγησε ότι η σύνδεση μεταξύ των Boii και της Βοημίας βασίζεται κυρίως σε ιστορικές υποθέσεις και όχι σε στέρεα αρχαιολογικά ευρήματα. Χωρίς επιγραφές ή άλλα σαφή σημάδια, δεν είναι ακόμη σαφές ποια κελτική ομάδα κατοικούσε στον πρόσφατα ανακαλυφθέντα οικισμό.

Η Αρχαία Αυτοκρατορία του Κεχριμπαριού

Ο οικισμός βρίσκεται κατά μήκος αυτού που πιστεύεται ότι είναι ο «δρόμος του κεχριμπαριού», μια σημαντική εμπορική οδός που συνέδεε τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα με την Κεντρική Ευρώπη. Το κεχριμπάρι, που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, διακινούνταν σε τεράστιες αποστάσεις και η παρουσία κεχριμπαρένιων χαντρών και εκλεκτής κεραμικής στην τοποθεσία υποδηλώνει ότι ο οικισμός ήταν βασικός σταθμός σε αυτή τη σημαντική διαδρομή.

Ο Maciej Karwowski, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, σημείωσε ότι ο πλούτος των ειδών πολυτελείας του οικισμού, συμπεριλαμβανομένου του κεχριμπαριού, ευθυγραμμίζεται με άλλες γνωστές τοποθεσίες κατά μήκος της εμπορικής οδού του κεχριμπαριού.

Οι ανασκαφές συνεχίζονται.