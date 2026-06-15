Συμφωνία της Ε.Ε. για τις πτήσεις: Τι θα ισχύει για καθυστερήσεις, χειραποσκευές και αποζημιώσεις

Snapshot Η νέα συμφωνία της Ε.Ε. για τις πτήσεις θα τεθεί σε ισχύ το 2027 και αφορά καθυστερήσεις, χειραποσκευές και αποζημιώσεις.

Οι επιβάτες θα δικαιούνται αποζημίωση από 300 έως 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση και τη διάρκεια της καθυστέρησης, με κατώτατο όριο τις τρεις ώρες καθυστέρησης.

Για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων, η αποζημίωση θα είναι 300 ευρώ για καθυστέρηση άνω των τριών ωρών και 600 ευρώ για καθυστέρηση άνω των τεσσάρων ωρών ή ακύρωση.

Απαγορεύεται η επιβολή τελών για τις χειραποσκευές, που πλέον θα περιλαμβάνουν ένα δωρεάν προσωπικό αντικείμενο και μια μικρή βαλίτσα με μέγιστο βάρος 7 κιλά.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τιμή του εισιτηρίου το προσωπικό αντικείμενο και τη μικρή βαλίτσα. Snapshot powered by AI

Σε συμφωνία για τις χειραποσκευές και τις αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης μιας πτήσης κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από περισσότερα από 10 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ το 2027.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα απόγευμα.

If you fly regularly between Spain and the UK, this affects you - the EU is proposing to weaken the rules that currently entitle passengers to up to €600 for delays and cancellations.

Did you know these rights even existed?

https://t.co/IBUJIgmeJY pic.twitter.com/t73UBRuicS — Spanish News Today (@MurciaToday) June 15, 2026

Η συμφωνία προβλέπει ότι εάν υπάρξει καθυστέρηση, οι επιβάτες θα δικαιούνται οικονομική αποζημίωση, ένα βασικό αίτημα που είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο αρχικά αντιτάχθηκαν αρκετές χώρες της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό θα ποικίλει από τα 300 έως τα 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης και την διάρκεια της καθυστέρησης. Το κατώτατο όριο καθυστέρησης έχει οριστεί στις τρεις ώρες, παρά το γεγονός ότι κάποια κράτη διαφωνούσαν.

Έτσι με βάση τη συμφωνία, οι αεροπορικές εταιρείες θα κληθούν να πληρώσουν 300 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων και 600 ευρώ εάν η καθυστέρηση υπερβεί τις τέσσερις ώρες ή τελικά ακυρωθεί.

Τι προβλέπει η συμφωνία για τις χειραποσκευές

Όσον αφορά τις χειραποσκευές, η συμφωνία βάζει «τέλος» στην επιβολή τελών, όπως έκαναν κάποιες εταιρείες χαμηλού κόστους.

Πλέον, οι επιβάτες θα δικαιούνται να έχουν ένα δωρεάν προσωπικό αντικείμενο διαστάσεων 40 εκατοστά x 30 εκατοστά x 15 εκατοστά και μια μικρή βαλίτσα, η οποία θα έχει μέγιστη συνολική διάσταση τα 100 εκατοστά και μέγιστο βάρος τα επτά κιλά.

Έτσι, όταν τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός το 2027, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην υπάρχουσα τιμή ενός εισιτηρίου ένα προσωπικό αντικείμενο και μια μικρή βαλίτσα.

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