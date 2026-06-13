Πώς να βρίσκεις τα πιο φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

Οι χρυσοί κανόνες για να μην αδειάσει το πορτοφόλι σου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πώς να βρίσκεις τα πιο φθηνά αεροπορικά εισιτήρια
TRAVEL
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  • Χρησιμοποίησε ανώνυμη περιήγηση ή καθάρισε τα cookies για να αποφύγεις την αύξηση τιμών λόγω επαναλαμβανόμενης αναζήτησης.
  • Χρησιμοποίησε εργαλεία σύγκρισης τιμών όπως το Google Flights για να βρεις τις καλύτερες προσφορές και συνδυασμούς πτήσεων.
  • Η ευελιξία στις ημερομηνίες ταξιδιού, ειδικά η επιλογή Τρίτης, Τετάρτης ή Σαββάτου, μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος των εισιτηρίων.
  • Ενεργοποίησε ειδοποιήσεις τιμών για να παρακολουθείς τις μεταβολές και να αγοράσεις όταν η τιμή μειωθεί.
  • Πρόσεχε τα επιπλέον κόστη των low
  • cost εταιρειών σε αποσκευές και μεταφορές από δευτερεύοντα αεροδρόμια, καθώς και την κατάλληλη περίοδο κράτησης που διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό.
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Το να βρεις φθηνά αεροπορικά εισιτήρια δεν είναι θέμα τύχης, αλλά σωστής στρατηγικής και εργαλείων. Αν προετοιμάζεις το επόμενο ταξίδι σου, ακολουθούν οι χρυσοί κανόνες για να μην αδειάσει το πορτοφόλι σου.

1. Γίνε «αόρατος» (Ανώνυμη περιήγηση)

Οι ιστοσελίδες κρατήσεων και οι αεροπορικές εταιρείες αποθηκεύουν τα cookies σου. Αν ψάχνεις ξανά και ξανά την ίδια πτήση, το σύστημα βλέπει τη ζήτηση και αυξάνει την τιμή.

  • Η λύση: Πριν ξεκινήσεις την αναζήτηση, άνοιξε ένα παράθυρο ανώνυμης περιήγησης (incognito mode) στο πρόγραμμα περιήγησής σου ή καθάρισε το ιστορικό σου.

2. Χρησιμοποίησε τις σωστές μηχανές αναζήτησης

Μην ψάχνεις μόνο σε μία αεροπορική. Χρησιμοποίησε εξελιγμένα εργαλεία σύγκρισης τιμών που σου δείχνουν όλες τις επιλογές:

  • Google Flights: Το πιο γρήγορο εργαλείο με εξαιρετικά ημερολόγια τάσεων τιμών.

  • Skyscanner: Ιδανικό για να ψάξεις πτήσεις προς «Οπουδήποτε» (Anywhere) αν δεν έχεις κλειδώσει προορισμό.

3. Η ευελιξία είναι το παν

Αν πρέπει οπωσδήποτε να ταξιδέψεις συγκεκριμένη Παρασκευή και να γυρίσεις συγκεκριμένη Κυριακή, θα πληρώσεις το μέγιστο αντίτιμο.

  • Δοκίμασε να πετάξεις Τρίτη, Τετάρτη ή Σάββατο, που είναι συνήθως οι πιο οικονομικές ημέρες.

  • Ψάξε με την επιλογή «Ολόκληρος ο μήνας» στα εργαλεία αναζήτησης για να δεις ποιες μέρες έχουν τις χαμηλότερες τιμές.

4. Ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις τιμών

Βρήκες την πτήση που θέλεις αλλά η τιμή είναι τσιμπημένη; Μην την αγοράσεις ακόμα. Στο Google Flights και στη Skyscanner μπορείς να πατήσεις το καμπανάκι για «Παρακολούθηση τιμών». Θα λάβεις email αμέσως μόλις η τιμή πέσει ή ανέβει.

5. Προσοχή στα «κρυφά» κόστη των low-cost εταιρειών

Μια πτήση των 25€ με μια low-cost εταιρεία ακούγεται τέλεια, αλλά προσοχή:

  • Αποσκευές: Πλέον σχεδόν όλες οι εταιρείες χρεώνουν έξτρα ακόμα και την κλασική χειραποσκευή (coaching bag). Ταξίδεψε μόνο με ένα σακίδιο πλάτης που χωράει κάτω από το κάθισμα αν θέλεις να κρατήσεις το κόστος χαμηλά.

  • Αεροδρόμια: Πολλές οικονομικές εταιρείες προσγειώνονται σε δευτερεύοντα αεροδρόμια που απέχουν 1-2 ώρες από την πόλη. Υπολόγισε το κόστος του λεωφορείου ή του τρένου για τη μεταφορά σου πριν κλείσεις το εισιτήριο.

6. Κλείσε την κατάλληλη χρονική στιγμή

Υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι τα εισιτήρια είναι πιο φθηνά τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Αυτό δεν ισχύει πια λόγω των αλγορίθμων. Η αλήθεια είναι:

  • Για πτήσεις εσωτερικού/Ευρώπης: Η ιδανική περίοδος κράτησης είναι 4 έως 10 εβδομάδες πριν από την πτήση.

  • Για υπερατλαντικά ταξίδια: Κλείσε 3 έως 6 μήνες νωρίτερα.

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