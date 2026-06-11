Το all-inclusive «καταπίνει» τον τουρισμό: Άνεση για τους ταξιδιώτες, παγίδα για τις τοπικές αγορές

Τα all-inclusive ξενοδοχεία και θέρετρα φαίνεται πως απειλούν σταδιακά μία από τις πιο αγαπημένες πτυχές των διακοπών: την ανακάλυψη της τοπικής γαστρονομίας.

Ύστερα από μήνες σκληρής δουλειάς και οικογενειακών υποχρεώσεων, η προοπτική να χαλαρώσει κανείς σε μια ξαπλώστρα, με μοναδική έγνοια τις επισκέψεις στον μπουφέ ή το μπαρ του ξενοδοχείου, είναι αναμφίβολα δελεαστική. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα του τουρισμού, αυτή ακριβώς η συνήθεια μπορεί να θέτει σε κίνδυνο κάτι που οι περισσότεροι ταξιδιώτες αγαπούν ιδιαίτερα: το φαγητό και τις αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες.

Πρόσφατη έρευνα σε 2.000 παραθεριστές έδειξε ότι για το 19% των ταξιδιωτών η τοπική κουζίνα αποτελεί τον βασικό λόγο επιλογής ενός προορισμού, ενώ το 25% δήλωσε ότι έχει επιστρέψει στον ίδιο τόπο ακριβώς λόγω των γεύσεων που δοκίμασε εκεί. Παράλληλα, σχεδόν τέσσερις στους δέκα ερευνούν εκ των προτέρων τα εστιατόρια και τις γαστρονομικές επιλογές του προορισμού τους, ενώ το 17% καταρτίζει λίστα με τα τοπικά πιάτα που θέλει οπωσδήποτε να δοκιμάσει.

Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την ταξιδιωτική εταιρεία βιώσιμου τουρισμού Intrepid Travel, οι τοπικές γεύσεις, τα μικρά εστιατόρια και τα παραδοσιακά μπαρ βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση. Ο λόγος είναι ότι ολοένα και περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν να παραμένουν εντός των all-inclusive συγκροτημάτων, τα οποία συχνά ανήκουν σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, αντί να εξερευνούν την τοπική αγορά και να στηρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις της περιοχής.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τάση αυτή όχι μόνο περιορίζει την αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία, αλλά ενδέχεται να έχει και σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους επισκέπτες που αναζητούν γνήσιες γεύσεις και πολιτιστικές εμπειρίες.

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Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 2.000 άτομα για λογαριασμό της ταξιδιωτικής εταιρείας «Intrepid Travel» από την εταιρεία Censuswide αποκαλύπτουν ότι πολλοί ταξιδιώτες εξακολουθούν να επιλέγουν την ασφάλεια του οικείου αντί για την εξερεύνηση των τοπικών γεύσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Το 51% δεν απομακρύνεται από το κατάλυμά του για να αναζητήσει αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες.

Ένας στους τέσσερις (25%) επισκέπτεται κάποια διεθνή αλυσίδα fast food μέσα στις πρώτες 48 ώρες από την άφιξή του στον προορισμό.

Το 55% της Generation Z δηλώνει ότι νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και οικειότητα επιλέγοντας γνωστές αλυσίδες, όπως τα McDonald's και Starbucks, όταν ταξιδεύει.

Περισσότεροι από δύο στους τρεις (67%) παραδέχονται ότι παίρνουν μαζί τους τρόφιμα από το σπίτι, με τα φακελάκια τσαγιού (32%) να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Η βραβευμένη συγγραφέας και δημοσιογράφος γαστρονομίας και ταξιδιών Yasmin Khan, η οποία συμμετείχε στην έρευνα, προειδοποίησε για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η απομάκρυνση των ταξιδιωτών από τις τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις.

«Όταν ένα παραδοσιακό πιάτο εξαφανίζεται, δεν χάνουμε απλώς μια συνταγή· χάνουμε ένα κομμάτι ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς», δήλωσε στην Mirror.

Όπως επισημαίνει, η στροφή προς τους μπουφέδες του ξενοδοχείου και τις παγκόσμιες αλυσίδες εστίασης δεν επηρεάζει μόνο τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις, αλλά απειλεί και τη διατήρηση γαστρονομικών παραδόσεων που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας κάθε τόπου.

Η Yasmin Khan εκτιμά ότι οι ταξιδιώτες έχουν ευθύνη να στηρίζουν τις τοπικές γαστρονομικές κουλτούρες που κάνουν κάθε προορισμό ξεχωριστό.

Όπως επισημαίνει, «όταν επιλέγουμε την ασφάλεια του οικείου αντί για φαγητό που είναι βαθιά ριζωμένο στην τοπική παράδοση, ενδέχεται άθελά μας να συμβάλουμε στην απώλεια ανεκτίμητων γεύσεων, τεχνικών μαγειρικής και συστατικών που δεν μπορούν να αντικατασταθούν».

Η ίδια υπογραμμίζει ότι η γαστρονομία δεν αποτελεί απλώς μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας, αλλά βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας ενός τόπου. Για τον λόγο αυτό, η στήριξη των τοπικών εστιατορίων, παραγωγών και παραδοσιακών συνταγών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών χαρακτηριστικών κάθε προορισμού.

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Σύμφωνα με την Khan, κάθε φορά που οι ταξιδιώτες δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις και επιλέγουν μικρές επιχειρήσεις αντί για γνώριμες διεθνείς αλυσίδες, ενισχύουν όχι μόνο την τοπική οικονομία, αλλά και τη συνέχιση γαστρονομικών παραδόσεων που κινδυνεύουν να χαθούν με το πέρασμα του χρόνου.

Η Yasmin Khan αναγνωρίζει ότι τα all-inclusive πακέτα έχουν τη θέση τους στη σύγχρονη ταξιδιωτική πραγματικότητα, ιδιαίτερα για οικογένειες με μικρά παιδιά και εξαντλημένους γονείς που αναζητούν λίγες ημέρες ξεκούρασης.

«Ως μια κουρασμένη μητέρα ενός μικρού παιδιού, καταλαβαίνω απόλυτα τη χρησιμότητα των all-inclusive διακοπών. Ωστόσο, διαφωνώ με την άποψη ότι αποτελούν τον πιο οικονομικό τρόπο να γνωρίσει κανείς έναν προορισμό. Παρότι ορισμένα προσφέρουν καλό φαγητό, τις περισσότερες φορές σε αποκόπτουν από τον τόπο που επισκέπτεσαι. Θα μπορούσες να βρίσκεσαι οπουδήποτε. Χάνεται η σύνδεση με τον προορισμό», σημείωσε.

Η ίδια εξέφρασε την ανησυχία της για το μέλλον των μικρών τοπικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι πολλοί φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και παραδοσιακά μπαρ κινδυνεύουν όταν οι επισκέπτες παραμένουν αποκλειστικά μέσα στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

«Πολλά από τα αγαπημένα μου γεύματα στο εξωτερικό προέκυψαν αυθόρμητα, όταν δοκίμασα κάτι που δεν είχα ξανακούσει ή δεν είχα σχεδιάσει να φάω. Φροντίζω πάντα να ζητώ προτάσεις από τους ντόπιους», πρόσθεσε, τονίζοντας τη σημασία της αυθεντικής επαφής με την τοπική κουζίνα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης παραδοσιακών γεύσεων που κινδυνεύουν να χαθούν, η Intrepid Travel συνεργάστηκε με το Time Out για τη διοργάνωση μιας σειράς βιωματικών εργαστηρίων μαγειρικής στο London. Μέσα από αυτές τις δράσεις, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και να μαγειρέψει ορισμένα από τα λεγόμενα «απειλούμενα πιάτα», συμβάλλοντας στη διατήρηση γαστρονομικών παραδόσεων από διάφορες γωνιές του κόσμου.

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Ο Dan Saladino, συγγραφέας του βιβλίου Eating to Extinction, εκφράζει την ανησυχία του ότι πολλά λιγότερο γνωστά παραδοσιακά πιάτα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, εν μέρει εξαιτίας των σύγχρονων ταξιδιωτικών συνηθειών και της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης.

Όπως εξηγεί, η έρευνα εντόπισε τρεις βασικές απειλές για τη γαστρονομική κληρονομιά: την περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, την πολιτιστική αλλοίωση λόγω του υπερτουρισμού και την εξαφάνιση των παραδοσιακών τεχνικών και δεξιοτήτων που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

«Επιλέξαμε πιάτα όπως το παραδοσιακό bagel της Νέας Υόρκης και το αυθεντικό σούσι της Ιαπωνίας, επειδή θεωρούνται παγκόσμια γαστρονομικά σύμβολα. Αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν είναι ότι οι αυθεντικές εκδοχές τους βρίσκονται πλέον κοντά στην εξαφάνιση, εξαιτίας των σύγχρονων συντομεύσεων στην παραγωγή και των πιέσεων της μαζικής αγοράς», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Saladino, η αυξανόμενη τυποποίηση της γαστρονομίας και η προτίμηση σε εύκολες, μαζικά παραγόμενες επιλογές απειλούν όχι μόνο τις παραδοσιακές συνταγές, αλλά και τις τεχνικές, τα τοπικά υλικά και τη γνώση που κρύβεται πίσω από αυτές. Όπως τονίζει, η προστασία των αυθεντικών γεύσεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας και της ιστορίας κάθε τόπου.

Ο Dan Saladino προειδοποιεί ότι η γαστρονομική ποικιλομορφία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση.

«Το φαγητό είναι ο πιο ουσιαστικός δεσμός που έχουμε με την ιστορία μας, τη γη μας και την ταυτότητά μας. Κι όμως, αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες μιας παγκόσμιας κατάρρευσης της γαστρονομικής ποικιλομορφίας», τονίζει.

Την ίδια στιγμή, ο Noel Josephides, πρόεδρος του οικογενειακού ταξιδιωτικού οργανισμού Sunvil, εκτιμά ότι τα all-inclusive ξενοδοχεία δεν απειλούν μόνο τις τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις, αλλά και τα ίδια τα θεμέλια των δημοφιλών τουριστικών προορισμών που προσελκύουν εκατομμύρια Βρετανούς κάθε χρόνο.

Ο ίδιος δηλώνει ότι αρνείται να συνεργαστεί με all-inclusive μονάδες «για λόγους αρχής», υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο μοντέλο διοχετεύει τα τουριστικά έσοδα μακριά από τις τοπικές κοινωνίες και προς μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους.

Σύμφωνα με τον Josephides, οι μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταγωνιστούν την αγοραστική δύναμη των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων. Παράλληλα, τα all-inclusive πακέτα ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να παραμένουν εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου για τα γεύματα, τα ποτά και τη διασκέδασή τους, περιορίζοντας σημαντικά τις επισκέψεις σε τοπικά εστιατόρια, καφέ, καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής.

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Όπως υποστηρίζουν οι επικριτές του μοντέλου, όταν οι τουρίστες δεν βγαίνουν έξω για να γνωρίσουν τον τόπο που επισκέπτονται και να ξοδέψουν χρήματα στην τοπική αγορά, μειώνονται τα οικονομικά οφέλη για τις κοινότητες που εξαρτώνται από τον τουρισμό, ενώ παράλληλα αποδυναμώνονται οι παραδόσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε προορισμό μοναδικό.

Ο Noel Josephides υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις των all-inclusive ξενοδοχείων δεν περιορίζονται μόνο στην οικονομία των τοπικών κοινωνιών, αλλά επηρεάζουν και την ίδια την ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο μοντέλο τουρισμού συχνά προκαλεί δυσαρέσκεια στους κατοίκους, καθώς μεγάλο μέρος των τουριστικών εσόδων παραμένει εντός των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, αντί να διαχέεται στις τοπικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, στερεί από τους ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν ουσιαστικά τον προορισμό που επισκέπτονται.

«Είναι ένα προϊόν που δεν ενθαρρύνει πραγματικά την επαφή με τις τοπικές επιχειρήσεις και υποδομές. Γνωρίζουμε ότι σε χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα εστιατόρια έχουν αναγκαστεί να κλείσουν εξαιτίας της εξάπλωσης των all-inclusive μονάδων», δήλωσε.

Ο Josephides θεωρεί ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να είναι ιδανικό για τον μαζικό τουρισμό και τις μεγάλες ταξιδιωτικές εταιρείες, όχι όμως για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν πραγματικά έναν τόπο.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το χωριό Dassia στην Κέρκυρα, όπου λειτουργεί ένα μεγάλο all-inclusive συγκρότημα. «Αν επισκεφθεί κανείς το χωριό, θα διαπιστώσει ότι έχει σχεδόν ερημώσει», υποστήριξε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, μικροί ξενοδόχοι στην Πάφο του έχουν μεταφέρει ότι εκατοντάδες εστιατόρια έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια, καθώς δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τα πακέτα που προσφέρουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να γίνεται ο τουρισμός», κατέληξε, εκφράζοντας την άποψη ότι η βιωσιμότητα ενός προορισμού εξαρτάται από τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, της γαστρονομίας και της πολιτιστικής του ταυτότητας.

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Ο Μπράιαν Κάριγκαν ταξιδεύει εδώ και 25 χρόνια σε δημοφιλείς ηλιόλουστους προορισμούς, όπως η Μαγιόρκα και η Ίμπιζα. Κατά την άποψή του, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τουριστικοί προορισμοί είναι η ολοένα και μεγαλύτερη εξάπλωση των all-inclusive ξενοδοχείων.

«Στερούν πολύτιμα έσοδα από την τοπική οικονομία. Εμείς δεν επιλέξαμε ποτέ all-inclusive, γιατί θεωρούμε ότι το φαγητό είναι συνήθως κατώτερης ποιότητας σε σχέση με ένα γεύμα που ετοιμάζεται από ντόπιους επαγγελματίες σε ένα καλό εστιατόριο», ανέφερε.

Παρόμοιες ανησυχίες καταγράφονται και σε ελληνικούς προορισμούς. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, κατά την επίσκεψη στη Rhodes το 2023, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που οδήγησαν στην εκκένωση χιλιάδων τουριστών, αρκετοί ανεξάρτητοι ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες εστιατορίων περιέγραψαν τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν τα τελευταία χρόνια.

Αν και αναγνώρισαν ότι οι προκλήσεις είναι πολλές — από την αύξηση του κόστους λειτουργίας έως τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης — οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι η σημαντικότερη αλλαγή ήταν η εμφάνιση και η ανάπτυξη μεγάλων all-inclusive ξενοδοχειακών μονάδων.

Σύμφωνα με τους ίδιους, όσο περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να παραμένουν εντός των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων για φαγητό, ποτό και ψυχαγωγία, τόσο δυσκολότερο γίνεται για τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Το αποτέλεσμα, υποστηρίζουν, είναι η σταδιακή απώλεια της αυθεντικότητας που έκανε εξαρχής πολλούς μεσογειακούς προορισμούς τόσο ελκυστικούς για τους ταξιδιώτες.

Η ιστορία των all-inclusive διακοπών ξεκινά από τη δεκαετία του 1950, όταν ο Βέλγος αθλητής και επιχειρηματίας Gerard Blitz πρωτοστάτησε στη δημιουργία του μοντέλου, χρησιμοποιώντας στρατιωτικές σκηνές που περίσσευαν από τον πόλεμο για να φιλοξενήσει παραθεριστές στη Μαγιόρκα. Ο Blitz ήταν ο ιδρυτής της Club Med, η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά brands της Ευρώπης.

Από τότε, τα all-inclusive θέρετρα έχουν αλλάξει θεαματικά. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέρουν πολύ περισσότερα από το απλό «πακέτο διακοπών» που χαρακτήριζε τα πρώτα χρόνια της Club Med, όπως το χωριό με τις καλύβες από άχυρο που λειτούργησε το 1952 στην Κέρκυρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Club Med στο Tignes, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν άμεση πρόσβαση στις πίστες σκι, εξειδικευμένο προσωπικό που βοηθά ακόμη και τα παιδιά να προετοιμαστούν για τις δραστηριότητές τους, καθώς και πλούσιους μπουφέδες υψηλού επιπέδου.

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Το γαστρονομικό κομμάτι, μάλιστα, απέχει πολύ από τα στερεότυπα του πρόχειρου φαγητού. Στα σύγχρονα all-inclusive θέρετρα συναντά κανείς πιάτα όπως ρακλέτ, φρέσκα ψάρια και ομελέτες που ετοιμάζονται μπροστά στους επισκέπτες κατά παραγγελία.

Παρότι η Club Med δεν θεωρείται πλέον οικονομική επιλογή, πολλές άλλες αλυσίδες προσφέρουν πακέτα με τόσο ανταγωνιστικές τιμές ώστε, από την πλευρά του ταξιδιώτη, η επιλογή του all-inclusive να μοιάζει σχεδόν αυτονόητη. Αυτό ακριβώς εξηγεί και τη συνεχή άνοδο της δημοτικότητάς τους: συνδυάζουν ευκολία, προβλέψιμο κόστος και πληθώρα υπηρεσιών, στοιχεία που δύσκολα μπορούν να αγνοήσουν οι σύγχρονοι παραθεριστές.

Παρά τη δημοφιλία τους, τα all-inclusive θέρετρα εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από τον βιώσιμο τουρισμό. Σύμφωνα με την ταξιδιωτική πλατφόρμα Responsible Travel, τα περισσότερα all-inclusive resorts «ανήκουν συνήθως σε εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό», με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που δαπανούν οι τουρίστες να παραμένει εντός του ξενοδοχειακού ομίλου και να μην καταλήγει στην τοπική οικονομία.

Όπως επισημαίνεται, οι τοπικές κοινότητες συχνά επωμίζονται το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα των μεγάλων τουριστικών μονάδων χωρίς να απολαμβάνουν αντίστοιχα οικονομικά οφέλη. Οι επισκέπτες των all-inclusive καταναλώνουν συνήθως πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας και νερού σε σύγκριση με τους μόνιμους κατοίκους, ενώ παράλληλα παράγουν σημαντικούς όγκους απορριμμάτων.

Ωστόσο, ο Harold Goodwin, καθηγητής Υπεύθυνου Τουρισμού στο Manchester Metropolitan University, υποστηρίζει ότι τα all-inclusive δεν είναι απαραίτητα επιζήμια. Αντίθετα, μπορούν να λειτουργήσουν θετικά για έναν προορισμό, αρκεί να συνεργάζονται με τις τοπικές επιχειρήσεις αντί να τις ανταγωνίζονται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πιο βιώσιμο μοντέλο all-inclusive τουρισμού θα πρέπει να επενδύει στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους κατοίκους, να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τη σπατάλη πόρων, να προμηθεύεται φρέσκα προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς και να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να γνωρίσουν τον προορισμό μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες εκδρομές και πολιτιστικές εμπειρίες.

Με άλλα λόγια, το ζήτημα δεν είναι απαραίτητα η ύπαρξη των all-inclusive μονάδων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και αλληλεπιδρούν με τις κοινωνίες που τις φιλοξενούν. Για πολλούς ειδικούς, το μέλλον του τουρισμού βρίσκεται στην εξεύρεση μιας ισορροπίας ανάμεσα στην άνεση που αναζητούν οι ταξιδιώτες και στη στήριξη των τοπικών οικονομιών και παραδόσεων που κάνουν κάθε προορισμό μοναδικό.

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Ο Harold Goodwin υποστηρίζει ότι τα all-inclusive θέρετρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως μέρος του προβλήματος, καθώς μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όταν λειτουργούν με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.

«Ένα καλά οργανωμένο all-inclusive θέρετρο μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στους κατοίκους της περιοχής, δίνοντάς τους πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη, οι εργαζόμενοι μπορούν να ανέλθουν σε διοικητικές θέσεις με καλύτερες απολαβές. Μάλιστα, σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, ένα μεγάλο all-inclusive resort ενδέχεται να απασχολεί πολύ περισσότερους ντόπιους από ό,τι αρκετά οικολογικά καταλύματα μαζί», εξηγεί.

Ο καθηγητής επισημαίνει επίσης ότι, παρόλο που τα all-inclusive έχουν αποκτήσει τη φήμη ότι δεν στηρίζουν επαρκώς την τοπική παραγωγή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μη λειτουργήσουν διαφορετικά.

«Το γεγονός ότι πολλά θέρετρα δεν προμηθεύονται προϊόντα από την τοπική αγορά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι αναπόφευκτο. Ένα υπεύθυνο και βιώσιμο all-inclusive μπορεί να εφαρμόσει προγράμματα συνεργασίας με τοπικούς παραγωγούς, όπως ένα μοντέλο "υιοθεσίας αγροτών", εξασφαλίζοντας φρέσκα, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα για τις ανάγκες της εστίασής του, ενώ παράλληλα στηρίζει την τοπική οικονομία», αναφέρει.

Η άποψη του Goodwin προσφέρει μια πιο ισορροπημένη οπτική στη συζήτηση γύρω από τα all-inclusive. Όπως υποστηρίζει, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η ύπαρξη αυτών των μονάδων, αλλά το κατά πόσο ενσωματώνονται στην τοπική κοινωνία, δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, συνεργάζονται με ντόπιους παραγωγούς και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού που τις φιλοξενεί.

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