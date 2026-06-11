Το «μυστικό» για φθηνότερα ταξίδια: Πότε να κλείνεις ξενοδοχείο για να έχεις έκπτωση έως 40%

Όταν ετοιμαζόμαστε για κάποιο ταξίδι, μετρά και το τελευταίο λεπτό του ευρώ

Newsbomb

Το «μυστικό» για φθηνότερα ταξίδια: Πότε να κλείνεις ξενοδοχείο για να έχεις έκπτωση έως 40%
UNSPLASH.
TRAVEL
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Όταν ετοιμαζόμαστε για κάποιο ταξίδι, μετράμε προορισμούς, πτήσεις και βαλίτσες. Όμως, στο τέλος της ημέρας, αυτό που συχνά καθορίζει αν θα πάμε ή όχι, είναι η τιμή.

Πάντοτε οι ταξιδιώτες ψάχνουν κάθε πιθανό τρόπο για να «ρίξουν» το κόστος, ακόμη και στις λεπτομέρειες του timing της κράτησης. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι το πότε και το πώς κλείνουμε ένα ξενοδοχείο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην τελική τιμή, ακόμα κι έως 40%.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 40% στα κόστη, εάν επιλέξουν κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και ξεκινήσουν τη διαμονή την Κυριακή, σύμφωνα με μελέτη της Hotels.com.

Όπως αναφέρεται, η κράτηση 8 έως 14 ημέρες πριν από το ταξίδι μπορεί να μειώσει το κόστος έως και 23% σε σύγκριση με κρατήσεις που γίνονται 4 μήνες νωρίτερα. Παράλληλα, η έναρξη διαμονής την Κυριακή αντί της Παρασκευής μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον εξοικονόμηση της τάξεως του 15%.

Οι τιμές των ξενοδοχείων εμφανίζουν σημαντικές διακυμάνσεις διεθνώς, με μειώσεις έως και 31% σε ετήσια βάση σε ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Αλασίο στην Ιταλική Ριβιέρα, αλλά και 25% στη Λειψία της Γερμανίας. Σημαντικές μειώσεις καταγράφονται και σε νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Σεντ Κρουά στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, όπου οι τιμές είναι μειωμένες κατά 15% συγκριτικά με πέρυσι.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιοχές όπως το Λαχάινα στη Χαβάη εμφανίζουν πτώση ύψους 27%, ενώ, στο Λας Βέγκας οι τιμές είναι περίπου 10% χαμηλότερες από πέρυσι.

Η αύξηση του κόστους ζωής και των ταξιδιωτικών εξόδων έχει οδηγήσει ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες σε αναζήτηση φθηνότερων επιλογών. Το 79% των Αμερικανών ανησυχεί για την άνοδο των τιμών στα ταξίδια, ενώ, το 59% δηλώνει ότι περιορίζει τις μη απαραίτητες δαπάνες για να χρηματοδοτήσει τις διακοπές του, σύμφωνα με έρευνα της Allianz.

Παράλληλα, η αύξηση του πληθωρισμού και οι ραγδαίες αλλαγές στις τιμές της ενέργειας έχουν επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο των αερομεταφορών, με τις τιμές των καυσίμων να ωθούν αεροπορικές εταιρείες σε αυξήσεις ναύλων και πρόσθετων χρεώσεων.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι ενεργειακές πιέσεις επηρεάζουν και τα ξενοδοχεία, τα οποία μετακυλίουν μέρος του αυξημένου κόστους λειτουργίας στους πελάτες τους, από τα έξοδα καθαρισμού έως και τη διανομή τροφίμων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ταξιδιώτες στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε πιο προσιτές επιλογές, με παράδειγμα την αύξηση κατά 1.800% στη χρήση φίλτρων αναζήτησης για «οικονομικές» επιλογές σε μεγάλες ταξιδιωτικές πλατφόρμες.

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