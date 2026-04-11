Τι συμβαίνει εάν η πτήση μου ακυρωθεί λόγω έλλειψης καυσίμων; Ο εφιάλτης της έλλειψης κηροζίνης

Μεσοπρόθεσμα, το πρόβλημα θα μπορούσε να γίνει η ίδια η διαθεσιμότητα καυσίμων, με καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την οικονομία, ξεκινώντας από τις μεταφορές

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αεροπλάνο της Air Iberia

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικαλείται ανοιχτά τον κίνδυνο δελτίου καυσίμων και τα πρώτα διεθνή αεροδρόμια να ξεμένουν από κηροζίνη, το φάσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή απειλεί να καταστρέψει τα σχέδια καλοκαιρινών διακοπών εκατομμυρίων ταξιδιωτών.

Μέχρι στιγμής, οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν - και ο επακόλουθος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ - έχουν οδηγήσει σε έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Μεσοπρόθεσμα, το πρόβλημα θα μπορούσε να γίνει η ίδια η διαθεσιμότητα καυσίμων, με καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την οικονομία, ξεκινώντας από τις μεταφορές.

Αλλά τι θα συνέβαινε αν οι αεροπορικές εταιρείες άρχιζαν να ακυρώνουν πτήσεις λόγω έλλειψης καυσίμων;

Οι ειδικοί απαντούν:

Πώς λειτουργούν οι επιστροφές χρημάτων για ακυρωμένες πτήσεις

Σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ότι οι καταναλωτές δικαιούνται πάντα επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου ή επιβίβαση σε μεταγενέστερη πτήση. «Σε αντίθεση με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ENAC, δεν είναι απολύτως απαραίτητο να συνάψουμε ασφάλιση , η οποία δεν θα προσέθετε τίποτα στα υπάρχοντα δικαιώματά μας», αναφέρουν αναλυτές. Εάν η ειδοποίηση ακύρωσης φτάσει εντός 14 ημερών από την αναχώρηση, οι καταναλωτές ενδέχεται επίσης να δικαιούνται οικονομική αποζημίωση , που κυμαίνεται από 250 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη διαδρομή. Αυτή η αποζημίωση οφείλεται μόνο όταν η ακύρωση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Οικονομική αποζημίωση και η «υποχρέωση παροχής βοήθειας» στο αεροδρόμιο

Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα: θεωρούνται οι υψηλές τιμές των καυσίμων ή η μειωμένη διαθεσιμότητα καυσίμων έκτακτα γεγονότα;

Ο επαϊοντες απαντούν αρνητικά και εξηγούν τους λόγους: «Εκτός εάν υπάρξουν περαιτέρω κλιμακώσεις, κάθε αεροπορική εταιρεία γνωρίζει αυτήν την ενεργειακή κρίση εδώ και πολύ καιρό. Στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες εφοδιασμού υπήρχαν ακόμη και πριν, επομένως πρόκειται για ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που η αεροπορική εταιρεία θα έπρεπε να είχε προβλέψει». Εάν η ακύρωση συμβεί ενώ ο κάτοχος του εισιτηρίου βρίσκεται στο αεροδρόμιο, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί παρέχουν μια σειρά από άλλες διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της «υποχρέωσης παροχής βοήθειας », που σημαίνει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για γεύματα, ποτά, ακόμη και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο εάν η πτήση αναβληθεί για την επόμενη ημέρα.

Πώς να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για μια ακυρωμένη πτήση

Στην πράξη, όμως, τι πρέπει να κάνετε για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για μια ακυρωμένη πτήση; «Μόλις λάβουμε νέα για την ακύρωση, θα στείλω ένα πιστοποιημένο email στην αεροπορική εταιρεία ζητώντας επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο (μια εναλλακτική πτήση – σ.τ.μ.) . Επιπλέον, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, και οικονομική αποζημίωση», αναφέρουν οι ειδικοί. Στο email, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να ρωτήσετε για τους λόγους πίσω από την ακύρωση της πτήσης. «Εάν μας πουν ότι οφειλόταν σε έλλειψη καυσίμων, έχουμε στοιχεία που να υποστηρίζουν το αίτημά μας για οικονομική αποζημίωση.

Το αίτημα για «επιπλέον χρέωση» για ταξίδια που έχουν ήδη κρατηθεί

Το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν έχει ήδη αυξήσει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων μέσων μεταφοράς που είναι ευαίσθητα στις τιμές των καυσίμων, όπως τα φέριμποτ. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να επηρεάζει και όσους είχαν κάνει κράτηση για τα ταξίδια τους πριν από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Ορισμένοι καταναλωτές έχουν αναφέρει ότι έχουν λάβει αιτήματα για αύξηση 50-60 ευρώ στις τιμές των εισιτηρίων , όχι μόνο για πτήσεις, αλλά και για φέριμποτ.

Αλλά τα αιτήματα για πρόσθετες πληρωμές είναι εντελώς παράνομα. Το πολύ-πολύ, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να ακυρώσει την πτήση, με όλες τις συνέπειες που έχουμε αναφέρει, αλλά δεν μπορεί να προσαρμόσει την τιμή ενός εισιτηρίου που έχει ήδη εκδοθεί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:01ΕΛΛΑΔΑ

Χριστός Ανέστη: Το Φως μέσα μας, η Ελλάδα μπροστά μας - Αγαπάτε αλλήλους

23:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πασχαλινό μήνυμα Πατριάρχη Ιεροσολύμων: Ο Χριστός ενίκησε τον θάνατον, συνέτριψε μοχλούς αιωνίους

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει εάν η πτήση μου ακυρωθεί λόγω έλλειψης καυσίμων; Ο εφιάλτης της έλλειψης κηροζίνης

23:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πασχαλινό μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη: Ευαγγέλιον ειρήνης ο λόγος της Αναστάσεως

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί

23:17WHAT THE FACT

Ανατροπή για τον πιο... χρήσιμο ύπνο: Νέα έρευνα για τα όνειρα και τον εγκέφαλο

23:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πασχαλινό μήνυμα Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου: Τα σύμβολα και οι συμβολισμοί της Ανάστασης

23:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

LIVE - Η Ακολουθία της Παννυχίδος και η Τελετή της Ανάστασης στο Φανάρι

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Στενά του Ορμούζ: Τι απαιτούν Ιράν και ΗΠΑ - Πού μπλοκάρει η διαπραγμάτευση

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Το Πάσχα ως γεωπολιτικό σύμβολο: Από την Ιρλανδία μέχρι την Λατινική Αμερική - Η κοινωνική διάσταση

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Συμβουλές για το ιδανικό ψήσιμο του οβελία

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κρητικός διεθνής πολίστας που σήκωσε τον Επιτάφιο

22:40LIFESTYLE

Emily in Paris: Η έκτη σεζόν θα γυριστεί στην Ελλάδα

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκίνηση για τους φαντάρους που σήκωσαν τον Σταυρό στον Επιτάφιο

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση της εκεχειρίας του Πάσχα

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας σε παγκόσμιους ηγέτες: «Σταματήστε, ήρθε η ώρα για ειρήνη»

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Θρασύτατες διαρρήξεις σε σπίτια στα Λουσικά Αχαΐας κατά την περιφορά του Επιταφίου

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Δύσκολα ο Μάνταλος στη ρεβάνς του Conference League, αισιοδοξία για Μαρίν

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση: Δώστε μεγάλη προσοχή σε κάτι που όλοι σπανίως κάνουμε

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Χριστός Ανέστη: Το Φως μέσα μας, η Ελλάδα μπροστά μας - Αγαπάτε αλλήλους

19:56ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση Supercars της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ - Bentley, Lamborghini, Ferrari και Porsche μεταξύ άλλων αξίας έως 750.000 έκαστο

19:30LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά σε όσους την έκριναν αρνητικά για τις φωτογραφίες με μακιγιάζ από το μαιευτήριο

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε καμπή οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν, ενώ ο Νετανιάχου επιμένει στον πόλεμο

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Στενά του Ορμούζ: Τι απαιτούν Ιράν και ΗΠΑ - Πού μπλοκάρει η διαπραγμάτευση

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανάσταση με μολότοφ στον Νέο Κόσμο: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. στο επικίνδυνο έθιμο

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ