Τι συμβαίνει εάν η πτήση μου ακυρωθεί λόγω έλλειψης καυσίμων; Ο εφιάλτης της έλλειψης κηροζίνης

Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικαλείται ανοιχτά τον κίνδυνο δελτίου καυσίμων και τα πρώτα διεθνή αεροδρόμια να ξεμένουν από κηροζίνη, το φάσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή απειλεί να καταστρέψει τα σχέδια καλοκαιρινών διακοπών εκατομμυρίων ταξιδιωτών.

Μέχρι στιγμής, οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν - και ο επακόλουθος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ - έχουν οδηγήσει σε έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Μεσοπρόθεσμα, το πρόβλημα θα μπορούσε να γίνει η ίδια η διαθεσιμότητα καυσίμων, με καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την οικονομία, ξεκινώντας από τις μεταφορές.

Αλλά τι θα συνέβαινε αν οι αεροπορικές εταιρείες άρχιζαν να ακυρώνουν πτήσεις λόγω έλλειψης καυσίμων;

Οι ειδικοί απαντούν:

Πώς λειτουργούν οι επιστροφές χρημάτων για ακυρωμένες πτήσεις

Σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν ότι οι καταναλωτές δικαιούνται πάντα επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου ή επιβίβαση σε μεταγενέστερη πτήση. «Σε αντίθεση με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ENAC, δεν είναι απολύτως απαραίτητο να συνάψουμε ασφάλιση , η οποία δεν θα προσέθετε τίποτα στα υπάρχοντα δικαιώματά μας», αναφέρουν αναλυτές. Εάν η ειδοποίηση ακύρωσης φτάσει εντός 14 ημερών από την αναχώρηση, οι καταναλωτές ενδέχεται επίσης να δικαιούνται οικονομική αποζημίωση , που κυμαίνεται από 250 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη διαδρομή. Αυτή η αποζημίωση οφείλεται μόνο όταν η ακύρωση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Οικονομική αποζημίωση και η «υποχρέωση παροχής βοήθειας» στο αεροδρόμιο

Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα: θεωρούνται οι υψηλές τιμές των καυσίμων ή η μειωμένη διαθεσιμότητα καυσίμων έκτακτα γεγονότα;

Ο επαϊοντες απαντούν αρνητικά και εξηγούν τους λόγους: «Εκτός εάν υπάρξουν περαιτέρω κλιμακώσεις, κάθε αεροπορική εταιρεία γνωρίζει αυτήν την ενεργειακή κρίση εδώ και πολύ καιρό. Στην πραγματικότητα, οι δυσκολίες εφοδιασμού υπήρχαν ακόμη και πριν, επομένως πρόκειται για ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που η αεροπορική εταιρεία θα έπρεπε να είχε προβλέψει». Εάν η ακύρωση συμβεί ενώ ο κάτοχος του εισιτηρίου βρίσκεται στο αεροδρόμιο, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί παρέχουν μια σειρά από άλλες διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της «υποχρέωσης παροχής βοήθειας », που σημαίνει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για γεύματα, ποτά, ακόμη και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο εάν η πτήση αναβληθεί για την επόμενη ημέρα.

Πώς να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για μια ακυρωμένη πτήση

Στην πράξη, όμως, τι πρέπει να κάνετε για να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για μια ακυρωμένη πτήση; «Μόλις λάβουμε νέα για την ακύρωση, θα στείλω ένα πιστοποιημένο email στην αεροπορική εταιρεία ζητώντας επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο (μια εναλλακτική πτήση – σ.τ.μ.) . Επιπλέον, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, και οικονομική αποζημίωση», αναφέρουν οι ειδικοί. Στο email, μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να ρωτήσετε για τους λόγους πίσω από την ακύρωση της πτήσης. «Εάν μας πουν ότι οφειλόταν σε έλλειψη καυσίμων, έχουμε στοιχεία που να υποστηρίζουν το αίτημά μας για οικονομική αποζημίωση.

Το αίτημα για «επιπλέον χρέωση» για ταξίδια που έχουν ήδη κρατηθεί

Το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν έχει ήδη αυξήσει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων μέσων μεταφοράς που είναι ευαίσθητα στις τιμές των καυσίμων, όπως τα φέριμποτ. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να επηρεάζει και όσους είχαν κάνει κράτηση για τα ταξίδια τους πριν από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Ορισμένοι καταναλωτές έχουν αναφέρει ότι έχουν λάβει αιτήματα για αύξηση 50-60 ευρώ στις τιμές των εισιτηρίων , όχι μόνο για πτήσεις, αλλά και για φέριμποτ.

Αλλά τα αιτήματα για πρόσθετες πληρωμές είναι εντελώς παράνομα. Το πολύ-πολύ, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να ακυρώσει την πτήση, με όλες τις συνέπειες που έχουμε αναφέρει, αλλά δεν μπορεί να προσαρμόσει την τιμή ενός εισιτηρίου που έχει ήδη εκδοθεί.

