Από κάθισμα… κρεβάτι: Η United Airlines φέρνει την επανάσταση στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων

«Όλη η σειρά είναι δική σου». Με αυτό το σύνθημα, η United Airlines ενημέρωσε τους επιβάτες ότι το ταξίδι στην οικονομική θέση δεν θα είναι πλέον μαρτύριο, ιδιαίτερα για όσους επιβιβάζονται σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

«Καλώς ήρθατε στη United Relax Row, τρία διπλανά καθίσματα στην οικονομική θέση της United με ρυθμιζόμενα υποπόδια που μπορούν να σηκωθούν ή να χαμηλώσουν για να δημιουργήσουν έναν άνετο, πλήρως οριζόντιο χώρο όπου μπορεί κανείς να ξαπλώσει», αναφέρει το κείμενο που συνοδεύει την παρουσίαση των νέων καθισμάτων.

Με την ανύψωση των θέσεων σε γωνία 90 μοιρών, δημιουργείται μία ενιαία επιφάνεια που επιτρέπει στον επιβάτη να ξαπλώσει, να τεντωθεί ή να παρακολουθήσει άνετα το σύστημα ψυχαγωγίας εν πτήσει.

Η εταιρεία αναφέρει ότι το προϊόν απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με μικρά παιδιά, ζευγάρια και μεμονωμένους ταξιδιώτες που επιθυμούν αυξημένη άνεση χωρίς να μεταβούν σε premium καμπίνες. Οι επιβάτες του Relax Row θα απολαμβάνουν επιπλέον παροχές, όπως ειδικά προσαρμοσμένο στρώμα, μεγαλύτερη κουβέρτα, επιπλέον μαξιλάρια, καθώς και παιδικά κιτ δραστηριοτήτων για οικογένειες.

Το United Relax Row αναμένεται να λανσαριστεί το 2027, με την εταιρεία να σχεδιάζει την εγκατάσταση σε περισσότερα από 200 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, τύπου Boeing 787 και Boeing 777 έως το 2030. Τα νέα καθίσματα θα τοποθετηθούν μεταξύ της Economy και της Premium Plus καμπίνας, με έως και 12 τέτοιες σειρές ανά αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τον Άντριου Νοτσέλα, εκτελεστικό αντιπρόεδρο και Επικεφαλής εμπορικό διευθυντή της εταιρείας, η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της premium εμπειρίας σε όλα τα επίπεδα ταξιδιού. Όπως υπογράμμισε, η United είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία στη Βόρεια Αμερική που προσφέρει αντίστοιχο προϊόν, διατηρώντας αποκλειστικότητα στον σχεδιασμό.