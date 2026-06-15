ΤτΕ: Στο 3,8% η εκτίμηση για τον πληθωρισμό του 2026 - Γιατί θα παραμείνουν αυξημένες οι τιμές

Το 2027 ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων

Ελένη Ευστρατίου

ΤτΕ: Στο 3,8% η εκτίμηση για τον πληθωρισμό του 2026 - Γιατί θα παραμείνουν αυξημένες οι τιμές
Σούπερ μάρκετ
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτιμάται στο 3,8% για το 2026, υψηλότερος από το 3% της Ευρωζώνης, λόγω ισχυρών ενεργειακών πιέσεων.
  • Το 2027 προβλέπεται σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού σε 2,6% στην Ελλάδα και 2,3% στην Ευρωζώνη, με μείωση των τιμών ενέργειας.
  • Ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει το 11,1% το 2026 και να μειωθεί στο 1% το 2027, ενώ το σύστημα ETS2 θα αυξήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό στο 2,4% το 2028.
  • Τον Μάιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,9%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη στέγαση (11,6%) και τις μεταφορές (11,5%).
  • Οι τιμές στα ενεργειακά προϊόντα αυξήθηκαν σημαντικά το 2023, με το πετρέλαιο να σημειώνει αύξηση 53,2% και το φυσικό αέριο 21%.
Snapshot powered by AI

Η κρίση στην ενέργεια εξαιτίας των δύο μεγάλων πολέμων αναμένεται να οδηγήσει στην άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σημερινό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, για το 2026.

Προβλέπεται ενίσχυση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 3,8% τη φετινή χρονιά, ποσοστό που έχει μεγάλη διαφορά από το 3% που σημειώνει η Ευρωζώνη. Οι τιμές θα παραμείνουν αυξημένες στην Ελλάδα, καθώς προσαρμόζεται ισχυρότερα στον ενεργειακό πληθωρισμό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, εξηγούν οι οικονομολόγοι της ΤτΕ.

Μείωση 11% το 2027

Όπως προβλεπεται από την έκθεση, το 2027 ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη (στο 2,6% και 2,3% αντίστοιχα), καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Πιο αναλυτικά, η έκθεση της ΤτΕ αναφέρει ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 11,1% (έναντι 8,4% στην ευρωζώνη) το 2026. Την επόμενη χρονιά, θα πέσει στο 1% εξαιτίας της αναμενόμενης αποκλιμάκωσης των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων οι οποίες θα οδηγήσουν στη γενικότερη πτώση των τιμών.

Η ενσωμάτωση του συστήματος ETS2 αναμένεται να τροφοδοτήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό στο 2,4% το 2028. Πρόκειται για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα κοστολόγησης του ενεργειακού αποτυπώματος, το οποίο θα ισχύει και για τις μεταφορές.

Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός ΕνΔΤΠ (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) τον Μάιο ενισχύθηκε σημαντικά στο 3,2% στην Ευρωζώνη (προκαταρκτική εκτίμηση) και στο 4,9% στην Ελλάδα, ενώ ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 4,2% τον Μάιο, σηματοδοτώντας τον τρίτο συνεχή μήνα κατά τον οποίο οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώθηκαν στις εξελίξεις του πληθωρισμού, κυρίως μέσω των τιμών στην ενέργεια και στα εμπορεύματα.

Οι αυξήσεις του Μαΐου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύθηκαν για τις αυξήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τον Μάιο στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχαν η στέγαση και οι μεταφορές.

Πρόκειται για ετήσια αύξηση ύψους 11,6% στη στέγαση, εξαιτίας των ανατιμήσεων στα ενοίκια, το ρεύμα καθώς και τα έξοδα θέρμανσης και ενέργειας.

Οι μεταφορές είδαν αύξηση 11,5% λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ανταλλακτικά και του κόστους συντήρησης.

Οι αυξήσεις που σημειώθηκαν στα επιμέρους ενεργειακά προϊόντα είχαν επίσης θεαματική άνοδο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο καταγράφηκε αύξηση +53,2% και στο φυσικό αέριο +21%. Στη βενζίνη η αύξηση ήταν +21,5% και στο πετρέλαιο κίνησης +24,4%.

Όσον αφορά στα τρόφιμα που είδαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, το μοσχάρι ανέβηκε +17,6%, το αρνί και το κατσίκι +16,2%, τα ψάρια +12,6% και ο καφές +5,2%.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Μεγάλη Βρετανία: Ζευγάρι καταδικάστηκε για τον θάνατο 13 μηνών βρέφους που είχαν υιοθετήσει

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκόπελο

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό: «Έργκιν σε ευχαριστούμε» (vid)

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας» και πότε θα το δούμε

18:06ANNOUNCEMENTS

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών – Αύριο 16 Ιουνίου συμμετέχουμε όλοι στην εθελοντική δράση «Allwyn Care Life Savers»

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Διώξεις σε τρεις εκπαιδευτές για ανθρωποκτονία για την πτώση 21χρονης χωρίς σκοινί μπάντζι τζάμπινγκ

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Μοντέλο «παραγωγικής Ελλάδας» με 915 επενδύσεις και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

17:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών

17:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: 238 κτίρια σε 132 δήμους μπαίνουν σε εργασίες αναβάθμισης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει… ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια – Μαύρισαν και πρήστηκαν τα πόδια του

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων - Πυκνοί καπνοί στο κέντρο

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 37χρονη στην Καισαριανή

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Τραυματίστηκε διανομέας σε τροχαίο - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

17:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στο 3,8% η εκτίμηση για τον πληθωρισμό του 2026 - Γιατί θα παραμείνουν αυξημένες οι τιμές

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εκατομμυριούχος τραπεζίτης ο άνδρας που συνελήφθη επειδή έσπρωξε γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Tι λέει ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έφτασε στη Γαλλία για την κρίσιμη Σύνοδο της G7 με φόντο τις εξελίξεις σε Ιράν και Ουκρανία

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με γιο του Χαφτάρ στο Μαξίμου: Επί τάπητος θαλάσσιες ζώνες και μεταναστευτικό

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή 83χρονος για παράνομη αναστροφή που στοίχισε τη ζωή σε 47χρονο μοτοσικλετιστή

17:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Η ανάρτηση για τη νεογέννητη κόρη της και το δώρο που δέχτηκε από την Σίλια Κριθαριώτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Καταρρέει το σενάριο του Ιταλού - Βρέθηκαν «κατασκευασμένα» αποτυπώματα στον τόπο του εγκλήματος

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εκατομμυριούχος τραπεζίτης ο άνδρας που συνελήφθη επειδή έσπρωξε γυναίκα μπροστά σε λεωφορείο

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ: Δυο νεκρές φοιτήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Tι λέει ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων - Πυκνοί καπνοί στο κέντρο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός ασκητής δεν έχει καθίσει… ούτε λεπτό εδώ και 5 χρόνια – Μαύρισαν και πρήστηκαν τα πόδια του

16:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Επιστρέφει στη φυλακή - Ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για αποφυλάκιση

15:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Συνάντηση Γιαννακόπουλου, Αταμάν για την επόμενη μέρα

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία της Ε.Ε. για τις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις – Όσα αλλάζουν στις χειραποσκευές

11:41LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar ή Μουντιάλ; Ποιος έβαλε γκολ στην τηλεθέαση

14:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις για τα έως €36.000 ανά ακίνητο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε

17:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Η ανάρτηση για τη νεογέννητη κόρη της και το δώρο που δέχτηκε από την Σίλια Κριθαριώτη

13:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος

16:20ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι απλώς φίλαθλοι, αλλά παράδειγμα προς μίμηση» – Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται ξανά στους Ιάπωνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ