ΤτΕ: Στο 3,8% η εκτίμηση για τον πληθωρισμό του 2026 - Γιατί θα παραμείνουν αυξημένες οι τιμές

Snapshot Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτιμάται στο 3,8% για το 2026, υψηλότερος από το 3% της Ευρωζώνης, λόγω ισχυρών ενεργειακών πιέσεων.

Το 2027 προβλέπεται σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού σε 2,6% στην Ελλάδα και 2,3% στην Ευρωζώνη, με μείωση των τιμών ενέργειας.

Ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει το 11,1% το 2026 και να μειωθεί στο 1% το 2027, ενώ το σύστημα ETS2 θα αυξήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό στο 2,4% το 2028.

Τον Μάιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,9%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη στέγαση (11,6%) και τις μεταφορές (11,5%).

Οι τιμές στα ενεργειακά προϊόντα αυξήθηκαν σημαντικά το 2023, με το πετρέλαιο να σημειώνει αύξηση 53,2% και το φυσικό αέριο 21%. Snapshot powered by AI

Η κρίση στην ενέργεια εξαιτίας των δύο μεγάλων πολέμων αναμένεται να οδηγήσει στην άνοδο του πληθωρισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σημερινό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, για το 2026.

Προβλέπεται ενίσχυση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 3,8% τη φετινή χρονιά, ποσοστό που έχει μεγάλη διαφορά από το 3% που σημειώνει η Ευρωζώνη. Οι τιμές θα παραμείνουν αυξημένες στην Ελλάδα, καθώς προσαρμόζεται ισχυρότερα στον ενεργειακό πληθωρισμό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, εξηγούν οι οικονομολόγοι της ΤτΕ.

Μείωση 11% το 2027

Όπως προβλεπεται από την έκθεση, το 2027 ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη (στο 2,6% και 2,3% αντίστοιχα), καθώς εξασθενούν οι πιέσεις από τις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Πιο αναλυτικά, η έκθεση της ΤτΕ αναφέρει ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός αναμένεται να σκαρφαλώσει στο 11,1% (έναντι 8,4% στην ευρωζώνη) το 2026. Την επόμενη χρονιά, θα πέσει στο 1% εξαιτίας της αναμενόμενης αποκλιμάκωσης των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων οι οποίες θα οδηγήσουν στη γενικότερη πτώση των τιμών.

Η ενσωμάτωση του συστήματος ETS2 αναμένεται να τροφοδοτήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό στο 2,4% το 2028. Πρόκειται για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα κοστολόγησης του ενεργειακού αποτυπώματος, το οποίο θα ισχύει και για τις μεταφορές.

Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός ΕνΔΤΠ (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) τον Μάιο ενισχύθηκε σημαντικά στο 3,2% στην Ευρωζώνη (προκαταρκτική εκτίμηση) και στο 4,9% στην Ελλάδα, ενώ ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 4,2% τον Μάιο, σηματοδοτώντας τον τρίτο συνεχή μήνα κατά τον οποίο οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώθηκαν στις εξελίξεις του πληθωρισμού, κυρίως μέσω των τιμών στην ενέργεια και στα εμπορεύματα.

Οι αυξήσεις του Μαΐου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύθηκαν για τις αυξήσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τον Μάιο στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχαν η στέγαση και οι μεταφορές.

Πρόκειται για ετήσια αύξηση ύψους 11,6% στη στέγαση, εξαιτίας των ανατιμήσεων στα ενοίκια, το ρεύμα καθώς και τα έξοδα θέρμανσης και ενέργειας.

Οι μεταφορές είδαν αύξηση 11,5% λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ανταλλακτικά και του κόστους συντήρησης.

Οι αυξήσεις που σημειώθηκαν στα επιμέρους ενεργειακά προϊόντα είχαν επίσης θεαματική άνοδο. Συγκεκριμένα, στο πετρέλαιο καταγράφηκε αύξηση +53,2% και στο φυσικό αέριο +21%. Στη βενζίνη η αύξηση ήταν +21,5% και στο πετρέλαιο κίνησης +24,4%.

Όσον αφορά στα τρόφιμα που είδαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, το μοσχάρι ανέβηκε +17,6%, το αρνί και το κατσίκι +16,2%, τα ψάρια +12,6% και ο καφές +5,2%.





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