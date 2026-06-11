PosoKanei: Η νέα εφαρμογή θα δείχνει πού είναι φθηνότερο το καλάθι του σούπερ μάρκετ

Η εφαρμογή PosoKanei αντικαθιστά τον e–katanalotis στη «μάχη» κατά της ακρίβειας

Newsbomb

PosoKanei: Η νέα εφαρμογή θα δείχνει πού είναι φθηνότερο το καλάθι του σούπερ μάρκετ
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Οι καταναλωτές αποκτούν σύντομα ένα καινούργιο ψηφιακό «όπλο» στη μάχη της ακρίβειας. Το υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία την πλατφόρμα PosoKanei, μία εφαρμογή που θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών χιλιάδων προϊόντων μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, δίνοντας άμεση εικόνα για το πού συμφέρει περισσότερο να γίνουν οι αγορές.

Μέσα από το νέο σύστημα, οι πολίτες θα μπορούν να δημιουργούν το δικό τους ηλεκτρονικό καλάθι και να υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο το συνολικό κόστος των αγορών τους ανά κατάστημα, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές ακόμη και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η λίστα θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων (SKUs), τόσο επώνυμων προϊόντων, όσο και ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Οι τιμές των φρούτων και των λαχανικών στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα έχουν πρωταγωνιστκό ρόλο και στη νέα εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όνομα Agro–Verify, η οποία θα αποκαλύπτει την πορεία της τιμής από το χωράφι, στο ράφι.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αναμένεται να ενσωματωθούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας PosoKanei, ενισχύοντας τις δυνατότητες του ψηφιακού «εργαλείου» στην παρακολούθηση των τιμών και τη σύγκριση προϊόντων από τους καταναλωτές.

Βήμα – βήμα: Πώς λειτουργεί η σύγκριση τιμών

Η διαδικασία εύρεσης των οικονομικότερων προϊόντων είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις βήματα:

  1. Αναζήτηση προϊόντος: Ο χρήστης πληκτρολογεί το προϊόν που ψάχνει στη μπάρα αναζήτησης (π.χ. «γάλα», «ελαιόλαδο», «απορρυπαντικό») ή πλοηγείται στις διαθέσιμες κατηγορίες.

  2. Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο: Η πλατφόρμα εμφανίζει το συγκεκριμένο προϊόν και παραθέτει την τιμή του σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αναδεικνύοντας πού πωλείται φθηνότερα.

  3. Δημιουργία ψηφιακού καλαθιού: Οι καταναλωτές μπορούν να προσθέσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε ένα «έξυπνο καλάθι».

  4. Τελική ανάλυση κόστους: Μόλις ολοκληρωθεί η λίστα, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το συνολικό κόστος του καλαθιού για κάθε σούπερ μάρκετ ξεχωριστά, δείχνοντας ξεκάθαρα από πού συμφέρει να γίνει η αγορά.

Τα βασικά οφέλη για τον καταναλωτή

  • Διαφάνεια και ενημέρωση: Οι τιμές επικαιροποιούνται συνεχώς, επιτρέποντας στον καταναλωτή να γνωρίζει τις τρέχουσες προσφορές πριν καν βγει από το σπίτι.

  • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος: Αποφεύγεται η φυσική επίσκεψη σε πολλαπλά καταστήματα για τη σύγκριση προσφορών.

  • Εντοπισμός προσφορών: Η πλατφόρμα αναδεικνύει τις εκπτώσεις και τα πακέτα προσφορών, βοηθώντας στην έξυπνη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

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