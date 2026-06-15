Εξαφανίστηκε 37χρονη στην Καισαριανή

Snapshot Η 37χρονη Θεοφανίδου Μαρία εξαφανίστηκε στις 31/05/2026 από την Καισαριανή.

Η εξαφάνιση της δημοσιοποιήθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 15/06/2026 μετά από αίτημα οικείου προσώπου.

Υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια της λόγω πιθανής απειλής για τη ζωή της.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ή τις αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Στις 31/05/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε η Θεοφανίδου Μαρία, 37 ετών, από την περιοχή της Καισαριανής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης σήμερα στις 15/06/26, κατόπιν αιτήματος οικείου προσώπου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Η Θεοφανίδου Μαρία, έχει ύψος 1,60 και βάρος 75 κιλά. Έχει πράσινα μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη μπλούζα, ασπρόμαυρο τζιν, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μαύρη τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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