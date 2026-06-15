Χανιά: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Tι λέει ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε

Snapshot Τελευταία επικοινωνία είχε με έναν εργάτη που επισκέφθηκε το σπίτι της και παρέλαβε χρήματα χωρίς να παρατηρήσει κάτι ύποπτο.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 7 Ιουνίου από τον αδερφό της, ο οποίος δεν μπόρεσε να την εντοπίσει μετά από νοσηλεία του.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η γυναίκα εθεάθη να κατευθύνεται προς στάση λεωφορείου γύρω στις 17:30, αλλά από τότε χάθηκαν τα ίχνη της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Snapshot powered by AI

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση της 44χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύπετρο Χανίων, η οποία είχε μεταβεί στο σπίτι των γονιών της για να τους επισκεφθεί και να τακτοποιήσει οικονομικές εκκρεμότητες. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής, με τις αρχές να μην έχουν εντοπίσει μέχρι τώρα κανένα ίχνος της.

Το τελευταίο διάστημα πριν χαθούν τα ίχνη της, η 44χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει με έναν εργάτη που είχε συνεργαστεί μαζί της, ζητώντας του να περάσει από το σπίτι για να πληρωθεί. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, αρχικά του είπε ότι θα βρίσκεται εκεί μέχρι τις 17:30, όμως στη συνέχεια τον κάλεσε εκ νέου επιμένοντας να πάει νωρίτερα. Ο ίδιος τελικά την επισκέφθηκε το μεσημέρι και παρέλαβε τα χρήματά του, χωρίς να παρατηρήσει κάτι ασυνήθιστο.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 7 Ιουνίου, όταν ο αδερφός της, μετά από νοσηλεία του, δεν κατάφερε να την εντοπίσει και ενημέρωσε τις Αρχές, δίνοντας κατάθεση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το cretalive, η γυναίκα είχε επικοινωνήσει και με άλλους κατοίκους του χωριού για μικρές εξυπηρετήσεις, όπως την παραλαβή αυγών. Μάλιστα, κάτοικοι αναφέρουν ότι εθεάθη αργότερα να βρίσκεται στην περιοχή και να κατευθύνεται προς στάση λεωφορείου γύρω στις 17:30.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα ίχνη της χάνονται, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.