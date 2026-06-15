Η Chevron εισέρχεται στο Block 10 με ποσοστό 70% και αναλαμβάνει τα ηνία των ερευνών στο Ιόνιο

Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις, η Ελλάδα αλλάζει σελίδα στον τομέα των υδρογονανθράκων – Στο «τραπέζι» τίθενται η επόμενη φάση ερευνών και πιθανή γεώτρηση

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η Chevron εισέρχεται στο Block 10 με ποσοστό 70% και αναλαμβάνει τα ηνία των ερευνών στο Ιόνιο
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Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών για τον ελληνικό τομέα έρευνας υδρογονανθράκων επισημοποιήθηκε σήμερα (15/06), καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για την είσοδο της Chevron στο Block 10, στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιονίου, ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

γεώτρηση μπλοκ 2

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, στελεχών της ΕΔΕΥΕΠ, εκπροσώπων της Chevron, της HELLENiQ ENERGY και της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωση όλων των διοικητικών και θεσμικών διαδικασιών που απαιτούνταν για τη συμφωνία farm–in μεταξύ των δύο εταιρειών.

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η οποία αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, η Chevron θα αποκτήσει ποσοστό 70% στην παραχώρηση και θα αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή (operator), ενώ, η HELLENiQ ENERGY θα διατηρήσει το υπόλοιπο 30%.

Η είσοδος του αμερικανικού ενεργειακού «κολοσσού» στο Block 10 αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ελληνικού υπεράκτιου τομέα υδρογονανθράκων. Παράλληλα, διευρύνει τη συνεργασία Chevron – HELLENiQ ENERGY, που πλέον επεκτείνεται σε πέντε θαλάσσιες παραχωρήσεις στην Ελλάδα.

Το επόμενο βήμα: Πιθανή ερευνητική γεώτρηση

Οι δύο πρώτες ερευνητικές φάσεις στο Block 10 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με εκτεταμένες γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Στην περιοχή έχουν αποκτηθεί 1.210 χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων 2D και 2.416 τετραγωνικά χιλιόμετρα σεισμικών δεδομένων 3D, τα οποία καλύπτουν περίπου το 88% της παραχώρησης.

Η νέα κοινοπραξία θα αξιολογήσει τα διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου να αποφασίσει την είσοδο στην τρίτη ερευνητική φάση, η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης.

Η εξέλιξη ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Chevron στην ελληνική αγορά, καθώς η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για 4 ακόμη θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Με το Block 10, το χαρτοφυλάκιο της αμερικανικής εταιρείας στην Ελλάδα διευρύνεται σημαντικά, καθιστώντας τη χώρα έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες αναδυόμενους προορισμούς έρευνας υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι «ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαδικασίες για την είσοδο της Chevron στο Block 10. Η συμμετοχή της Chevron, μίας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, σε πέμπτη κατά σειρά θαλάσσια περιοχή της χώρας για έρευνα υδρογονανθράκων, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υπεύθυνη αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων.

Μία αξιοποίηση που γίνεται με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Πατρίδας μας και τη δυνατότητα σημαντικής αύξησης των δημοσίων εσόδων. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της Πατρίδας μας και στο σταθερό και αποτελεσματικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση.

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΕΔΕΥΕΠ, καθώς και τους εκπροσώπους της Chevron και της HELLENiQ ENERGY για την άριστη συνεργασία, που μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία σε χρόνο – ρεκόρ. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, προς όφελος των πολιτών και των επόμενων γενεών».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σχολίασε πως «η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων της Ελλάδας εμβαθύνει και ενισχύει την ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, επιταχύνει την ανάδειξη της Ελλάδας σε έναν δυναμικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και σε έναν στρατηγικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί απόδειξη ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι σύμμαχοί τους συνεργάζονται ως ένα, μπορούν να επιτυγχάνουν ουσιαστικά αποτελέσματα».

Από την πλευρά της κοινοπραξίας, ο διευθυντής ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της Chevron, Άντριου Ντέιγκαν, υπογράμμισε ότι «πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη Chevron, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε τη δυναμική μας στην περιοχή της Μεσογείου, μία περιοχή στην οποία επιδιώκουμε να επεκτείνουμε και να ενδυναμώσουμε περαιτέρω το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων.

Μαζί με τον εταίρο μας, τη HELLENiQ ENERGY, και την Ελλάδα, προσβλέπουμε στην αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στο Block 10, το οποίο βρίσκεται σε μία ενδιαφέρουσα, υπό εξερεύνηση περιοχή.

Η Chevron διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της εμπειρίας και υποστήριξης από πλευράς του εταίρου μας, σε συνέργεια με τους δικούς μας πόρους και τεχνολογικές δυνατότητες, θα συμβάλλει στην προώθηση και αξιοποίηση νέων ενεργειακών πηγών στην περιοχή».

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, συμπλήρωσε ότι «η είσοδος της Chevron στο Block 10 συμπληρώνει την υφιστάμενη συνεργασία μας και ευθυγραμμίζει τα ποσοστά των δύο εταιριών σε όλα τα blocks στο νότιο Ιόνιο, διαμορφώνοντας μία πολύ μεγαλύτερη ερευνητική περιοχή όπου συμμετέχουμε από κοινού.

Η κινητικότητα και ευελιξία σε χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων και η δυνατότητα δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερες περιοχές είναι κάτι που προσελκύει τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και επιτρέπει συνέργειες, αρχικά στην έρευνα και πιθανόν αργότερα στην ανάπτυξη. Η σταθερή στρατηγική και ουσιαστική δουλειά των τελευταίων ετών, αλλά και η ταχύτερη αντίδραση και συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους δυναμικές κινήσεις, που μόνο θετικά μπορούν να επηρεάσουν την εταιρεία, τη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα την περιοχή».

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