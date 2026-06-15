Ο Τραμπ έφτασε στη Γαλλία για την κρίσιμη Σύνοδο της G7 με φόντο τις εξελίξεις σε Ιράν και Ουκρανία

Στη Γαλλία βρίσκεται και ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, όπου οι ηγέτες των ισχυρότερων δημοκρατιών του κόσμου αναμένεται να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα διεθνούς πολιτικής, ασφάλειας και οικονομίας.

Μερικές ώρες πριν από την αναχώρηση από την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, μία εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις συνομιλίες των ηγετών κατά τη διάρκεια της συνόδου, η οποία διεξάγεται από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη (16/06) στην Εβιάν, στις όχθες της λίμνης Λεμάν.

Μέχρι πρόσφατα, η Σύνοδος προδιαγραφόταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παρέμενε «εύθραυστη». Αναλυτές εκτιμούσαν ότι οι διαφωνίες μεταξύ των συμμάχων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντάσεις, ενώ, υπήρχαν εικασίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ίσως δεν παρέμενε έως το τέλος των εργασιών της Συνόδου.

Πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, στη G7 συμμετέχουν ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επιτυχία της Συνόδου ενδέχεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα που θα επικρατήσει μεταξύ των ηγετών, σύμφωνα με ειδικούς. Αν και οι συναντήσεις της G7 παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από άτυπες συζητήσεις και προσωπικές επαφές που διευκολύνουν τη λήψη πρωτοβουλιών, οι σχέσεις του Τραμπ με αρκετούς Ευρωπαίους συμμάχους παραμένουν τεταμένες.

Φυσικά, ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συμμετέχει ως προσκεκλημένος, αναμένεται να παρουσιάσει την κατάσταση στο μέτωπο και να επιδιώξει τη διατήρηση της αμερικανικής στήριξης. Στόχος του είναι να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία δεν μπορεί να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους και ότι απαιτείται μεγαλύτερη πίεση προς τη Μόσχα για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συζητήσεις για το Ιράν. Η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, ενώ, οι ηγέτες της G7 θα ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της. Παράλληλα, θα εξεταστούν μέτρα για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η ανάπτυξη εναλλακτικών ενεργειακών διαδρομών από τον Περσικό Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές.

Στο «τραπέζι» των συνομιλιών θα βρεθούν επίσης η Κίνα και οι επιπτώσεις της εμπορικής της πολιτικής στις οικονομίες των χωρών της G7. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν ανησυχίες για τις κρατικές επιδοτήσεις σε κινεζικά προϊόντα, τις οποίες θεωρούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τις δικές τους βιομηχανίες.

Η ατζέντα περιλαμβάνει ακόμη συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την οικονομική στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν, επίσης, ως προσκεκλημένοι ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, καθώς και οι ηγέτες της Νότιας Κορέας και της Κένυας.

Η G7 αποτελεί εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συντονισμού των μεγαλύτερων δημοκρατικών οικονομιών του κόσμου. Η πρώτη Σύνοδος πραγματοποιήθηκε το 1975 στη Γαλλία, ενώ, η Ρωσία, η οποία είχε ενταχθεί το 1998, αποκλείστηκε εκ νέου το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας.