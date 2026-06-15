Σχολεία: 238 κτίρια σε 132 δήμους μπαίνουν σε εργασίες αναβάθμισης

Snapshot Ξεκινούν οι εργασίες της Β' φάσης του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» σε 238 σχολεία σε 132 δήμους.

Από το σχολικό έτος 2026

2027 θα αρχίσουν οι μελέτες για την αναβάθμιση επιπλέον 450 σχολικών μονάδων.

Στόχος είναι να ολοκληρωθούν παρεμβάσεις σε 2.000 σχολεία έως το 2029.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών και συντήρηση, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των σχολείων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 100 εκατομμύρια ευρώ από δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Snapshot powered by AI

Ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης σχολικών υποδομών των τελευταίων δεκαετιών περνά από τη θεωρία στην πράξη, καθώς, εντός της εβδομάδας, αρχίζουν σε πολλούς δήμους της χώρας οι εργασίες της Β' φάσης του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός παραχώρησε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και σύμφωνα με την ίδια, από το σχολικό έτος 2026-2027, θα αρχίσουν οι μελέτες για τις επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος. Στόχος του προγράμματος είναι οι αντίστοιχες παρεμβάσεις αναβάθμισης να ολοκληρωθούν για 2.000 σχολεία έως το 2029.

«Πρόκειται για τη συνέχεια μιας συνολικής στρατηγικής επένδυσης στις σχολικές υποδομές της χώρας, με σύγχρονα κτίρια και περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές. Θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε το δημόσιο σχολείο. Αρχίζουν, μέσα στην εβδομάδα, σιγά-σιγά οι ανακαινίσεις με τη Β΄ φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για 238 σχολεία σε πολλούς δήμους, ενώ τον προσεχή Σεπτέμβριο, θα αρχίσουν να συντάσσονται οι μελέτες για τα επόμενα 450 σχολεία. Η παιδεία δεν είναι μόνο προγράμματα σπουδών και μεταρρυθμίσεις. Είναι και οι αίθουσες, οι αυλές, οι χώροι δημιουργίας και συνεργασίας. Είναι το σχολείο που αξίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι τοπικές κοινωνίες» τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, μονώσεις αιθουσών, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερες εργασίες συντήρησης, με στόχο τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, χωρίς να επιβαρύνεται η λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Β' φάση αφορά συνολικά 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους σε ολόκληρη την επικράτεια. Τα έργα υλοποιούνται από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ) και χρηματοδοτούνται από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών —Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς— μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

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