Θεοδωρικάκος: Μοντέλο «παραγωγικής Ελλάδας» με 915 επενδύσεις και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Snapshot Στη διετία της θητείας του, ο υπουργός Ανάπτυξης προώθησε 915 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με εκτιμώμενη δημιουργία 15.000 νέων θέσεων εργασίας.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος επιταχύνει την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε 90 ημέρες, με 112 έργα ύψους 553 εκατ. ευρώ ήδη ενταγμένα και 1.500 νέες θέσεις εργασίας δημιουργημένες.

Υλοποιήθηκαν θεσμικές αλλαγές για τη μείωση της γραφειοκρατίας στη βιομηχανία και μεταποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής πλατφόρμας Open Business και της αναβάθμισης επιχειρηματικών υποδομών σε 25 βιομηχανικά πάρκα.

Το υπουργείο υποστήριξε 91 στρατηγικές επενδύσεις, μεταξύ των οποίων 22 νέα έργα προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ τα τελευταία 18 μήνες, ενώ ανακτήθηκαν 126 εκατ. ευρώ από μη προχωρημένα επενδυτικά σχέδια.

Προωθήθηκαν δράσεις στην έρευνα και καινοτομία, όπως το Ελληνικό Κέντρο Ικανότητας Ημιαγωγών και συνεργασία με την OpenAI, καθώς και πρωτοβουλίες στον ναυπηγικό τομέα με έμφαση σε στρατηγικές επενδύσεις και διεθνείς συνεργασίες. Snapshot powered by AI

Με «αιχμή» τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη στήριξη της παραγωγικής οικονομίας, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε τον απολογισμό της διετούς του θητείας στο υπουργείο.

Όπως σημειώνει, τα στοιχεία αποτυπώνουν μία περίοδο έντονης μεταρρυθμιστικής δραστηριότητας, με εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια σε εξέλιξη, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και παρεμβάσεις που, σύμφωνα με το υπουργείο, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Όπως επισημαίνει, από την πρώτη ημέρα της θητείας του τέθηκε ως βασική προτεραιότητα η οικοδόμηση μίας πιο ισχυρής και παραγωγικής οικονομίας, ικανής να προσφέρει καλύτερες αμοιβές, περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε έμφαση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Στον τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης προωθήθηκαν σημαντικές θεσμικές αλλαγές, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Μεταξύ άλλων, υλοποιήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα Open Business, καθιερώθηκε το Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη μεταποίηση στην Αττική, επιτρέποντας την αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην ανάπτυξη οργανωμένων επιχειρηματικών υποδομών. Ξεκίνησαν έργα αναβάθμισης σε 25 βιομηχανικά πάρκα, εγκρίθηκαν τρία νέα επιχειρηματικά πάρκα, ενώ τέσσερα ακόμη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης. Παράλληλα, θεσμοθετήθηκαν τα επιχειρηματικά πάρκα μεμονωμένης μεγάλης μονάδας, με στόχο την προσέλκυση σημαντικών παραγωγικών επενδύσεων.

Ξεχωριστή θέση στον απολογισμό κατέχει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνεται πλέον εντός 90 ημερών. Ήδη στα τρία πρώτα καθεστώτα του νόμου έχουν ενταχθεί 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 553 εκατ. ευρώ, με δημόσιες ενισχύσεις 290 εκατ. ευρώ και περισσότερες από 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

Συνολικά, βρίσκονται σε εξέλιξη 915 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με κρατικές ενισχύσεις που φτάνουν τα 1,2 δισ. ευρώ. Η υλοποίηση αυτών εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Η συντριπτική πλειονότητα των επενδύσεων και των σχετικών ενισχύσεων κατευθύνεται στην περιφέρεια, ενισχύοντας την αποκέντρωση της αναπτυξιακής δραστηριότητας.

Στον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων, το υπουργείο υποστήριξε 91 έργα που αφορούν καίριους κλάδους της οικονομίας. Μόνο κατά τον τελευταίο ενάμισι χρόνο εντάχθηκαν 22 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 δισ. ευρώ, ενώ μέσα από ελεγκτικές διαδικασίες ανακτήθηκαν 126 εκατ. ευρώ από επενδυτικά σχέδια που δεν προχώρησαν.

Η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία αποτέλεσαν επίσης βασικούς άξονες της πολιτικής του υπουργείου. Μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών περιλαμβάνεται η δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Ικανότητας Ημιαγωγών, καθώς και η προετοιμασία της εθνικής στρατηγικής για τους ημιαγωγούς, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας στις ευρωπαϊκές αλυσίδες παραγωγής μικροκυκλωμάτων. Παράλληλα, αναπτύχθηκε συνεργασία με την OpenAI για την υποστήριξη των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ, βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 300 έργα αναβάθμισης ερευνητικών υποδομών.

Σημαντικές πρωτοβουλίες καταγράφηκαν και στον ναυπηγικό τομέα, με την ένταξη του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά στις στρατηγικές επενδύσεις, τη στήριξη των Ναυπηγείων Ελευσίνας και την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Στο μέτωπο της αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών, ο υπουργός αναφέρθηκε στη σύσταση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στην εφαρμογή μέτρων για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας και στη θέσπιση νέου Κώδικα Δεοντολογίας για τις προσφορές και τις εκπτώσεις. Όπως υπογράμμισε, οι συστηματικοί έλεγχοι και οι συνεργασίες με την αγορά συνέβαλαν στη συγκράτηση των τιμών και στη βελτίωση των συνθηκών για τους καταναλωτές.

Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το υπουργείο έδωσε «μάχες» και σε διεθνές επίπεδο για την προάσπιση των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων και στην υπόθεση του εμπορικού σήματος Turkaegean. Όπως υπογράμμισε, οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πίο ανταγωνιστική, εξωστρεφή και κοινωνικά δίκαια ελληνική οικονομία.

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