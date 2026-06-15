Πανελλήνιες 2026: Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Snapshot Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 θα ανακοινωθούν μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου.

Οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια αναμένονται προς τα τέλη Ιουλίου.

Οι διαδικασίες για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων έχουν επισπευσθεί για καλύτερο προγραμματισμό των μαθητών και των οικογενειών τους. Snapshot powered by AI

Οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν στο διάστημα από την Παρασκευή 26 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η υπουργός σημείωσε ότι οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια αναμένεται να δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουλίου, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι διαδικασίες για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων έχουν επισπευσθεί, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειές τους να μπορούν να προγραμματίσουν εγκαίρως τις επόμενες κινήσεις τους.

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