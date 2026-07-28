Προγραμματίζονται εκλογές στην Αϊτή – Οι πρώτες μετά από 10 χρόνια

Snapshot Οι πρώτες εκλογές στην Αϊτή μετά από δέκα χρόνια προγραμματίστηκαν για τον Δεκέμβριο.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος στις 21 Φεβρουαρίου.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται να δημοσιευτούν στις 7 Μαρτίου.

Η προηγούμενη προσπάθεια διεξαγωγής εκλογών τον Αύγουστο ακυρώθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια εξαιτίας ελέγχου περιοχών από συμμορίες.

Η χώρα δεν έχει πρόεδρο από τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021 και διοικείται από μεταβατικές αρχές. Snapshot powered by AI

Οι πρώτες εκλογές στην Αϊτή, ύστερα από μια δεκαετία, προγραμματίστηκαν για τον Δεκέμβριο. Το εκλογικό συμβούλιο ανακοίνωσε πως ο πρώτος γύρος των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 13 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος στις 21 Φεβρουαρίου, με την δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων να αναμένεται στις 7 Μαρτίου.

Ο προηγούμενος σχεδιασμός για διεξαγωγή εκλογών τον Αύγουστο, με δεύτερο γύρο τον Δεκέμβριο, ματαιώθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, καθώς συμμορίες ελέγχουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, δεν έχει πρόεδρο μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ από ομάδα εκτελεστών τον Ιούλιο του 2021. Την εξουσία ασκούν μεταβατικές αρχές, που δυσκολεύονται να χειριστούν πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή εκλογών.