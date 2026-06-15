Ζαχαράκη για της Πανελλήνιες: Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα - Τι ανέφερε για την κατάργησή τους

Πότε οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να αναμένουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων - Τι είπε αναφορικά με τις βάσεις και την κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων 

Newsbomb

Ζαχαράκη για της Πανελλήνιες: Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα - Τι ανέφερε για την κατάργησή τους

Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
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Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου αναφέρθηκε στα τελικά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και πότε αναμένονται να ανακοινωθούν, ενώ ειδική αναφορά έκανε και για το ενδεχόμενο κατάργησης του θεσμού των πανελληνίων.

«Έδιναν και το τελευταίο μάθημα τα επαγγελματικά λύκεια για τις εξετάσεις, και από αύριο ξεκινάμε με τα αγγλικά, τα ειδικά μαθήματα, μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε περιμένουμε γύρω στις 26-29 την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα τέλος Ιουλίου. Άρα μπορούν και οι οικογένειες να ξέρουν νωρίτερα, γιατί ως κράτος έχουμε καταφέρει πλέον τα τελευταία χρόνια να βγάζουμε τα αποτελέσματα νωρίτερα, έτσι ώστε οι οικογένειες να κάνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό».

Μιλώντας για το φοιτητικό επίδομα στέγασης, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι «αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο πρωθυπουργός, που το φοιτητικό επίδομα στέγασης, που ήταν το 2019 περίπου 42 εκατομμύρια, φέτος τα χρήματα που υπέγραψαν είναι 90 εκατομμύρια».

Τι ανέφερε για την κατάργηση των Πανελληνίων

Για την πρόταση του κ. Τσίπρα να καταργηθούν οι Πανελλαδικές σχολίασε πως «κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα για την κατάργησή τους. Άρα είτε δεν το εννοούσε τότε, είτε δεν το κατάφερε, ή σίγουρα τώρα πρέπει να μας εξηγήσει τι θα αντιπρότεινε ως προς αυτό».

«Εγώ έχω τοποθετηθεί και δημοσίως, πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω από τον Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας, για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο».

Η κ. Ζαχαράκη στάθηκε παράλληλα και στη σημασία ενός κρατικού διπλώματος γλωσσομάθειας το οποίο θα χρησιμοποιούν τα παιδιά και θα είναι δημόσιο και δωρεάν, με σκοπό μελλοντικά να μειωθούν τα έξοδα της οικογένειας στο φροντιστηριακό κομμάτι. Στα μεγάλα έξοδα των γονέων εκεί, ανέφερε επίσης και την επιλογή του ψηφιακού φροντιστηρίου που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση, η οποία έχει ξεκινήσει να κερδίζει έδαφος.

«Η αλλαγή στο σύστημα θα συμπαρασύρει και τη δημιουργία νέων τμημάτων και την κατάργηση παλαιότερων τμημάτων, εννοώ στα ΑΕΙ, και το λέω αυτό, διότι συντελείται μια παγκόσμια επανάσταση αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, ορισμένα τμήματα είναι παρωχημένα, δηλαδή πολλά δεν έχουν λόγο ύπαρξης».

Εστίασε παράλληλα και στην έλευση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ώστε το παιδί που δεν καταφέρει να περάσει στη σχολή που επιθυμεί, να έχει και αυτή τη δυνατότητα.

Για το πότε μπορεί να γίνει η κατάργηση των Πανελλαδικών, είπε πως «αυτό θα πρέπει να περιμένουμε όταν έρθει και το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα της επιτροπής. Δεν αλλάζει κάτι για τα παιδιά που είναι τώρα στο γυμνάσιο τελευταίας τάξης και λύκειο, μιλάμε για μετά, τα παιδιά όμως αυτά να ξέρετε ότι από το 27 θα έχουν σε πολλά μαθήματα καινούργια βιβλία, καινούργια προγράμματα σπουδών, και βέβαια νέο εξοπλισμό που θα στείλουμε από διαδραστικούς πίνακες, από νέο αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία».

Επισήμανε τέλος ότι είναι νωρίς ακόμα για να υπάρχει κάποια εικόνα για τις βάσεις. «Ας πάρουν λίγο τα παιδιά τις ανάσες τους, και σύντομα θα έχουν και τα αποτελέσματα».

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