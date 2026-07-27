Ηράκλειο: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο 50 εκατοστών

Η παρουσία του τόσο κοντά στην ακτή προκαλεί προβληματισμό

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ηράκλειο: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο 50 εκατοστών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας λαγοκέφαλος μήκους άνω των 50 εκατοστών αλιεύθηκε με καλάμι σε παραλία του Ηρακλείου.
  • Το ψάρι βρέθηκε πολύ κοντά στην ακτή, όπου κολυμπούν πολλοί λουόμενοι, προκαλώντας ανησυχία.
  • Ο λαγοκέφαλος είναι ξενικό είδος με ισχυρή τοξίνη και πολύ δυνατά δόντια.
  • Το είδος έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες.
  • Ο λαγοκέφαλος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία.
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Με καλάμι από ερασιτέχνη ψαρά αλιεύθηκε ένας λαγοκέφαλος που ξεπερνούσε τα 50 εκατοστά σε μήκος, σε παραλία του Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή όπου καθημερινά κολυμπούν δεκάδες λουόμενοι και η παρουσία του τόσο κοντά στην ακτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες.

Σημειώνεται ότι, το εν λόγω ψάρι μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και μεγάλες ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία.

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