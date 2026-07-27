Ηράκλειο: Ψάρεψαν λαγοκέφαλο 50 εκατοστών

Snapshot Ένας λαγοκέφαλος μήκους άνω των 50 εκατοστών αλιεύθηκε με καλάμι σε παραλία του Ηρακλείου.

Το ψάρι βρέθηκε πολύ κοντά στην ακτή, όπου κολυμπούν πολλοί λουόμενοι, προκαλώντας ανησυχία.

Ο λαγοκέφαλος είναι ξενικό είδος με ισχυρή τοξίνη και πολύ δυνατά δόντια.

Το είδος έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες.

Ο λαγοκέφαλος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία. Snapshot powered by AI

Με καλάμι από ερασιτέχνη ψαρά αλιεύθηκε ένας λαγοκέφαλος που ξεπερνούσε τα 50 εκατοστά σε μήκος, σε παραλία του Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή όπου καθημερινά κολυμπούν δεκάδες λουόμενοι και η παρουσία του τόσο κοντά στην ακτή προκαλεί προβληματισμό, καθώς ο λαγοκέφαλος έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες.

Σημειώνεται ότι, το εν λόγω ψάρι μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και μεγάλες ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία.

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