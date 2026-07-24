Νέα απειλή στη Μεσόγειο: Μετά τον λαγοκέφαλο, το γουρουνόψαρο - Σοβαρά τραύματα σε τουρίστες

Snapshot Τουρίστες τραυματίστηκαν στην Ιταλία από δαγκώματα θαλάσσιων ψαριών, πιθανώς γουρουνόψαρου.

Ένας 76χρονος τουρίστας δαγκώθηκε στο πόδι στην παραλία Saline di Palinuro και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα λόγω βαθιάς πληγής και αιμορραγίας.

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε λίγες μέρες νωρίτερα στο Pioppi.

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τα περιστατικά σπάνια και συστήνουν προσοχή στους κολυμβητές.

Σε περίπτωση τραυματισμού στο νερό, οι κολυμβητές πρέπει να βγαίνουν αμέσως στην ακτή και να ζητήσουν ιατρική βοήθεια για την αποφυγή μολύνσεων. Snapshot powered by AI

Μετά τον λαγοκέφαλο, ακόμα ένα ψάρι φαίνεται πως απειλεί τους παραθεριστές στις θάλασσες της Μεσογείου, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί περιστατικά τραυματισμών τουριστών στα παράλια της Ιταλίας, από δαγκώματα θαλάσσιων ειδών.

Ειδικότερα, ένας 76χρονος τουρίστας δαγκώθηκε στο πόδι από ένα ψάρι, ενώ βρισκόταν στο νερό στην παραλία Saline di Palinuro, στην περιοχή του Σαλέρνο, όπως αναφέρει η Il Messaggero. Ο άνδρας έφερε μια αρκετά βαθιά πληγή και είχε χάσει αρκετό αίμα, ωστόσο κατάφερε να φτάσει στην ακτή παρά τον πόνο και διασώθηκε από ναυαγοσώστες. Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται στην ακτή του Τσιλέντο σε λίγες μόνο ημέρες.

Οι ναυαγοσώστες σταμάτησαν την αιμορραγία και σταθεροποίησαν τον τουρίστα περιμένοντας τους διασώστες, οι οποίοι στη συνέχεια έφτασαν για να ολοκληρώσουν την περίθαλψη και να μεριμνήσουν για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά το περιστατικό προσέλκυσε την προσοχή πολλών κολυμβητών στην παραλία, οι οποίοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Ποιο ψάρι δάγκωσε τους κολυμβητές

Λίγες μέρες νωρίτερα, στο Pioppi, ένας άλλος τουρίστας είχε τραυματιστεί με παρόμοιο τρόπο ενώ κολυμπούσε. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για το είδος ψαριού που ευθύνεται για τα δύο δαγκώματα, όμως μεταξύ των υποθέσεων που εξετάζονται είναι ορισμένα μεσογειακά είδη, όπως το γουρουνόψαρο ή βαλιστής, το οποίο μπορεί να αντιδράσει δαγκώνοντας όταν ενοχληθεί ή νιώσει κίνδυνο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τέτοια περιστατικά παραμένουν σπάνια, αλλά συμβουλεύουν τους κολυμβητές να είναι προσεκτικοί, αποφεύγοντας να κυνηγούν ή να αγγίζουν ψάρια και άλλα θαλάσσια είδη. Υπενθυμίζουν επίσης στους κολυμβητές ότι όποιος τραυματιστεί στο νερό θα πρέπει να βγει αμέσως στην ακτή και να ζητήσει ιατρική βοήθεια για την πρόληψη μολύνσεων.

Τι είναι το γουρουνόψαρο ή βαλιστής

Γουρουνόψαρο ή βαλιστής είναι η κοινή ονομασία στα ελληνικά του ψαριού με επιστημονική-λατινική ονομασία Βalistes capriscus, που ζει σε υφάλους και βραχώδη μέρη της θάλασσας. Η κοινή ονομασία του πιθανότατα οφείλεται στον ήχο που βγάζει και μοιάζει με γρύλισμα χοίρου όταν εξέρχεται από το νερό. Το σώμα του καλύπτεται από σκληρό δέρμα. Διαθέτει λευκή σάρκα και είναι ψάρι βρώσιμο. Χαρακτηριστικά είναι τα πολύ δυνατά δόντια που διαθέτει. Το συγκεκριμένο ψάρι συναντάται σε διάφορες ζεστές θάλασσες: στο Δυτικό Ατλαντικό από τη Νέα Σκωτία μέχρι την Αργεντινή, στον Ανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο και στη Δυτική ακτή της Αφρικής. Φθάνει σε βάρος τα 6 έως 7 κιλά και σε μήκος περίπου το 1 μέτρο.

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