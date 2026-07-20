Λαγοκέφαλοι: Που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, ωστόσο το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους στη χώρα μας παραμένει

Δημήτρης Δρίζος

Λαγοκέφαλοι: Που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο λαγοκέφαλος πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά νερά το 2005 και έχει εξαπλωθεί κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες.
  • Το τοξικό αυτό είδος απειλεί το θαλάσσιο περιβάλλον, τις τοπικές αλιευτικές δραστηριότητες και τη δημόσια υγεία.
  • Υπάρχει διαδραστικός ψηφιακός χάρτης από το δίκτυο ELNAIS που καταγράφει τις εμφανίσεις του λαγοκέφαλου στην Ανατολική Μεσόγειο με χρονική εξέλιξη από το 2005 έως σήμερα.
  • Η παρακολούθηση και η ενημέρωση του κοινού είναι απαραίτητες για τη λήψη προληπτικών μέτρων και τη διαχείριση της εξάπλωσης του είδους.
  • Οι λουόμενοι και οι ψαράδες πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις λόγω της τοξικότητας του λαγοκέφαλου.
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Η γρήγορη και εκτεταμένη εξάπλωση του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα προκαλεί ανησυχία, καθώς το τοξικό αυτό είδος αποτελεί σοβαρή απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον, την αλιεία και τη δημόσια υγεία. Η πορεία της εισβολής του αποτυπώνεται αναλυτικά σε έναν διαδραστικό χάρτη, που καταγράφει την παρουσία του λαγοκέφαλου στην Ανατολική Μεσόγειο από το 2005 μέχρι σήμερα.

Ο λαγοκέφαλος πρωτοεντοπίστηκε στα ελληνικά νερά το 2005 και μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες έχει σχηματίσει πυκνούς πληθυσμούς, ιδίως στο Αιγαίο Πέλαγος. Η εξάπλωσή του απειλεί τόσο τα θαλάσσια οικοσυστήματα όσο και τις τοπικές αλιευτικές δραστηριότητες, ενώ η τοξικότητά του καθιστά απαραίτητη τη λήψη προφυλάξεων από τους λουόμενους και τους ψαράδες.

Η πλατφόρμα Google My Maps φιλοξενεί έναν ψηφιακό χάρτη με τίτλο «Lagocephalus sceleratus», ο οποίος δημιουργήθηκε από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species). Στον χάρτη αυτό καταγράφονται με μπλε πινέζες οι επίσημες εμφανίσεις του λαγοκέφαλου στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με συγκεντρώσεις κυρίως γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, καθώς και στις ακτές της Τουρκίας και της Κύπρου.

Κάθε σημείο στον χάρτη συνοδεύεται από την αντίστοιχη χρονιά καταγραφής, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρονικής εξέλιξης της εισβολής από το 2005 έως τις πιο πρόσφατες καταγραφές. Με αυτόν τον τρόπο, καταγράφεται η σταδιακή επέκταση του είδους στα ελληνικά παράλια.

Η παρουσία του λαγοκέφαλου εγείρει σημαντικές ανησυχίες για το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς το τοξικό ψάρι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε άλλα θαλάσσια είδη και να διαταράξει τις ισορροπίες του οικοσυστήματος. Επιπλέον, η αλιεία αντιμετωπίζει προκλήσεις, καθώς τα ατυχήματα που σχετίζονται με το είδος μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους αλιείς και τους καταναλωτές.

Η συνεχής παρακολούθηση μέσω εργαλείων όπως ο διαδραστικός χάρτης του ELNAIS είναι κρίσιμη για την κατανόηση της εξάπλωσης και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Η ενημέρωση του κοινού και η εφαρμογή προληπτικών μέτρων αποτελούν βασικά βήματα για τη διαχείριση της κατάστασης.

Δείτε εδώ τον διαδραστικό χάρτη των εμφανίσεων του λαγοκέφαλου και παρακολουθήστε αναλυτικά την πορεία του τοξικού αυτού είδους στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Πρώτη αντιμετώπιση τραύματος από λαγοκέφαλο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για το επιθετικό χωροκατακτητικό είδος, δίνοντας συμβουλές πρώτης αντιμετώπισης αν κάποιος δεχθεί δάγκωμα από λαγοκέφαλο, πριν αναζητήσει οπωσδήποτε επαγγελματική ιατρική βοήθεια.

Θα πρέπει να καθαρίσει άμεσα την πληγή με καθαρό νερό και σαπούνι, και να ασκήσει μεγάλη πίεση πάνω της με ένα κομμάτι γάζας ή καθαρό πανί.

Στην Ελλάδα, εκτός από την «επικήρυξη» έχουν στηθεί δίχτυα κατά μήκος των παραλιών ως φράγματα στην Εύβοια, και αναμένεται και στην Αττική.

Οι κυπριακές αρχές θέσπισαν για πρώτη φορά οικονομικά κίνητρα το 2024 για να ενθαρρύνουν τους αλιείς να συμβάλουν στη στήριξη ενός προγράμματος εξάλειψης που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση με την απομάκρυνσή τους από τα ύδατα.

Τα συμπτώματα από δάγκωμα λαγοκέφαλου

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα, στην αρχή της δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστεί έμετος, αδυναμία και μυϊκός τρόμος, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις, η τοξίνη εξελίσσεται γρήγορα και μπορεί να προκαλέσει παράλυση των αναπνευστικών μυών και άμεσο απειλητικό για τη ζωή κίνδυνο.

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