Λαγοκέφαλοι στην Κρήτη αλληλοκατασπαράζονται μεταξύ τους για ένα ψάρι
Ένα βίντεο που προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου από την Κρήτη.
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Στο οπτικό υλικό που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται μια κανιβαλιστική στιγμή μεταξύ των λαγοκέφαλων που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο νησί.
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