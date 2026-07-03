Λαγοκέφαλοι στην Κρήτη αλληλοκατασπαράζονται μεταξύ τους για ένα ψάρι

Στο οπτικό υλικό που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται μια κανιβαλιστική στιγμή μεταξύ των λαγοκέφαλων που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο νησί.

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