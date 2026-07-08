Πόσο ασφαλής είναι η βουτιά σας; Οι τοξικοί λαγοκέφαλοι εξαπλώνονται σε όλη τη Μεσόγειο

Snapshot Ο τοξικός και επιθετικός λαγοκέφαλος εξαπλώνεται επικίνδυνα σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ισπανία και την Ιταλία μέχρι την Τουρκία και το Ισραήλ.

Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή, που προκαλεί θερμότερα και πιο αλμυρά νερά στη θάλασσα.

Το ψάρι φέρει την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, που μπορεί να προκαλέσει καρδιακή και πνευμονική ανεπάρκεια και καθιστά το ψάρι ακατάλληλο για κατανάλωση.

Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές λαμβάνουν μέτρα, όπως δίχτυα φράγματα και οικονομικά κίνητρα για αλιείς, για τον περιορισμό και την εξάλειψη του λαγοκέφαλου.

Σε περίπτωση δαγκώματος, συνίσταται άμεσος καθαρισμός της πληγής, πίεση για σταματημό αιμορραγίας και άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς η τοξίνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές. Snapshot powered by AI

Το φετινό καλοκαίρι έχει μία πραγματική απειλή στα νερά, και αυτή είναι το τοξικό και επικίνδυνο, όσο και επιθετικό ψάρι λαγοκέφαλος, η εμφάνιση του οποίου στις ελληνικές θάλασσες έχει σημάνει συναγερμό.

Όμως δεν περιορίζεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά εξαπλώνεται επικίνδυνα σε όλη τη Μεσόγειο, απειλώντας ευρωπαϊκά hotspots διακοπών, καθώς έχει εντοπιστεί σε Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, ακόμα και το Ισραήλ.

Το χωροκατακτητικό πλάσμα εμφανίστηκε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Είναι γνωστό για τα κοφτερά δόντια τους, που με ένα δάγκωμα μπορεί να κόψουν και δάχτυλο, αλλά κυρίως για το δηλητήριό του, μια ισχυρή νευροτοξίνη που ονομάζεται τετροδοτοξίνη, που μπορεί να προκαλέσει καρδιακή και πνευμονική ανεπάρκεια, που το καθιστά ακατάλληλο κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Το ψάρι παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην ανατολική Μεσόγειο το 2003 και στα ελληνικά ύδατα το 2005.

Όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έκρηξη στο μέγεθος και το εύρος του πληθυσμού τους, που εξαπλώνεται προς την Ιταλία, την Ισπανία και την υπόλοιπη δυτική Μεσόγειο.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η εξάπλωση προκλήθηκε από την κλιματική αλλαγή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα θερμότερα νερά και αύξηση της αλατότητας στη θάλασσα.

Η νότια ακτογραμμή της Τουρκίας έχει επίσης δει μια σειρά από ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε παιδιά και κολυμβητές.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο λαγοκέφαλος έχει διατηρήσει εδώ και καιρό μια σταθερή παρουσία κατά μήκος των ακτών χωρών όπως η Λιβύη και η Συρία.

Ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται γρήγορα κατά μήκος της ακτογραμμής του Ισραήλ και πιάνεται σε δίχτυα ψαρέματος, μετά από τα οποία οι ψαράδες απλώς τα πετούν στην άμμο.

Οι ισραηλινές αρχές ζητούν από τους ψαράδες να διασφαλίσουν ότι δεν αφήνουν ψάρια στην ακτογραμμή όπου μπορεί να τα συναντήσουν σκύλοι ή παιδιά.

«Αν πιάσατε ένα ψάρι που απαγορεύεται για ψάρεμα ή δεν το θέλετε για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να το πετάξετε πίσω στο νερό αν είναι ακόμα ζωντανό ή σε κάδο απορριμμάτων αν είναι νεκρό», προειδοποίησαν.

Λαγοκέφαλος INTIME NEWS

Πρώτη αντιμετώπιση τραύματος από λαγοκέφαλο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για το επιθετικό χωροκατακτητικό είδος, δίνοντας συμβουλές πρώτης αντιμετώπισης αν κάποιος δεχθεί δάγκωμα από λαγοκέφαλο, πριν αναζητήσει οπωσδήποτε επαγγελματική ιατρική βοήθεια.

Θα πρέπει να καθαρίσει άμεσα την πληγή με καθαρό νερό και σαπούνι, και να ασκήσει μεγάλη πίεση πάνω της με ένα κομμάτι γάζας ή καθαρό πανί.

Στην Ελλάδα, εκτός από την «επικήρυξη» έχουν στηθεί δίχτυα κατά μήκος των παραλιών ως φράγματα στην Εύβοια, και αναμένεται και στην Αττική.

Οι κυπριακές αρχές θέσπισαν για πρώτη φορά οικονομικά κίνητρα το 2024 για να ενθαρρύνουν τους αλιείς να συμβάλουν στη στήριξη ενός προγράμματος εξάλειψης που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση με την απομάκρυνσή τους από τα ύδατα.

Τα συμπτώματα από δάγκωμα λαγοκέφαλου

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα, στην αρχή της δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστεί έμετος, αδυναμία και μυϊκός τρόμος, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις, η τοξίνη εξελίσσεται γρήγορα και μπορεί να προκαλέσει παράλυση των αναπνευστικών μυών και άμεσο απειλητικό για τη ζωή κίνδυνο.

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