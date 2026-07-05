Κρήτη: Δύτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς

Snapshot Δύτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς σε επιχείρηση απομάκρυνσης ξενικού είδους.

Ο μεγαλύτερος λαγοκέφαλος που βρέθηκε είχε μήκος 65 εκατοστά.

Η παρουσία του λαγοκέφαλου στην περιοχή είναι έντονη και ανησυχητική σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην επιχείρηση.

Ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματα.

Η κατανάλωση λαγοκέφαλου είναι επικίνδυνη λόγω της ισχυρής τοξίνης που περιέχει. Snapshot powered by AI

Στην ανάσυρση 67 λαγοκεφάλων από τον κόλπο της Μεσαράς προχώρησαν δύτες, που μετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης του είδους, που είναι ξενικό και θεωρείται επιθετικό και επικίνδυνο.

Ο μεγαλύτερος από τους λαγοκεφάλους, όπως αναφέρει το creta24.gr, έφτασε τα 65 εκατοστά.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα, καθώς ο αριθμός των ψαριών που εντοπίστηκαν αποτυπώνει την έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου στην περιοχή.

Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα από τα πλέον προβληματικά ξενικά είδη που έχουν εγκατασταθεί στις ελληνικές θάλασσες, καθώς προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματα. Παράλληλα, η κατανάλωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς περιέχει ισχυρή τοξίνη.

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