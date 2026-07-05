Κλειστά σχολεία κι εργαζόμενοι γονείς: Τι κάνουν τα παιδιά από 15 Ιουνίου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου;

Snapshot Οι γονείς εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη της απουσίας σχολείου για περίπου 12 εβδομάδες το καλοκαίρι, καθώς η κανονική άδεια καλύπτει μόνο 2

3 εβδομάδες.

Τα summer camps και τα ΚΔΑΠ προσφέρουν λύσεις δημιουργικής απασχόλησης με ποικίλα κόστη, ενώ πολλά δημοτικά προγράμματα παρέχονται δωρεάν ή με χαμηλό κόστος μέσω εισοδηματικών κριτηρίων και voucher.

Οι παιδικές κατασκηνώσεις αποτελούν ελκυστική επιλογή για την ανεξαρτησία των παιδιών, με μεγάλο μέρος να συμμετέχει δωρεάν μέσω κρατικών επιδοτήσεων, ενώ οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος.

Ο νόμος παρέχει ευέλικτους όρους εργασίας για γονείς με παιδιά έως 12 ετών, όπως τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο και γονική άδεια έως 4 μηνών με επιδότηση για τους δύο πρώτους μήνες.

Η κανονική άδεια μπορεί να κατατμηθεί σε έως τέσσερις περιόδους και οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν τουλάχιστον το 50% της άδειας μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των γονέων. Snapshot powered by AI

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο, γονείς και παιδιά είναι... ρομποτάκια και προγραμματίζονται έτσι ώστε να ακολουθήσουν το ίδιο μοτίβο για περίπου 10 μήνες. Σχολείο, φροντιστήριο (σ.σ.: μελέτη ή ξένη γλώσσα), κάποια δραστηριότητα ή άθλημα ή όργανο ή όλα μαζί και η ζωή κυλά κάπως έτσι, μέχρι να φτάσουν οι μήνες της ξεγνοιασιάς, που δεν είναι άλλοι από τους καλοκαιρινούς!

Τα σχολεία κλείνουν, οι υποχρεώσεις τελειώνουν, όμως ο πονοκέφαλος του γονιού γίνεται ακόμα εντονότερος. Κι αυτό γιατί, το μοναδικό ερώτημα που τον ταλανίζει είναι το εξής: «Και τώρα, τι το κάνω το παιδί;»

Οι γονείς που εργάζονται και δεν έχουν κάποιον να αφήσουν τα παιδιά τους, ανεβαίνουν κάθε Ιούνιο έναν... Γολγοθά. Έτσι λοιπόν, καταφεύγουν σε διάφορες λύσεις,, οι οποίες είναι ωστόσο κοστοβόρες. Υπάρχουν όμως και κάποιες ευεργετικές διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση εργαζόμενου-επιχείρησης, που μπορούν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα.

Παρακάτω, θα επιχειρήσουμε να κάνουμε έναν οδηγό για να απαντηθούν οι απορίες των γονέων στο ερώτημα «τι κάνω το παιδί μου τώρα που έκλεισαν τα σχολεία;».

Οι γονείς καλούνται να καλύψουν ένα κενό 12 εβδομάδων όταν στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορούν να καλύψουν με την άδειά τους δύο ή τρεις εβδομάδες το πολύ...

Τα summer camps

Η πιο άμεση λύση για να βγει η καθημερινότητα του γραφείου. Τα ημερήσια camps προσφέρουν δημιουργική απασχόληση, αθλητισμό ή βιωματικές δραστηριότητες, καλύπτοντας συνήθως το νευραλγικό ωράριο 08:00 – 16:00, ενώ κάποια έχουν πρόωρη υποδοχή και διευρυμένο ωράριο φύλαξης.

Λειτουργούν σε εβδομαδιαίους κύκλους, Δευτέρα με Παρασκευή και συνήθως είναι διάρκειας μίας ή δύο εβδομάδων.

Οι περισσότεροι δήμοι έχουν πλέον δημοτικά camps: Κάποια μάλιστα προσφέρουν και δωρεάν προγράμματα ή ζητούν ένα συμβολικό ποσό για όλη την περίοδο, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Οπότε, υπολογίζετε ένα κόστος από 0 έως 50-60 ευρώ εβδομαδιαίως.

Τα ιδιωτικά αθλητικά-βιωματικά camps στοιχίζουν περισσότερο. Ξεκινούν από περίπου 100 και φτάνουν μέχρι και τα 180€.

Τα camps ιδιωτικών σχολείων και premium δομών κυμαίνονται από 200€ έως 350€, ωστόσο, προσφέρουν και εξειδικευμένες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα ρομποτική, ξενόγλωσσα τμήματα κα), αλλά η μεταφορά με σχολικό λεωφορείο χρεώνεται συνήθως έξτρα.

Σε κάθε περίπτωση αν έχετε πάνω από ένα παιδί, υπάρχει σε όλες τις δομές έκπτωση αδελφών που κυμαίνεται από 10% έως 15%.

ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης)

Ενώ τον χειμώνα έχουν απογευματινό ωράριο, το καλοκαίρι αλλάζουν και γυρίζουν σε πρωινό, για να υποδέχονται τα παιδιά των εργαζόμενων,

Εδώ τα προγράμματα είναι μηνιαία και μπορεί να είναι ακόμα και δωρεάν (σ.σ.: μέσω ΕΣΠΑ). Αν έχετε εξασφαλίσει το σχετικό voucher από το ετήσιο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, η συμμετοχή του παιδιού είναι εντελώς δωρεάν. Αν δεν δικαιούστε ή δεν προλάβατε το voucher, το κόστος για τις καλοκαιρινές πρωινές δράσεις κυμαίνεται σε πολύ λογικά πλαίσια, από 60€ έως 100€ τον μήνα.

Παιδικές κατασκηνώσεις

Ιδιαίτερα ελκυστική, κυρίως για τα παιδιά, είναι η ιδέα της κατασκήνωσης. Αν οι γονείς αισθάνονται ασφαλής να αφήσουν τα παιδιά τους μόνα τους, πρόκειται για εξαιρετική εμπειρία για τα παιδιά, στα οποία προσφέρεται η πρώτη αίσθηση ανεξαρτησίας. Και οι γονείς έχουν... ήσυχο το κεφάλι τους για δύο εβδομάδες! Κάθε κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί σταθερά 15 ημέρες.

Αν κι εδώ έχετε εξασφαλίσει κρατική επιδότηση τότε είναι δωρεάν. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών στην Ελλάδα πηγαίνει κατασκήνωση δωρεάν μέσω των προγραμμάτων του e-ΕΦΚΑ, της ΔΥΠΑ ή του ΟΠΕΚΑ.

Αν κάποιος επιθυμεί να πάει ιδιωτικά τότε το κόστος είναι «τσιμπημένο», καθώς χρειάζονται περίπου από 400€ έως και 800€, ενώ κι εδώ ισχύουν οι εκπτώσεις για δεύτερο παιδί.

Η λύση του χωριού με τον παππού και τη γιαγιά

Καλύτερη όλων όμως, είναι η παραδοσιακή λύση. Παππούς και γιαγιά στο χωριό ή στο νησί. Για την πλειονότητα των γονέων, είναι η ιδανική συναισθηματικά λύση. Τα παιδιά περνούν ποιοτικό χρόνο με τους παππούδες στο χωριό ή στο νησί, μακριά από την ταχύτητα της πόλης. Ωστόσο κι εδώ χρειάζεται να μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αν η έδρα είναι στην ηπειρωτική χώρα, τότε με το ΚΤΕΛ το κόστος... αντέχεται. Αν χρειαστεί όμως να μπείτε σε καράβι, τότε το κόστος ανεβαίνει. Αν πάρουμε για παράδειγμα ένα κλασικό σενάριο για τις Κυκλάδες (π.χ. Πάρος, Νάξος, Σύρος), όπου ένας γονιός παίρνει δύο παιδιά (ηλικίας 5-10 ετών) από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ραφήνας, τα αφήνει στο νησί και επιστρέφει στη δουλειά του, το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Μετάβαση (1 Ενήλικας + 2 Παιδιά με 50% έκπτωση)

Περίπου 100€ (50€ ο ενήλικας + 2 x 25€ τα παιδικά εισιτήρια συμβατικού πλοίου).

Επιστροφή γονιού (Μόνος του): 50€

Το «Μάζεμα» του Σεπτεμβρίου

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στο τέλος του καλοκαιριού (50€ για να πάει ο γονιός να τα πάρει + 100€ για να επιστρέψουν όλοι μαζί).

Συνολικό Κόστος Εισιτηρίων: Περίπου 300€ (μόνο για επιβάτες).

Αν αποφασίσετε να πάρετε μαζί και αυτοκίνητο, υπολογίστε επιπλέον περίπου 80€ με 100€ ανά διαδρομή.

Τι λέει ο νόμος για τους εργαζόμενους γονείς με εξαρτώμενα τέκνα

Αν πάλι δεν θέλει κάποιος να ακολουθήσει τίποτα από τα παραπάνω, είτε γιατί δεν βγαίνει οικονομικά είτε γιατί θέλει να έχει το παιδί του συνεχώς δίπλα του, η νομοθεσία του προσφέρει ευέλικτους όρους εργασίας.

Υβριδική Εργασία - τηλεργασία

Ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί να εργάζεται απομακρυσμένα. Βάσει του Νόμου 4808/2021 (Άρθρο 31), κάθε εργαζόμενος γονέας με παιδιά έως 12 ετών έχει το δικαίωμα να ζητήσει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο ή μερική απασχόληση).

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εξετάσει το αίτημα και να απαντήσει γραπτώς εντός ενός μήνα. Αν το απορρίψει, πρέπει να τεκμηριώσει τη λειτουργική αδυναμία της επιχείρησης (π.χ. ανάγκη φυσικής παρουσίας).

Μπορώ να πάρω το παιδί μαζί μου στη δουλειά;

Η νομοθεσία δεν το απαγορεύει ρητά, αλλά η πραγματικότητα βάζει εμπόδια. Δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει τη σύντομη φιλοξενία ενός παιδιού στο γραφείο. Ωστόσο, η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον εργοδότη και τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αρνούνται κυρίως λόγω αστικής ευθύνης. Αν συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα στο παιδί εντός του εργασιακού χώρου, οι νομικές συνέπειες για τον εργοδότη είναι τεράστιες. Η λύση αυτή συζητιέται μόνο σε περιβάλλοντα γραφείου, κατόπιν συνεννόησης, και συνήθως για λίγες ώρες έκτακτης ανάγκης.

Ποιες άλλες άδειες μπορώ να ενεργοποιήσω;

Αν το παιδί πρέπει να μείνει σπίτι, ο νόμος προσφέρει τις εξής εναλλακτικές: Γονική Άδεια (Ν. 4808/2021): Κάθε γονέας παιδιού έως 8 ετών δικαιούται άδεια έως 4 μηνών.

Η άδεια συνεπάγεται μεγάλων πλεονεκτημάτων. Οι πρώτοι 2 μήνες είναι επιδοτούμενοι από τη ΔΥΠΑ με ποσό ίσο με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό (920€). Η άδεια αυτή μπορεί να σπάσει και να ληφθεί τμηματικά (π.χ. 2 εβδομάδες τον Ιούλιο).

Κατάτμηση κανονικής άδειας

Πλέον η ετήσια κανονική άδεια μπορεί να κατατμηθεί σε έως και 4 περιόδους, επιτρέποντας στους γονείς να «σπάσουν» τις ημέρες τους (π.χ. λίγες μέρες τον Ιούνιο, δύο εβδομάδες τον Αύγουστο) για να καλύψουν τα πιο δύσκολα κενά του καλοκαιριού.

Υποχρεωτικό καλοκαιρινό 50%: Οι εταιρείες υποχρεούνται εκ του νόμου να χορηγούν το 50% της ετήσιας άδειας των εργαζομένων μέσα στο διάστημα από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου, διασφαλίζοντας ότι οι γονείς θα έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να πάρουν περισσότερες ημέρες ξεκούρασης μέσα στο καλοκαίρι.

Οι λύσεις λοιπόν είναι αρκετές και προσιτές, αρκεί να υπάρχει σωστός και κυρίως έγκαιρος προγραμματισμός. Για τους νέους γονείς, που εργάζονται, μπορεί να φαντάζει απροσπέλαστο βουνό, ωστόσο, με τη σωστή διαχείριση, το πρόγραμμα βγαίνει.

Δύο εβδομάδες σε ένα δημοτικό ή οικονομικό camp, άλλες δύο εβδομάδες κατασκήνωση, επίσης δωρεάν μέσω ταμείου, άλλες δύο-τρεις εβδομάδες στους παππούδες, εφόσον υπάρχει ως επιλογή και το «πακέτο» κλείνει με την κανονική άδεια των γονέων. Αν ο εργοδότης δε, και η εργασία δεν είναι τόσο απαιτητική που να απαιτεί φυσική παρουσία, τότε το καλοκαίρι μπορεί να βγει... αναίμακτα. Ωστόσο, οι γονείς δεν θα πρέπει να αμελούν να υποβάλουν αιτήσεις για τα σχετικά voucher από Απρίλιο-Μάιο, γιατί όταν κλείνουν τα σχολεία, είναι ήδη πολύ αργά...