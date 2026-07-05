Αδιανόητο περιστατικό στην Κρήτη: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε!

Snapshot Ένας σκύλος στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου πέθανε λίγα λεπτά μετά την κατανάλωση ξεβρασμένου λαγοκέφαλου.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου προειδοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων για τον κίνδυνο που αποτελούν τα τοξικά ψάρια στις παραλίες.

Η κατάσταση του ζώου επιδεινώθηκε ραγδαία και ο θάνατός του επήλθε περίπου μισή ώρα μετά την κατανάλωση του λαγοκέφαλου.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για προσοχή των ιδιοκτητών κατοικιδίων κατά τις βόλτες σε παραθαλάσσιες περιοχές. Snapshot powered by AI

Έντονη συγκίνηση αλλά και προβληματισμό προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, όπου ένας σκύλος έχασε τη ζωή του λίγα μόλις λεπτά αφού κατανάλωσε λαγοκέφαλο που είχε ξεβράσει η θάλασσα.

Η ιδιοκτήτριά του, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για τον σοβαρό κίνδυνο που μπορεί να κρύβουν τα τοξικά αυτά ψάρια στις παραλίες. Το περιστατικό έγινε γνωστό από τη Μαρία Καλουδιώτη, ιδιοκτήτρια της σκυλίτσας «Μορένα». Όπως περιγράφει, κατά τη διάρκεια βόλτας στην παραλία, το ζώο εντόπισε έναν ξεβρασμένο λαγοκέφαλο και τον κατανάλωσε. Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση της «Μορένας» επιδεινώθηκε ραγδαία και ο θάνατός της επήλθε περίπου μισή ώρα αργότερα.

Η συγκινητική ανάρτηση της ιδιοκτήτριας

Στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε:

«Απέραντος πόνος…

Πριν λίγο “χάσαμε” τη “Μορένα” μας.

Το φατσόνι που αγαπούσαμε, λατρεύαμε και μας το ανταπέδιδε γιατί… έτσι, δίχως να μας ρωτά.

Η ανυπέρβλητη, άδολη αγάπη.

Κάποιος λαγοκέφαλος μας εκδικήθηκε.

Στην παραλία λοιπόν, δοκίμασε η Μορενίτσα ένα ξεβρασμένο λαγοκεφαλάκι…

Υπόθεση μισής ώρας, ο θάνατος.

Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία. Καινούργιος κίνδυνος.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το πώς νιώθουμε και οι τέσσερις.

Αντίο αγάπη μου…»