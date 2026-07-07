Πάτρα: Λαγοκέφαλος ή κάτι άλλο; Πώς περιγράφει η 64χρονη το ψάρι που της επιτέθηκε

Η είδηση προκάλεσε πανικό και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής

Γιάννης Καλύβας

Πάτρα: Λαγοκέφαλος ή κάτι άλλο; Πώς περιγράφει η 64χρονη το ψάρι που της επιτέθηκε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 64χρονη γυναίκα στην Πάτρα τραυματίστηκε στον λαιμό από ψάρι που περιέγραψε ως λαγοκέφαλο κατά τη διάρκεια μπάνιου στην παραλία Πλαζ.
  • Η γυναίκα έλαβε πρώτες βοήθειες, αντιτετανικό ορό και αντιβίωση, χωρίς να επιβεβαιωθεί δάγκωμα, καθώς το τραύμα προκλήθηκε πιθανώς από τα πτερύγια του ψαριού.
  • Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας δεν επιβεβαίωσαν την παρουσία τοξικού λαγοκέφαλου στην περιοχή και θεωρούν πιθανότερη την ύπαρξη άλλου είδους ψαριού.
  • Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και λουόμενους της Πάτρας, με αρκετούς να αποφεύγουν προσωρινά το μπάνιο στη θάλασσα.
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Πανικό και ανησυχία έχει προκαλέσει στην Πάτρα και όχι μόνο η είδηση ότι λαγοκέφαλος δάγκωσε στον λαιμό μία 64χρονη γυναίκα στην παραλία Πλαζ την ώρα που έκανε το μπάνιο της.

Όπως υποστήριξε η 64χρονη λουόμενη, βούτηξε στη θάλασσα και βρέθηκε μπροστά σε ένα ψάρι που έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Το ψάρι όρμησε κατά πάνω της και τη χτύπησε με το κεφάλι στην τραχηλική χώρα, προκαλώντας της μια αμυχή. Βγαίνοντας από το νερό, η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι αιμορραγούσε. Διατηρώντας την ψυχραιμία της, έπλυνε αμέσως την πληγή με σαπούνι στα ντους της παραλίας,

Η 64χρονη στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο για δάγκωμα από λαγοκέφαλο και στη συνέχεια αποχώρησε.

Όπως αναφέρει, το ψάρι δεν τη δάγκωσε, αλλά την τραυμάτισε με τα πτερύγιά του, προκαλώντας εκδορές και ερυθρότητα στην περιοχή του λαιμού.

«Ήταν 4-5 κυρίες μέσα. Μπήκα και εγώ. Δεν πρόλαβα να πέσω να πω καλημέρα στις κυρίες, είδα ξαφνικά κάτι να έρχεται κατά πάνω μου και φωνάζω ‘Τι είναι αυτό;’. Με το ‘τι είναι αυτό’, αυτό με χτυπάει στον λαιμό. Το χτυπάω στο κορμί και εγώ. Με αφήνει. Λέω ‘Κάτι με δάγκωσε. Κάτι με δάγκωσε’. Με κοιτάει μία κυρία μου λέει ‘Βγάζει αίμα. Βγες έξω’. Είχα διαβάσει εντωμεταξύ τις τελευταίες μέρες ότι χρειάζεται νερό και σαπούνι. Ήταν ένας κύριος εκεί που είχε ένα σαπουνάκι μαζί του. Μου το έδωσε. Το έπλυνα με σαπούνι και με μετέφερε μία κυρία στο ΙΚΑ του Αγίου Αλεξίου. Μου καθάρισε το τραύμα. Μου έγραψε να πάω να κάνω αντιτετανικό ορό και αντιτετανικό εμβόλιο και να πάρω αγωγή αντιβιωτική. Θεωρώ ότι με πήρε ξώφαλτσα. Βεβαίως, έβγαλα αίμα. Απλώς δεν κατάφερε να μου κόψει κομμάτι. Ήταν μεγάλο δεν ήταν μικρούλι. Αλλά πάνω στον πανικό μου τώρα τι να σας πω…Εγώ θεωρώ ότι ήταν αυτό (λαγοκέφαλος)», περιέγραψε το περιστατικό μιλώντας στο Mega η γυναίκα.

Δεν επιβεβαιώνουν οι γιατροί πως πρόκειται για το τοξικό ψάρι

Αν και η ταυτότητα του ψαριού δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με απόλυτη βεβαιότητα μόνο από τις μαρτυρίες των τριών γυναικών, το συμβάν έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στην τοπική κοινωνία για την εμφάνιση μεγάλων ψαριών σε απόσταση αναπνοής από την ακτή, σκορπίζοντας μια σχετική ανησυχία στους καθημερινούς θαμώνες της πλαζ.

Σε δηλώσεις του στο Mega ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χαράλαμπος Μπακόπουλος ο οποίος δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε διέψευσε ότι το ψάρι ήταν λαγοκέφαλος.

«Στην περιοχή μας δεν έχει εμφανιστεί ποτέ λαγοκέφαλος. Στο Ιόνιο ούτε ψαράς έχει πιάσει λαγοκέφαλο. Μου φαίνεται δύσκολο να ήταν λαγοκέφαλος αυτό που είδε η λουόμενη. Έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Έτσι ισχυρίζεται. Μπορεί να ήταν και συναγρίδα ή κεφαλόπουλο», ανέφερε αρχικά συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Ήρθε η λουόμενη στο Κέντρο Υγείας για να της περιποιηθούμε την αμυχή και την ερυθρότητα που είχε στην τραχηλική χώρα. Της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες εδώ. Αντιτετανικός ορός και αντιβίωση. Τη ρώτησα αν είναι σίγουρη ότι ήταν λαγοκέφαλος. Μου απάντησε πως της έμοιαζε. Το ίδιο είπαν και οι συνοδοί της».

Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Χαράλαμπος Μπακόπουλος, είπε πως η γυναίκα δεν είχε υποστεί καν δάγκωμα καθώς εάν κάτι τέτοιο είχε συμβεί τότε δεν θα προλάβαινε να βγει από τη θάλασσα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην Πάτρα. Πολλοί λουόμενοι δηλώνουν ότι, έστω και προληπτικά, αποφεύγουν αυτές τις ημέρες το μπάνιο, καθώς το ενδεχόμενο συνάντησης με λαγοκέφαλο έχει εντείνει τον φόβο.

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