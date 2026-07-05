Νεαρός έσπασε κάθε ρεκόρ: 15χρονος ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους

Snapshot Νεαρός από το Καστελόριζο κατέρριψε ρεκόρ αλιείας λαγοκέφαλων ψαρεύοντας 162 ψάρια σε πανελλήνιο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός στοχεύει στη μείωση των λαγοκέφαλων που απειλούν τα δίχτυα των ψαράδων και τις ελληνικές θάλασσες.

Η αλίευση λαγοκέφαλων μειώνει τον αριθμό των γεννητόρων και το αναπαραγωγικό δυναμικό του είδους στην περιοχή.

Η προσπάθεια αυτή ασκεί αλιευτική πίεση στο ξενικό είδος και περιορίζει την πίεση σε αυτόχθονα ψάρια και ασπόνδυλα.

Η αλίευση δεν εξαλείφει το είδος, αλλά βοηθά στον τοπικό περιορισμό και στην καθυστέρηση της επανεμφάνισής του. Snapshot powered by AI

Τη δική τους «μάχη» με τους λαγοκέφαλους δίνουν ψαράδες από όλη τη χώρα στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό αλιείας που διοργανώθηκε για να γλιτώσουν τα δίχτυα τους από τα δόντια του ξενικού αυτού είδους.

Ανάμεσα στους «νικητές» της δεύτερης εβδομάδας του διαγωνισμού - στην παιδική κατηγορία - είναι ένας νεαρός από το Καστελόριζο που ψάρεψε... 162 λαγοκέφαλους καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 158 ψαριών που έπιασε ένας 15χρονος μαθητής από το Παλαιό Φάληρο.

«Με τη δική σας προσπάθεια συμβάλλετε στην καταγραφή του προβλήματος και στην προστασία των ελληνικών θαλασσών» δηλώνει ο Μιχάλης Καρποδίνης, αλιέας που διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Όπως είχε επισημάνει σε εκτίμησή του στο Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, με αφορμή τα 158 ψάρια που έπιασε ο 15χρονος, ένας θηλυκός λαγοκέφαλος μπορεί να γεννήσει εκατοντάδες χιλιάδες αυγά κάθε χρόνο.

Ποιο είναι, λοιπόν, το αποτύπωμα της αλίευσης λαγοκέφαλου;