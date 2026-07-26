World Cup Πόλο ανδρών: Ώρα χρυσού μεταλλίου για την Εθνική Ελλάδας, στον τελικό με την Ουγγαρία

Η Εθνική πόλο ανδρών απέχει ένα βήμα από το χρυσό μετάλλιο και θέλει να ολοκληρώσει με θρίαμβο μία συγκλονιστική πορεία στο World Cup.

Newsbomb

World Cup Πόλο ανδρών: Ώρα χρυσού μεταλλίου για την Εθνική Ελλάδας, στον τελικό με την Ουγγαρία
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Η μεγάλη στιγμή έφτασε για την Εθνική Ελλάδας στο πόλο ανδρών. Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση του World Cup, καθώς αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό μετά από μία συγκλονιστική μάχη απέναντι στην Ιταλία, την οποία λύγισε με 10-9 στον ημιτελικό, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία.

Απέναντί της θα βρει την Ουγγαρία, η οποία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό μετά τη νίκη της με 13-12 επί της οικοδέσποινας Αυστραλίας. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά και υπόσχονται μία μεγάλη μάχη για το χρυσό μετάλλιο.

Την τελευταία φορά που βρέθηκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες, η «γαλανόλευκη» επικράτησε 16-10 για τα προκριματικά του φετινού World Cup, τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, η Ελλάδα είχε αποκλείσει την Ουγγαρία με 18-14 στον περσινό ημιτελικό της διοργάνωσης, αλλά ηττήθηκε από την Ισπανία και κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μία ιστορική ευκαιρία, καθώς θα διεκδικήσει την κορυφή του κόσμου στο World Cup, με τους διεθνείς να θέλουν να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο μία εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση. Με όπλο την άμυνα, το πάθος και την ποιότητα του ρόστερ, η Εθνική είναι έτοιμη για τη μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Μαγυάρους.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει ξανά η αμυντική λειτουργία της ομάδας, αλλά και η παρουσία του Παναγιώτη Τζωρτζάτου, ο οποίος στον ημιτελικό απέναντι στην Ιταλία πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους της πρόκρισης.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 11:00 το πρωί ώρα Ελλάδος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με την Εθνική να κυνηγά το χρυσό μετάλλιο στο World Cup.

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