Εορτολόγιο 26 Ιουλίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να ευχηθείτε

Snapshot Στις 26 Ιουλίου τιμάται η μνήμη της Αγίας Παρασκευής της Οσιομάρτυρος, του Αγίου Ερμολάου και της Αγίας Ωραιοζήλης της Μάρτυρος.

Γιορτάζουν τα ονόματα Παρασκευή, Εύη, Βούλα, Βιβή, Ερμόλαος, Λία, Έρση, Ωραιοζήλη και άλλα παραπλήσια.

Η Αγία Παρασκευή, κόρη ευσεβών χριστιανών, αφιέρωσε τη ζωή της στην ιεραποστολική δράση και τη φιλανθρωπία μετά το θάνατο των γονέων της.

Υπέμεινε βασανιστήρια από τον αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος τυφλώθηκε δοκιμάζοντας τον λέβητα με καυτό λάδι όπου ήταν αβλαβής η Αγία.

Η Αγία Παρασκευή τελικά μαρτύρησε διά αποκεφαλισμού στα Τέμπη, παραμένοντας πιστή στον Χριστό. Snapshot powered by AI

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Παρασκευή, Παρασκευούλα,

Εύη, Εβίτα,

Βούλα, Βιβή,

Βέτη, Βέττη, Βίβιαν

Παρασκευάς Πάρης, Πάρις

Ερμόλαος: Ερμολία,

Λία

Έρση

Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία,

Ζήλη, Ζήλια, Ζέλια

Αγία Παρασκευή, η Οσιομάρτυς

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου (138 – 160 μ.Χ.). Ήταν κόρη των ευσεβών Χριστιανών, Αγάθωνα και Πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για την χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους έδινε ένα παιδί. Επειδή το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή έλαβε αυτό το όνομα.

Μετά το θάνατο των γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και ανέπτυξε ιεραποστολική δραστηριότητα στην Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης, κηρύσσοντας το λόγο του Χριστού. Η δράση της προκάλεσε τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος την συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά στην περίπτωση που θα θυσίαζε στα είδωλα. Βλέποντας όμως πως η Αγία παρέμενε σταθερή στην πίστη της, την υπέβαλε στο βασανιστήριο της πυρακτωμένης περικεφαλαίας, το οποίο υπέμεινε με καρτερικότητα.

Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσσα. Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη, πλησίασε το πρόσωπο του στον λέβητα – καθώς δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς η αγία είχε μείνει ανέπαφη – για να δοκιμάσει αν πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε.

Η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα να πιστέψει στο Χριστό ή κατ’ άλλους να σταματήσει τους διωγμούς εναντίον τους. Ελευθέρωσε πάντως την Αγία Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε άλλα μέρη, μέχρι που έφτασε στην Ελλάδα.

Στα Τέμπη ένας ειδωλολάτρης άρχοντας την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά, για να τελειωθεί με δια αποκεφαλισμού θάνατο.

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