Εορτολόγιο 26 Ιουλίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να ευχηθείτε

Σήμερα Κυριακή, 26 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Παρασκευής της Οσιομάρτυρος, του Άγιου Ερμολάου του Ιερομάρτυρος, και της  Αγίας Ωραιοζήλης της Μάρτυρος

Newsbomb

Εορτολόγιο 26 Ιουλίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να ευχηθείτε
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 26 Ιουλίου τιμάται η μνήμη της Αγίας Παρασκευής της Οσιομάρτυρος, του Αγίου Ερμολάου και της Αγίας Ωραιοζήλης της Μάρτυρος.
  • Γιορτάζουν τα ονόματα Παρασκευή, Εύη, Βούλα, Βιβή, Ερμόλαος, Λία, Έρση, Ωραιοζήλη και άλλα παραπλήσια.
  • Η Αγία Παρασκευή, κόρη ευσεβών χριστιανών, αφιέρωσε τη ζωή της στην ιεραποστολική δράση και τη φιλανθρωπία μετά το θάνατο των γονέων της.
  • Υπέμεινε βασανιστήρια από τον αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος τυφλώθηκε δοκιμάζοντας τον λέβητα με καυτό λάδι όπου ήταν αβλαβής η Αγία.
  • Η Αγία Παρασκευή τελικά μαρτύρησε διά αποκεφαλισμού στα Τέμπη, παραμένοντας πιστή στον Χριστό.
Snapshot powered by AI

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Παρασκευή, Παρασκευούλα,
  • Εύη, Εβίτα,
  • Βούλα, Βιβή,
  • Βέτη, Βέττη, Βίβιαν
  • Παρασκευάς Πάρης, Πάρις
  • Ερμόλαος: Ερμολία,
  • Λία
  • Έρση
  • Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία,
  • Ζήλη, Ζήλια, Ζέλια

Αγία Παρασκευή, η Οσιομάρτυς

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου (138 – 160 μ.Χ.). Ήταν κόρη των ευσεβών Χριστιανών, Αγάθωνα και Πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για την χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί στο Θεό στην περίπτωση που θα τους έδινε ένα παιδί. Επειδή το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή έλαβε αυτό το όνομα.

Μετά το θάνατο των γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και ανέπτυξε ιεραποστολική δραστηριότητα στην Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης, κηρύσσοντας το λόγο του Χριστού. Η δράση της προκάλεσε τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος την συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά στην περίπτωση που θα θυσίαζε στα είδωλα. Βλέποντας όμως πως η Αγία παρέμενε σταθερή στην πίστη της, την υπέβαλε στο βασανιστήριο της πυρακτωμένης περικεφαλαίας, το οποίο υπέμεινε με καρτερικότητα.

Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λέβητα με καυτό λάδι και πίσσα. Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη, πλησίασε το πρόσωπο του στον λέβητα – καθώς δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς η αγία είχε μείνει ανέπαφη – για να δοκιμάσει αν πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε.

Η Αγία με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα να πιστέψει στο Χριστό ή κατ’ άλλους να σταματήσει τους διωγμούς εναντίον τους. Ελευθέρωσε πάντως την Αγία Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε άλλα μέρη, μέχρι που έφτασε στην Ελλάδα.

Στα Τέμπη ένας ειδωλολάτρης άρχοντας την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά, για να τελειωθεί με δια αποκεφαλισμού θάνατο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Με επιβραδυντικό αφρό από Airbus προσπαθούν να σβήσουν τη μεγάλη φωτιά στο Μπορντό

08:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Καλέστε τον αμέσως στην εθνική»: Καζάκος καμεραμάν έγινε viral τρέχοντας δίπλα στους αθλητές

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Βόλο: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ESM: Η Ελλάδα πέρασε το «stress test» για το δημόσιο χρέος

08:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρατηρητήριο Τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ

08:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

World Cup Πόλο ανδρών: Ώρα χρυσού μεταλλίου για την Εθνική Ελλάδας, στον τελικό με την Ουγγαρία

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Ράχες: Μεθυσμένος αλλοδαπός παρενόχλησε ανήλικες στο λιμάνι - Τα δύο κορίτσια έπεσαν στη θάλασσα

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Σύννεφα» στις σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο - Οι εντάσεις στο Παλάτι

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης δίχως τέλος σε Ισπανία και Γαλλιά: Πάνω από 250.000 εκκενώσεις - Καίνε τα πάντα οι φλόγες

07:42LIFESTYLE

Copy αλλά ελληνικά - Ξένες σειρές που διασκευάζονται για τη νέα σεζόν

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

07:35TRAVEL

Διακοπές με παιδιά - Τι να προσέξουν οι γονείς - Πλήρης οδηγός

07:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιουλίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να ευχηθείτε

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος επιτηδεύματος: Τα 3 σενάρια για την οριστική κατάργηση στις επιχειρήσεις

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον αέρα για τον Τραμπ: Άλλαξε αεροπλάνο στην Τουρκία λόγω... Ιράν

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές: Τα 6 σημεία-κλειδιά και οι «παγίδες» της Εφορίας - Πλήρης οδηγός

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη στα δυτικά - Πώς θα κυλήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία: Νέες εκκενώσεις οικισμών και μάχη με τις φλόγες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ισοβίτης φέρεται να έδωσε την εντολή στον Αιγύπτιο για επίθεση με χειροβομβίδα στον Ισίδωρο Ντογιάκο

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

07:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιουλίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να ευχηθείτε

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον αέρα για τον Τραμπ: Άλλαξε αεροπλάνο στην Τουρκία λόγω... Ιράν

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Άρπαξα το μαχαίρι που έτρωγα και της επιτέθηκα» - Τι ισχυρίστηκε ο 41χρονος δράστης της δολοφονίας της διασώστριας

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Ράχες: Μεθυσμένος αλλοδαπός παρενόχλησε ανήλικες στο λιμάνι - Τα δύο κορίτσια έπεσαν στη θάλασσα

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Σύννεφα» στις σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο - Οι εντάσεις στο Παλάτι

15:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου

07:42LIFESTYLE

Copy αλλά ελληνικά - Ξένες σειρές που διασκευάζονται για τη νέα σεζόν

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ισοβίτης φέρεται να έδωσε την εντολή στον Αιγύπτιο για επίθεση με χειροβομβίδα στον Ισίδωρο Ντογιάκο

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Ισλαμιστής έριξε αυτοκίνητο πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος - Ένας νεκρός και 16 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ