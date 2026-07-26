Παρατηρητήριο Τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ

Από τη Δευτέρα η λειτουργία της νέας πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Παρατηρητήριο Τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ
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  • Το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε Παρατηρητήριο Τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη συμμετοχή των πολιτών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που λειτουργεί από τη Δευτέρα.
  • Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η συγκέντρωση στοιχείων για τις τιμές σε διάφορες ακτοπλοϊκές γραμμές ώστε να υπάρξει διαφάνεια και ουσιαστικός έλεγχος της αγοράς.
  • Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ που περιλαμβάνει αναδιοργάνωση δικτύου, ενίσχυση εποπτικών μηχανισμών και χρηματοδότηση πράσινης ανανέωσης του στόλου χωρίς επιβάρυνση των πολιτών.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η ακτοπλοΐα αποτελεί δημόσιο αγαθό και βασική προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής, ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών.
  • Η καταγραφή των τιμών θα γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που επιτρέπει τη συμμετοχή πολιτών από όλη τη χώρα και λειτουργεί επί 5 χρόνια.
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Την έναρξη λειτουργίας Παρατηρητηρίου Τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κόμματος στη Χίο, καλώντας τους πολίτες να καταγράφουν και να αποστέλλουν στοιχεία για τις τιμές σε διαφορετικές ακτοπλοϊκές γραμμές.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θα βασίζεται στη συμμετοχή των επιβατών και των κατοίκων των νησιών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν τις τιμές των εισιτηρίων που συναντούν στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

«Από τη Δευτέρα το πρωί το ΠΑΣΟΚ, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα, θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις», ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δώστε μας τα δεδομένα»

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η συγκέντρωση στοιχείων από διαφορετικές γραμμές και χρονικές περιόδους, ώστε να δημιουργηθεί μια εικόνα για τη διαμόρφωση των τιμών στην ακτοπλοΐα.

«Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας το Παρατηρητήριο ως εργαλείο συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής του κόμματος για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Η καταγραφή θα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί το κόμμα για την επικοινωνία και τη συμμετοχή των πολιτών. Στην ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα λειτουργεί τα τελευταία πέντε χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολίτες από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Παρατηρητήριο για τον έλεγχο της αγοράς

Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών εντάσσεται στη συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αναδιοργάνωση της ακτοπλοΐας, η οποία προβλέπει:

• αναδιοργάνωση του δικτύου των ακτοπλοϊκών συνδέσεων,

• διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς,

• ενίσχυση των εποπτικών μηχανισμών,

• χρηματοδότηση της πράσινης ανανέωσης του στόλου, χωρίς μετακύλιση του κόστους στους πολίτες,

• λειτουργία μόνιμου Παρατηρητηρίου Τιμών για την προστασία των επιβατών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

«Ένα πραγματικό Παρατηρητήριο Τιμών που θα προστατεύει τον επιβάτη και θα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε το κόστος των εισιτηρίων με τις ευρύτερες συνθήκες ζωής στα νησιά, επισημαίνοντας ότι για τους μόνιμους κατοίκους η ακτοπλοΐα δεν αποτελεί απλώς μία επιλογή μετακίνησης.

«Το πλοίο δεν είναι μια επιλογή μετακίνησης. Είναι ο δρόμος προς το νοσοκομείο. Είναι ο δρόμος προς το Πανεπιστήμιο. Είναι ο δρόμος προς την εργασία», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η ακτοπλοΐα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό και ως προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής.

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