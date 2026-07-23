Εγκαίνια και κορδέλες,  φύγε εσύ έλα εσύ στα αριστερά έδρανα, μπηχτή Νάντιας για τα όργανα στο ΠΑΣΟΚ

Αύριο και μεθαύριο η πολιτική δραστηριότητα μεταφέρεται εντός, καθώς θα γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Newsbomb

Εγκαίνια και κορδέλες,  φύγε εσύ έλα εσύ στα αριστερά έδρανα, μπηχτή Νάντιας για τα όργανα στο ΠΑΣΟΚ
ΜΑΝΤΕΙΟ
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Κορδέλες και ΚΥΣΕΑ έχει το μενού σήμερα καθώς ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται με συνεχώς ιδρωμένη φανέλα στα Γρεβενά για την παράδοση του Ε65. Για την ακρίβεια έχουν παραδοθεί πολλά κομμάτια του αυτοκινητοδρόμου, αλλά αυτό είναι το κρίσιμο καθώς συνδέει τον δρόμο με την Εγνατία οδό βγάζοντας απ’ την αφάνεια την ραχοκοκαλιά της χώρας. Αύριο και μεθαύριο η πολιτική δραστηριότητα μεταφέρεται εντός, καθώς θα γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Ευτυχώς θα έχουν πέσει λίγο οι εξωτερικές θερμοκρασίες, γιατί στα πολιτικά, μια γερή μετωπική θα υπάρξει.

Ψηφοφορία

Η συζήτηση στην Βουλή θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία επί των αναθεωρητέων άρθρων, στην οποία θα φανεί και που πάει το πράγμα. Κομβικός ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε παρών σε δεκαπέντε άρθρα. Τι θα κάνει τελικά δεν το ξέρει κανένας, ούτε οι βουλευτές του. Ότι αποφασίσει ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης που θα κάνει την καρδιά του πέτρα και θα πάει στην κακάσχημη Χίο το Σαββατοκύριακο για να παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος για την Ναυτιλία. Λογικά το μεθεπόμενο θα πάει Καρδίτσα να παρουσιάσει το Αγροτικό. Τί όχι;

Η ψηφοφορία πάντα μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. Από την τελική στάση του ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 86, όπου του προτάθηκε να υιοθετηθεί η δική του διατύπωση, και το 16, μέχρι την στάση βουλευτών της ΝΔ πχ στο άρθρο για την σύνδεση της μονιμότητας των Δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση. Η πρόταση για ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή -υπουργού αποσύρθηκε σιωπηρά.

Μεσαία τάξη

Φεύγω τρέχοντας απ΄ την Συνταγματική Αναθεώρηση που δεν λες ότι προκαλεί και ρίγη στα πλήθη και πάνω στην αγαπημένη κοκκινομάλλα η οποία μίλησε στην Ολγα και έβγαλε είδηση.

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«Τη μεσαία τάξη δεν την βλέπουμε με αμιγώς οικονομικά κριτήρια. Για εμάς, 100.000 εισόδημα από μισθωτή εργασία είναι μεσαία τάξη και χρήζει προστασίας. Δίνω μία τάξη μεγέθους για να γίνω σαφής» https://www.newsbomb.gr/meeting-point-olga-tremi/story/1751380/voloudaki-den-exoume-taftotiko-provlima-sti-nd-koufonikolakou-eisodima-100-000-einai-mesaia-taksi είπε μιλώντας στην Τρέμη, μαζί με την Σέβη Βολουδάκη.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συνεχίζει να αφήνει εδώ κι εκεί μικρές βομβίτσες εκπλήσσοντας το πολιτικό σύστημα. Θυμίζω ότι το ποια είναι η μεσαία τάξη, την οποία ήθελε διακαώς να φορολογήσει ο Ευκλείδης, υπήρξε θέμα άγριου debate την περίοδο ’12-’15. Μέχρι που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση, έβαλε τους φόρους του κι όλοι κατάλαβαν.

Τώρα όμως είναι αλλιώς.

Έφυγε κι ο Σωκράτης

Τελικά το κούνησε το μαντίλι κι ο Σωκράτης Φάμελλος κρατώντας την έδρα. Ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει έτσι στο στόχαστρο του Νίκου Παππά ο οποίος όπου σταθεί κι όπου βρεθεί καταχερίζει όσους δεν του παραδίδουν, ε σόρυ, όσους δεν παραδίδουν στο κόμμα, την έδρα.

Όπως έκανε ο Βασίλης Κόκκαλης, που παρέδωσε την έδρα του στον επόμενο. Ο επόμενος είναι ο Γιάννης Καρυπίδης, οφθαλμίατρος, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού με δραστηριότητα στα αυτοδιοικητικά και μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Ποντίων Δήμου Ελασσόνας. Τι θα την κάνει την έδρα ο Καρυπίδης είναι άγνωστο ακόμα.

Άγνωστο είναι και πότε θα φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη η οποία όπως είπαμε έχει γίνει «αόρατη» το τελευταίο διάστημα. Από την στιγμή που η πόρτα της Αμαλίας είναι κλειστή, η βουλευτής της Β’ Πειραιά κοιτάζει μόνο προς το ΠΑΣΟΚ, όπου οι πληροφορίες λένε πως την θέλει πολύ ο Ανδρουλάκης.

Κινητικότητα έχει και ο Αντώνης Σαμαράς στη Λάρισα, καθώς υπάρχει ελπίδα για έδρα.

Γύρισε την πλάτη

Πόσο μα πόσο λυπήθηκα που η Πρόεδρος Ρένα δεν θα πάει τελικά στην δεξίωση αποκατάστασης της Δημοκρατίας στους κήπους του Προεδρικού την Παρασκευή το βράδυ. Ασε που μπορεί να βρέξει και να πάει όλο στράφι. Η Ρένα δεν πάει καθώς όπως είπε, η εκδήλωση δεν συνάδει με τον αναστοχασμό για την Δημοκρατία.

«Η συγκεκριμένη εκδήλωση πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, καθώς, σε αυτή συμμετέχουν νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας» σημείωσε.

Φεύγει;

Από την εκλογική του περιφέρεια μάλλον αποχωρεί σιωπηρά, πριν καν ανακοινωθεί ο Δημήτρης Μάντζος

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καθώς η κατάσταση είναι δύσκολη. Με τον κίνδυνο να διαψευστώ, και ο συμπαθής βουλευτής να δώσει τελικά την μάχη της έδρας στον βόρειο τομέα, εντόπισα επιθυμία για ένταξη στο Επικρατείας και πάγωμα στις κινήσεις δημιουργίας γραφείου επάνω. Το πολύ δύο έδρες θα βγάλει στα βόρεια και την μία την κρατάει γερά η Μιλένα. Στο Επικρατείας τώρα, να δω ποιος θα προλάβει να μπει. Ένας είναι ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς που επίσης δεν τόλμησε να κατέβει με σταυρό παρά την τεράστια προβολή λόγω της θέσης.

Πρόσωπα

Δυσκολίες έχει και ο Λευτέρης Καρχιμάκης που θα κατέβει στο δυτικό τομέα, παρά την απεριόριστη προβολή που του δίνει ο ρόλος του συντονιστή προγράμματος του κόμματος. Εκεί βρίσκει απέναντι τη Νάντια,

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η οποία κερδίζει την έδρα για το ΠΑΣΟΚ από τα πέτρινα μνημονιακά χρόνια που κανείς δεν ήθελε να θυμάται το κόμμα.

Ο κ. Καρχιμάκης τοποθετήθηκε με ενδιαφέρον (Ert news) για τα κριτήρια με τα οποία το ΠΑΣΟΚ θα συζητούσε μετεκλογικές συνεργασίες εφόσον απαιτηθούν: «Ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό να εφαρμόσει το πρόγραμμά μας και ποιος αποδέχεται βεβαίως τις βασικές πτυχές του προγράμματός μας το οποίο θα εξειδικεύσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά τη βραδιά των εκλογών θα απαντήσω με ονόματα και διευθύνσεις».

Θα περιμένουμε με ανυπομονησία.

Αριστερισμός

Προς το παρόν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και οι υποψήφιοι βουλευτές του, έχουν ν’ απαντούν σε άβολες ερωτήσεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μετά την καθαρή θέση της ΕΛΑΣ και της τομεάρχη Λαλιώτου, ότι δεν θα τα κλείσει. Κι ακούνε από στελέχη της ΕΛΑΣ όπως η Μαριζέτα, ότι είναι αριστεριστές (οι πασοκοι). Η Μαριζέτα δεν το είπε τυχαία. Το είπε αφού άκουσε από τον συντονιστή προγράμματος ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει το νόμο Πιερρακάκη.

Η Νάντια που δεν μασάει πάντως, την πέταξε την μπηχτή, ότι δεν ξέρει σε ποιο όργανο του κόμματος συζητήθηκε και αποφασίστηκε η κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη (Action24). Οπως είπε, δεν γνωρίζει να υπήρξε τέτοια συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, εκτός αν συζητήθηκε κάπου αλλού και δεν το ξέρει.

Α ρε Αλέξη τι τους κάνεις.

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Η Πυθία

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