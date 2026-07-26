Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Σύννεφα» στις σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο - Οι εντάσεις στο Παλάτι

Snapshot Η σχέση του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τον βασιλιά Κάρολο είναι τεταμένη, αλλά διατηρούν κοσμία και θεσμική συνεργασία.

Ο Ουίλιαμ θεωρείται ισχυρογνώμων και πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να γίνει βασιλιάς.

Πατέρας και γιος συνεργάστηκαν σε κρίσιμες στιγμές, όπως η αποχώρηση των Σάσεξ και το σκάνδαλο του πρίγκιπα Άντριου.

Ο Ουίλιαμ έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τον αδελφό του Χάρι, θεωρώντας τις προσπάθειες συμφιλίωσης υποκριτικές.

Η εμπιστοσύνη μεταξύ Ουίλιαμ και Χάρι έχει κλονιστεί λόγω παλαιότερων συνεντεύξεων και δημοσιεύσεων του Χάρι. Snapshot powered by AI

Όλο και πιο τεταμένη εμφανίζεται η σχέση του πρίγκιπα Ουίλιαμ με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις. Αν και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου έχει συγκρουστεί τα τελευταία χρόνια με τον πατέρα του, έχει φροντίσει -σε αντίθεση με τον αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι- οι διαφωνίες τους να μην οδηγήσουν σε οριστική ρήξη.

«Ο Ουίλιαμ πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων»

Βασιλικοί εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι ο Ουίλιαμ δεν έχει το περιθώριο να έρθει σε ρήξη με τον μονάρχη. Πηγές από το περιβάλλον τους υποστηρίζουν ότι η ένταση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον ισχυρογνώμονα χαρακτήρα του πρίγκιπα της Ουαλίας. Ο βιογράφος του Παλατιού, Χιούγκο Βίκερς, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα με τον Ουίλιαμ είναι ότι θεωρεί πως εκείνος ξέρει πάντα το σωστό».

Από την πλευρά του, ο βασιλικός αναλυτής Ρόμπερτ Τζόμπσον σημειώνει: «Ο Ουίλιαμ οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αν θέλει να γίνει βασιλιάς. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Κάρολος γνωρίζουν ότι πρέπει να συνεργαστούν, καθώς πολλές από τις αποφάσεις του βασιλιά επηρεάζουν άμεσα το μέλλον του διαδόχου».

Εσωτερικές διαφωνίες αλλά επαγγελματική συνεργασία

Παρά τις παρασκηνιακές διαφωνίες και τις «εσωτερικές μάχες», ο 77χρονος βασιλιάς και ο 44χρονος γιος του διατηρούν απόλυτα κοσμία και θεσμική στάση, καθώς ο Ουίλιαμ προετοιμάζεται για το μέλλον. «Συναντώνται τακτικά, συνομιλούν και δεν υπάρχει κάποιο αξεπέραστο πρόβλημα», προσθέτει ο Τζόμπσον.

Παράλληλα, στη νέα βιογραφία για το μέλλον της μοναρχίας, ο δημοσιογράφος Ράσελ Μάιερς περιγράφει πώς οι κρίσεις των τελευταίων ετών ένωσαν τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ. Πατέρας και γιος λειτούργησαν ως αρραγές μέτωπο τόσο κατά την επεισοδιακή αποχώρηση των Σάσεξ από τη Βρετανία, όσο και στο σκάνδαλο του πρίγκιπα Άντριου λόγω των διασυνδέσεών του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο Ουίλιαμ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να αφαιρεθούν οι τίτλοι από τον θείο του.

Όπως αποκαλύπτει πηγή στο βιβλίο του Μάιερς: «Παρότι ο βασιλιάς αγαπά εξίσου και τους δύο γιους του, η σχέση του με τον πρίγκιπα της Ουαλίας έχει δυναμώσει μέσα από τις εξωτερικές μάχες που κλήθηκε να διαχειριστεί η οικογένεια».

«Στο κενό» οι προσπάθειες συμφιλίωσης του Χάρι

Την ίδια στιγμή, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φαίνεται να έχει κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τον αδελφό του, Χάρι, ο οποίος ζει πλέον στις ΗΠΑ. Πηγές αναφέρουν ότι ο διάδοχος του θρόνου θεωρεί τις τελευταίες απόπειρες συμφιλίωσης του Χάρι «υποκριτικές» και «κυνικές», παρά ως μια ειλικρινή προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές.

Η στάση αυτή του Ουίλιαμ έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρη κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις προετοιμασίες των Αγώνων Invictus. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Δούκας του Σάσεξ είχε μια σύντομη ωριαία συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, ωστόσο δεν υπήρξε καμία επαφή με τον Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ.

«Ο Ουίλιαμ πιστεύει ότι η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα. Θεωρεί ότι κάθε κίνηση του αδελφού του γίνεται για το θεαθήναι και εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα, με φόντο τις παλαιότερες συνεντεύξεις, τα απομνημονεύματα και τα ντοκιμαντέρ. Από τη δική του σκοπιά, δεν υπάρχει καμία διάθεση να ανοίξουν ξανά παλιές πληγές», καταλήγει βασιλική πηγή.

*Με πληροφορίες από radaronline

Διαβάστε επίσης