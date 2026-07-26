Copy αλλά ελληνικά - Ξένες σειρές που διασκευάζονται για τη νέα σεζόν

Snapshot Το κανάλι ALPHA θα προβάλλει την κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ», βασισμένη στην αργεντίνικη σειρά «Sres. Papis», με ιστορίες πατρότητας και φιλίας μεταξύ τριών μπαμπάδων.

Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» στο ALPHA, διασκευή της ιαπωνικής σειράς «Woman», παρουσιάζει την προσπάθεια μιας χήρας να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά την απώλεια του άντρα της.

Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» στο ALPHA βασίζεται στο τουρκικό φορμάτ «Fazilet Hanım ve Kızları» και επικεντρώνεται σε οικογενειακές συγκρούσεις και φιλοδοξίες μεταξύ δύο οικογενειών.

Το STAR θα συνεχίσει με δεύτερο κύκλο την κωμωδία «Τα Φαντάσματα», βασισμένη στη βρετανική σειρά «Ghosts», με νέες περιπέτειες και ρομαντικές ιστορίες.

Η σειρά «IQ 160» στο STAR, διασκευή της γαλλικής «HPI», επιστρέφει με τον 4ο κύκλο και παρουσιάζει τις δυσκολίες στη ζωή και την εργασία ενός αστυνομικού σε συγκατοίκηση με την οικογένεια της Πηνελόπης Μουρίκη. Snapshot powered by AI

Οι ιστορίες τους κέρδισαν το κοινό παγκοσμίως και τώρα ευελπιστούν να «αναγνωριστούν» από τους Έλληνες τηλεθεατές. Σειρές από το εξωτερικό διασκευάζονται από ταλαντούχους δημιουργούς και ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη της τηλεθέασης, τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Στο μέτωπο του ALPHA, το πράσινο φως έχει πάρει η τρυφερή κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ». Τρεις ξεχωριστοί μπαμπάδες, o Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, συναντιούνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου όπου αφήνουν τα παιδιά τους, κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα». Η εν λόγω σειρά κέρδισε το στοίχημα και αναμένονται νέα επεισόδια, γεμάτα γέλιο, συγκίνηση και μοναδικές στιγμές. Το σίριαλ βασίζεται στην αργεντίνικη τηλενουβέλα «Sres. Papis», ωστόσο οι μετρ της μυθοπλασίας Γιώργος Φειδάς και Νίκος Κρητικός έχουν δημιουργήσει μία εξαιρετική παραγωγή μυθοπλασίας που κρατά συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους.

Στο ίδιο κανάλι, από τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα προβάλλεται η δραματική σειρά «Μια γυναίκα». Μετά την επιτυχία του «Άγιου έρωτα», η Δανάη Παππά θα συγκινήσει με μια δυνατή ιστορία αγάπης και επιβίωσης. Μια γυναίκα παλεύει να μεγαλώσει τα παιδιά της μετά την ξαφνική απώλεια του άντρα της και παρά τις δυσκολίες και τις καθημερινές μάχες που καλείται να δώσει. Ανθρώπινο, αληθινό, ζεστό, ένα κοινωνικό δράμα με έντονο συναισθηματικό πυρήνα που θα μιλήσει στις ψυχές μας. Η σειρά είναι βασισμένη στην επιτυχημένη ιαπωνική σειρά «Woman», ενώ το σενάριο για τη χώρα μας αναλαμβάνει η Δώρα Μασκλαβάνου.

Η νέα δραματική σειρά του ALPHA «Οι κόρες της Αρετής» έρχεται τη νέα σεζόν και ήδη συζητιέται. Πρόκειται για μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας, που βασίζεται στο τούρκικο φορμάτ «Fazilet Hanım ve Kızları». Γεμάτη έντονα συναισθήματα, δυνατούς χαρακτήρες, μεγάλους έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, η σειρά έρχεται για να μας καθηλώσει. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή. Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η μικρή κόρη της, η Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η μεγάλη, η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη κι ανυπότακτη, αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που της χαράζουν οι άλλοι. Η ζωή τους αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές κι εύπορες οικογένειες της πόλης. Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο αυστηρός πατέρας Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κουβαλούν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές. Καθώς οι δύο οικογένειες συναντιούνται, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται. Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, κρατούν τους βασικούς ρόλους.

Στο STAR, η κωμωδία «Τα Φαντάσματα» θα συνεχίσει με δεύτερο κύκλο επεισοδίων μετά την περσινή επιτυχία. Βασισμένη στην βρετανική σειρά «Ghosts» του BBC, αναμένεται να απασχολήσει με το ιδιαίτερο περιεχόμενό της και το έξυπνο χιούμορ της. Η Μαρίνα και ο Χάρης συνειδητοποιούν πως αυτή η ιδιόμορφη συγκατοίκηση με ορατούς και αόρατους συνενοίκους γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, καθώς τα ευτράπελα και οι απρόσμενες εκπλήξεις διαδέχονται το ένα το άλλο, στον νέο κύκλο της κωμικής σειράς του STAR. Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων! Ξεκαρδιστικές καταστάσεις μπλέκουν ζωντανούς και… μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις! Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.

Στο κανάλι της Κηφισιάς θα δούμε ξανά και το «IQ 160», τη διασκευή της γαλλικής τηλεοπτικής σειράς «HPI». Η αστυ-κωμική παραγωγή, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει τη νέα σεζόν πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ, με τον 4ο κύκλο επεισοδίων. Τα πράγματα ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή! Η Πηνελόπη Μουρίκη έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά και το νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του, σε μία συγκατοίκηση... χαοτική κι άκρως οδυνηρή. Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα. Θα καταφέρουν να μείνουν ενωμένοι απέναντι στις προκλήσεις της δουλειάς, αλλά και της ίδιας τους της ζωής, που δε σταματά να υψώνει εμπόδια και ανατροπές; Πρωταγωνιστούν οι Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη.

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